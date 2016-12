Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Meie Keresele mõeldes

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 16. detsember 2016. Otsustasin eelmise aasta lõpus, et esimese asjana algaval aastal panen soojad saapad jalga, tatsan raamatupoodi ja soetan Paavo Kivise "Paul Kerese". See raamat on terve aasta olnud mu "öökapiraamat", ei raatsi seda veel riiulisse panna.



Üleeile toimus Toompeal üks äraütlemata tore konverents – “Paul Keres ja Eesti male tulevik”. Esinesid meie president Kersti Kaljulaid, FIDE president Kirsan Iljumžinov, kultuuriminister Indrek Saar, aga ka Paavo Kivine, David Vseviov, Roman Baskin jpt. Ürituse hing ja moderaator oli riigikogu liige Andres Ammas.



Malehuvilistest täitunud Komandandi majas vaadati üksteisele vandeseltslaslikult otsa, pilgutati üksteisele silma ja otsustati vähemasti mõttes selles elus teha veel mõni partii.



Nojaa, kui riigitegelased välja jätta, siis konverentsil osalenud “matimeeste” vanus kippus kusagile 60–70 eluaasta kanti. Aga vaim oli kõigil erk ja kuulmine sugugi veel mitte kõva.



Keres oli väliseestlane?



Kui ma nädalapäevad varem küsisin meie presidendilt Kadrioru lossis, mitu käiku tuleb tal riigipeana ette mõelda, oli vastus üllatav: “Ette eriti ei mõtle. Pigem olen kiire reageerija.”



Seega võib maleterminoloogiat kasutades ja elutempot arvestades Kersti Kaljulaidi pigem välkmale harrastajaks pidada. Arusaadav. Klassikalise male mängimine ei pruugi alati tulemuslik olla, ka Magnus Carlsen sai Sergei Karjakinist tiitlimatšis jagu alles kiirpartiides.



Meie presidendi malekonverentsi tervituskõnes pani mind üllatama hoopis üks teine asi. Paul Kerese surmast on möödunud juba 41 aastat. Eesti Maleelu värskest numbrist saab teada, et meie hulgas on veel 58 suurmeistrit, kes on Keresega turniiripartiid mänginud (vt Eesti Maleelu, detsember 2016). Kersti Kaljulaid, kes suurmehe lahkumise ajal oli alles viieaastane, arvas toona, et Keres oli väliseestlane. Eks malegeenius oligi tihti välismaal ja tema härrasmehelik käitumine ei sobinud kuidagi kokku sovetliku süsteemiga, aga tüdrukutirtsu jaoks oli oluline fakt, et Paul Keres suri Helsingis – sellist “privileegi” ei saanud nõukogude inimesel ju olla!



Ka meie spordikirjanduse patriarh Paavo Kivine tõdes oma ettekandes, et Keres jäi impeeriumile võõraks. KGB kalgid silmad tuletasid suurmehele kõik need 35 aastat meelde, et Keres kaotas 1944. aastal ühe olulise partii – tal ei õnnestunud okupeeritud Eestist põgeneda. Me ei saa kunagi teada, kas heaoluühiskonnas oleks Keresest saanud maailmameister või mitte, aga seda teame küll, et kodueestlased oleksid Kereseta nõukogude ajal mõõtmatult vaesemad olnud.



Kerese aasta on lõpusirgel. Konverentsil tuletas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov Paavo Kivisele meelde tema üht suvist arvamuslugu, kus Kivine nukralt tõdes, et ei (tollane) president ega peaminister ole Kerese nime aasta jooksul kordagi suhu võtnud. Aga aasta on õnneks pikk ning kõike saab muuta ja parandada.



“Kas sul nüüd on hea meel?” küsis Rõtov lootusrikkalt.



“Mul on hea meel,” vastas Kivine.



Kuidas edasi?



Kerese aasta alguses õpetati Eesti Televisiooni hommikuprogrammis malekäike ja Vikerraadio “Keelesaates” selgitati, mis asi on vigur ja mida tähendab kahimine. Vanad ajad tulid meelde. Rudolf Pälsoni 14 ühikas Tartus, kus Jaan Ehlvesti hiilgeaegadel õpingute kõrvalt kurameeriti või mängiti malet. Muidugi oli tudengite hulgas ka neid, kel sel ajal jäid olulised käigud tegemata. Hoolimata sellest, et pinnas oli soodne.



1980-ndate aastate malevaimustust on noorele spordisõbrale koduvabariigis raske edasi anda, nii nagu mul on raske aduda 1950-ndatel aastatel valitsenud malebuumi kooliõpilaste hulgas.



Kirjutasin Meie Maas oma selle aasta esimeses loos, et kahekordne maailmameister korvpallis Priit Tomson on oma raamatus “Päikesepoiss” meenutanud, kuidas ta Paul Kerese poja Peetri ees klassi maleturniiri võitis. Ja mis eriti tähtis – paar korda, kui Keresed elasid veel Tõnismäel apteegimajas, oli neil külas käinud!



Oma korvpallisaavutuste kirjeldamisel oli Tomson hoopis tagasihoidlikum, kohati tundus, et see klassi maleturniiri võit oli korvpalliaristokraadile olulisem kui mõni Euroopa meistri tiitel või universiaadi esikoht.



Ka vanim tegevspordiajakirjanik Jaan Martinson meenutas oma ettekandes kadunud aegu. Raputas veidi tuhka enda, rohkem rumalate kolleegide pea peale, et malest ei kirjutata.



Aga põhjus oli tal kohe varnast võtta: pole, kellest kirjutada. Andku maleliit kas või pool Carlsenit või Sildarut, siis tuleks lugusid nagu Vändrast saelaudu, lubas Team Haanjast tihti kirjutav sulerüütel.



