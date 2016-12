Arvamus

Suur valu suures poliitikas

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Neljapäeval, kui lõpuks ometi läks lahti mässuliste evakueerimine Aleppost, mis väljakuulutatult toimus Venemaa presidendi Vladimir Putini korraldusel üksnes Venemaa ohvitseride kontrolli all – elik Süüria enda kindralid vaatasid toimuvat eemalt pealt –, alustas Euroopa Liit oma tippkohtumist plaaniväliselt Aleppo mässuliste linnapea Brita Hagi Hasani avalduse ärakuulamisega.



Kõik teadsid, et mässuliste mäng oli kaotatud, ent kõlas nii masendav appikarje, et mõnel tulid pisaradki silma. Ülesäratatud kollektiivne süütunne mängis oma osa selles, et kui järgnevalt vormistati otsus Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamiseks, jagus neidki (näiteks Reuters ja Vene juhtivad telekanalid ), kes väitsid, et seda tehti Venemaa poliitika pärast Süürias.



Marssal Žukovi stiilis



Tegelik põhjus oli mõistagi Ukraina ja otse öeldes oli tegu propagandistlikult läbimõeldud saatanlikult kavala käiguga. Asi selles, et euroladvik oli otsustanud panna Ukraina Euroopa teele uue tõkkepuu ja sestap püüti Ukrainast vähe rääkida. Venemaa kritiseerimine Ida-Ukrainas toimuva pärast seda ikkagi tähendanuks.



Nii lahendatigi asi sääraselt, et Venemaa poliitikat kritiseeriti küll, kuid Süüria pärast. Euroladviku ehk suurriikide juhtide otsuse Ukraina kohta aga luges ette hoopiski Hollandi peaminister – pretsedenditu lugu Euroopa Liidu poliitikas.



Ent nii tehti ja kui Ukraina president Petro Porošenko jt tahavad nüüd pahandada Euroopa tippkohtumise otsuse üle, siis ainus, kellele saab viidata, on Hollandi peaminister Mark Rutte ning need hollandlased, kes mingil alamõõdulisel referendumil mingi otsuse tegid, mida millegipärast kõik otsustasid respekteerida!? Teistel kõigil on aga käed puhtad ja vabad suhete ülesvõtmiseks Venemaaga pärast seda, kui sanktsioonide uue perioodi – jaanuar–juuni 2017 – sees saab selgeks USA uue presidendi Venemaa-poliitika.



Mis aga puutub Aleppo tragöödiasse, siis on see vaid üks lehekülg tänaseni viit suurt kodusõda (Süüria, Iraak, Afganistan, Liibüa, Jeemen) ja vähemalt 14 väiksemat kodusõda pidavas moslemite maailmas, milles mainituile tuleb lisaks veel arvestada ka juunis 2014 väljakuulutatud kalifaadi sõdimistega mitmel pool.



Just võitlus viimasega oligi ettekäändeks Vene sõjavägede saatmiseks Süüriasse ja USA juhitud rahvusvahelise koalitsiooni kaasalöömisele võitlustes Iraagis.



Süüria kodusõda, sealhulgas ka võitlused Aleppos on aga hea näide sellest, kuidas pole võimalik revolutsiooni teha ehk režiimi kukutada seal, kus pole selleks vastavaid eeldusi. Elik tegu on seisuga, kus suurem osa rahvast on oma diktaatoriga rahul või vähemalt on valmis teda ära kannatama.



Paraku läks nii, et pärast diktaatorite kukutamist Tuneesias, Egiptuses, Liibüas ja Jeemenis otsustas teatud seltskond teha sama ka Süürias ja pealegi kõrbes! Isegi täna pole sealsete võimuvastaste (peale kalifaadi!) käes ühtegi suuremat keskust!



Kui Süüria kodusõja alguseks võtta märts 2011, siis suuruselt teises linnas Aleppos läks lahinguteks alles juulis 2012, kui linna sisenes suures osas palgasõduritest koosnev mässajate kolonn. Järgnes kolm aastat paigaltammumist, mil suurriigid tegelesid Iraani väidetava tuumarelvastumisega.



Pealegi nii usinalt, et ei pandud tähelegi kalifaadi teket samas naabruses.

Kui Iraani leping viimaks sündis, olid kalifaadi mehed jõudnud nii Damaskuse kui ka Bagdadi eeslinnadesse, mis andiski Venemaale ettekäände tulla kohale oma Süüria liitlast kaitsma.



Järgnevast tasub meenutada kahte üheaegset pealetungi – venelaste abil vabastasid süürlased Palmyra, ent iraaklased pole USA jt toel siiani Mosulit vabastanud. Mis teha, kui rinnete liikumine tuletab kangesti meelde teist maailmasõda – ikka eelistati, et teine ja mitte mina sõdiks. Kokkulepitut, kasvõi kalifaadi pealinna Raqqa ründamist, ei täidetud jne. Võib väita sedagi, et venelased sõdisid marssal Žukovi stiilis – kõik jõud ja võtted mängu võidu nimel. Kuigi tehti mitu katset seda taktikat nurjata, said venelaste toetatud Bashar al-Assadi väed oma võidu kätte.



Vastasleeri peamureks on jäänud omade päästmine vormis, mida külma sõja lõpul kasutati suurvõimude nimel sõdivate kohalike poolte lahutamiseks Ladina-Ameerikas ja Aafrikas. Nimelt võitlusvõimeliste rühmituste (koos naiste ja lastega) koondamine kokkulepitud tsoonidesse, mis võimaldab peamist – vaenutegevuse lõpetamist. Lahkumine neist tsoonidest ühiskonda algab aga poliitilise protsessi käivitumisega – pooled saavad võrdsed või tagatud võimalused riigi esindusorganites jmt.



Vaino Väljase nõusolek



Aleppo võitluste finaaliks ongi praegu mässuliste ümberasumine sealt oma uude tsooni – Idlibi provintsi. Järgneda võiva osas ei saa jätta mainimata, et tegelikult esimene tsoonide loomise koht oli Nicaraguas aastail 1986–1988, kus seda rahvusvahelist ühisloomingut koordineeris NSV Liidu poolt Mihhail Gorbatšovi usaldusisik suursaadik Vaino Väljas.



Sealse rahuprotsessi haripunktil, 1988. aasta suvel kutsusid kaasmaalased ta koju tagasi, laulvat revolutsiooni juhtima. Vahetult enne aga hakkas sealne rahuprotsess kärisema, sest paugutajaid oli palju ja ühel hetkel tegi Nicaragua armee ühe naaberriigis asuva tsooni n-ö maatasa.



