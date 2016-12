Arvamus

Haisev uus poliitika

Laupäev, 17. detsember 2016.



Mina ja ka paljud minu põlvkonna inimesed mäletavad uue poliitika tulekut, ilma et sellest enne oleks pasundatud. Ta lihtsalt tuli, sest aeg oli küps.



Rohelise mõtteviisiga inimesed alustasid fosforiidisõda. Mäletan, et “sõda” ei alanud otseselt mitte kaevandamise kui majandusharu vastu, vaid sellega seonduvatele probleemidele tähelepanu juhtimiseks. Virumaa on juba pikka aega olnud meie kaevandus- ja tööstuspiirkond, kuid seda laga, mis sinna “punastel” aastatel maha jäeti, andis kaua seedida.



Hirm fosforiidikaevandamise ees oli kantud just sellest vaatenurgast, et kõik väärtuslik koos saadava tuluga läheb Moskva käsutusse, aga kogu kaasnev saast jääb Eestimaale. Kardeti, et me jääme elama tingimustesse, mille käes vaevlevad nii mitmedki Siberi väikerahvad tänase päevani.



Uus poliitika oli minu silmis see, et ka sotsialistliku liiduvabariigi juhtkond läks selle protsessiga kaasa.



Edasi tuli ERSP asutamine, mis oli juba midagi päris uut. Ainuvõimsa kompartei kõrvale tekkis alternatiiv – kes seda oleks veel mõnda aega varem osanud ennustada! Üha enam räägiti NSVL-i koosseisu kuuluvast isemajandavast Eestist, rahvuskonservatiivsed jõud aga tegutsesid selle nimel, et taastada Eesti Vabariik.



Asutati Kodanike Komitee, alustati Eesti Vabariigi sünnijärgsete kodanike registreerimisega. Poliitilise aktiivsuse tippu tõusis Muinsuskaitse Selts, hakati väärtustama kõike seda, mis oli enne okupatsiooni olnud. Venemaa vangilaagrite piinadest vabanesid Lagle Parek, Mart Niklus, Enn Tarto ja veel mitmed tulevased nimekad iseseisva riigi poliitikud.



Ka see oli minu silmis uus poliitika, et iseseisvumisprotsessi suudeti kaasata suur hulk rahvuslikult meelestatud punategelasi. Siinkohal ei pea ma silmas mitte neid aferiste, kes asusid sinimustvalget lippu lehvitades hõiskama, et nad on komparteis olnud vaid selleks, et seda lammutada.



Seltsimehed lehvitasid trikoloori isiklikes huvides, et endale uues ühiskonnas mõni mugav positsioon ammutada. Mis sest, et punakaaneline parteipilet oli igaks juhuks sahtlipõhja sügavusse ära peidetud. Kui midagi oleks impeeriumi jõul tagasi pööratud, siis oleksid nad end punapileti lehvitades uue süsteemi lammutajaks kuulutanud.



Plats puhtaks!



Taasiseseisvunud Eesti esimesed demokraatlikud parlamendivalimised võitnud Isamaa lubas platsi puhtaks lüüa. See oli midagi täiesti uut! Ajastu sümboliks sai luuaga vehkiv isamaaliselt meelestatud noor poliitik. Kuidas protsess aga tegelikkuses kulges, saavad meenutada need, kes seda aega mäletavad.

Vehkisid luudadega mis nad vehkisid, aga pronksmees, mille oleks saanud Vene vägede lahkumisel neile pidulikult kaasa anda – ilma suuremat jama tekitamata! – jäi oma kohale edasi. Selleks, et oleks koht, kus riigivastased saaksid meelsust näitamas käia. Häda oli vaid selles, et koht pealinna südames polnud teps mitte sobiv punalippude lehvitamiseks.



Olen näinud telerist pilti, kus märatsevate punaveteranide rahustamiseks pakiti autodesse ja viidi ära meie riigilipud! Kas see oligi siis “plats puhtaks!”-poliitika? Hiljem olid isamaalased tänu kokkuleppele internats Koganiga isegi pealinnas võimul. Juba siis hakkas väljend “uus poliitika” muutuma sõnakõlksuks. Samas ei saa eitada Isamaa panust suuna kättenäitamises Eesti arengule, millest ei ole seni julgenud taganeda mitte ükski valitsuskoalitsioon.



Järgmine suure suuga uue poliitika kuulutaja sündis Res Publica nime all. Rahvas oli eelnevast uuest poliitikast tüdinud ja läks nendega valimistel kaasa. Altaril muutusi vandunud uued poliitikud ei saanudki kaua valitseda, kui algasid skandaalid. Päevavalgele ilmusid sarikihutajast justiitsministri patud, kellele peaminister näitas “kollast kaarti“. Edasi järgnes mõõdikuteskandaal ja koostati kõigi aegade eriskummalisem korruptsiooni vastu võitlemise plaan. Ei aidanud ka kirikuvanne, järjekordne uus poliitika sai riigis kehtida vaid paar aastat ja lõppes Juhan Partsi valitsuse tagasiastumisega.



Sellele järgnes Res Publica maine langus, mis sundis teda abi otsima teistelt erakondadelt. Ellujäämiseks käidi esmalt koputamas Reformierakonna uksele eesmärgiga leivad ühte kappi panna. Reformikad olid aga ettenägelikumad kui toonased isamaalased, kes lasid end pehmeks rääkida.



Milline supp Isamaa ja Res Publica ühinemisest kokku on keedetud, näeme igal hetkel, mil avalikkuse ette ilmub naeratav Margus Tsahkna, kel pole isegi häbi oma erakonna põhimõtetest loobumise pärast.



Ajud Hundisilma arhiiviriiulil



Nüüd oleme nägemas järjekordset uut poliitikat. Õigemini poliitkultuuri, nagu asjaomased seda ise nimetavad. Seni Reformierakonna pikka valitsemist ja aastatepikkust teerullipoliitikat kritiseerinud keskerakondlased ei märkagi, et nad on oma eelmise juhi Edgar Savisaare pantvangid.



Juba esimesel valitsemisnädalal algas ministriskandaal, mis meenutab natuke Res Publica algusaegu. Vaja oli panna ministriks vähemalt üks Savisaare-leeri mees. Ent kodutöö jäeti tegemata. Meedia andis iga päev tuld vastse maaeluministri pihta, kelle minevik alates lapsepõlvest pöörati lausa pahupidi. Mul hakkas noorhärrast pisut kahjugi, sest kogu valgust kartev info tema kohta pidanuks peaministri laual olema enne, kui ta hoogsalt ministriportfelle jagas.

Aga mis peamine, ka seekordne uus poliitika on juba sellesama teerulli alt läbi käinud. Kõik head ja toredad ideed, mis lubati kasutusele võtta isegi siis, kui need tulevad opositsioonist, on kahjuks märkamata jäänud. Isegi need, mis on tulnud Keskerakonna endistelt opositsioonikaaslastelt, Vabaerakonnast ja EKRE-st. Asi toimib põhimõttel, et kes on sees, see on sees ja kes väljas, see väljas.



Rahvas valis aga uue poliitika ootuses riigikogusse Vabaerakonna ja EKRE. Esimene neist on paar korda koalitsiooniläbirääkimiste ukse taha pääsenud, teine aga päris tänavale jäetud. Selle tõttu ei saa ka öelda, kas nende kahe poolt lubatud uus poliitika oleks tõesti aset leidnud.



