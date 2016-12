Arvamus

JUHTKIRI - Kersti

Laupäev, 17. detsember 2016.



Kui öelda Kersti, siis võib arvata, et enamik eestlasi mõtleb president Kersti Kaljulaidi peale. Tänane Meie Maa ongi väga suures osas Kersti päralt ning tähelepanuväärne on see sündmus mitmes mõttes.



Kunagi varem pole ükski president pärast ametisse astumist andnud maakonnalehele nii kiiresti ja nii pikka intervjuud. Kunagi varem pole ühtse tandemina küsitlenud presidenti rahvakirjanik ja literaat.



Samuti väärib tähelepanu intervjuu ülesehitus, kus juttu ajavad kolm võrdset inimest, mitte pole tegemist küsija ja vastajaga.



Miks kõigest sellest aga nii suurt numbrit teha, võib kõrvaltvaataja küsida. Põhjus on lihtne: meediamaastikul pole enam nii, et on suured tegijad ja väikestele jäävad vaid riismed.



Tänane päev tõestab, et kui ikka piisavalt palju vaeva näha, kui leida õiged inimesed nii kirjutama kui pildistama, siis võib väike maakonnaleht tõusta komeedina taevasse ja suuremad on sunnitud seda lendu suu lahti pealt vaatama ning arusaamatuses päid vangutama – kuidas see neil küll õnnestus?



