Arvamus

JUHTKIRI - Triinu ja kitsed

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Vana lehma Triinu kurb saatus on meie lehe veergudel mitu korda jutuks olnud. Kehvades oludes olnud loom oli juba peaaegu tapamajja minemas, kuid nüüd viimaks leidis uue ja turvalise kodu. Inimesed on elanud Triinu käekäigule elavalt kaasa ning on rõõmsad, et loom pääses vorstiks tegemisest.



Tõnija külas elav Vahur Konks ja tema elukaaslane Edna Nook võtsid vaevatud, aga siiski krapsaka looma enda juurde.



Vahur ja Edna kogusid hiljuti tuntust oma kitsedest rääkides. Muheda ütlemisega maainimesed jõudsid oma eluliste tõeteradega mitmesse meediakanalisse. Pole siis ime, kui nad oma positiivse ellusuhtumise ja kitsepiimaga suudavad Triinust veel korraliku lehma üles turgutada. Ehkki 12- aastasest ja halbades tingimustes peetud loomast on seda üsna raske uskuda.



Nii võib Triinu uues peres olla lihtsalt lemmikloom, kellel väärikas vanaduspõlv. Kuid ühel hetkel tuleb siiski mõistlikkuse piir ette – vana loom tuleb ikkagi viia tapamajja, mitte ei jäeta teda laudanurka surema, olgu ta kui armas tahes.



15. detsember 2016

