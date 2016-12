Arvamus

JUHTKIRI - Pepu puhtaks

Reede, 16. detsember 2016.



Saarlase välja mõeldud tagumikugeel läks heas mõttes sinna kohta, kuhu ta oligi mõeldud minema.



See tähendab, et pepu saab puhtaks ja loodus säästetud.



Gel Wipe on osutunud niivõrd eesrindlikuks, et Eesti idufirma SATU Laboratory juht Siim Saat valiti rahvusvahelisel tervishoiu idufirmade konkursil “Aasta ettevõtja“ kümne finalisti hulka.



See on väga kõva saavutus, kui teada, et Siimu toode valiti start-up’ide konkursil 10 finalisti hulka rohkem kui 1000 kandidaadi seast Dubaist Kanadani.



Võib ju mõelda, et mis selles tootes siis ikka nii erilist on, aga eestlase loodud geeli innovaatilisus seisneb selles, et seda on võimalik kasutada pea iga tavalise tualettpaberiga, ilma et paber laguneks, olles samas ökoloogiline ning keskkonnasõbralik. Geel lahustub vees ja on keskkonnale ohutu. Vastupidine näide on niisked salvrätid, mis on toonud kaasa suuri keskkonnaprobleeme.



Kuidas Siim täpselt sellise tooteni jõudis, jääb tema ärisaladuseks, aga tagumikugeel näitab, et kus häda kõige suurem, seal abi heast ideest.



