Arvamus

Joojatega alkoholismi vastu

Neljapäev, 15. detsember 2016.



On mõistetav, et iga november läheb jälle lahti kärakavastane kampaania oma reklaamide ja muude juttudega. Jõulud ju tulemas ja, nagu teada, joob kallis eesti rahvas ennast selle rõõmupüha puhul süngelt lolliks. Uusaasta puhul ka. Ainuke lohutus, et venelased teevad seda veel kaks korda, vana kalendri järgi. Ikka tore teada, et kellelgi hullemini läheb.



Nagu eelmistel kordadel, võib ka nüüd nentida – head rahad pannakse magama, tolku ei miskit. Saab jälle kuritahtlikult kahtlustada, et igasugu sotsiaalreklaamid valitakse teadlikult ilusad, aga mõjutud. Hoidku, kui jäetakski joomine, suitsetamine, ei tehtaks möödaminnes aborti, ei süstitaks – mis saaks siis kõigist sihtasutustest, instituutidest, osakondadest, nende palgal olevatest ekspertidest, analüütikutest, kesk- ja tippastme juhtidest?



Iga kord 0,2 ja 2 liitrit



Niisiis – hambutus valitseb jälle. Poolpehme manitsus, et ära liialda, ega meie, väljamõeldud tegelased, ka mingid marukarsklased ole, me peame piiri, väldime pohmakat. Võrrelda, siis nagu veega keedetud mannapuder. Ainuke kõrvajääv lause on: alkohol teeb pildi häguseks ja tõmbab aku tühjaks. Hea ütlemine.

Täiesti mõjutu. Ilus sõnakõlks. Et kui võtsime kangelaseks piltniku, siis pilt peab olema terav ja aku tühjaks saamine on õnnetus. Sellele peab mõtlema, aga reklaam rõhub ikka rohkem tunnetele. Samastumisele. Paljuke neid on, kes soos kitsi fotokaga taga ajavad, peamine pilt on ikka see va selfi. Mina koeraga. Mina tordiga. Mina uksega. Mina, mina, mina, mind.



Heh, turkas korra pähe, et tehku üleskutse: tõmba end viltu, tee endast pilti, riputa moluvihikusse või kus sa ripnedki, see üles ja kae, mis saab. Kui julged.

Karta on, et küll juletaks. Enam ei häbeneta pea midagi.



On kummaline, et kärakavastased ei tule oma paha-paha sõnumit edastades joojate kasutamise peale. Olgu need siis endised või tegevad. Kohe võib näha kahte viisi nende äratarvitamiseks: eeskuju ehk jättis maha; jätkab/jätkas ja nüüd on kõik untsus või sinna minemas.



Üldtuntud endisi on kõigepealt üsna vähe. Pealegi on nad korralikud inimesed ega taha tõenäoliselt tegemist teha ühiskonna ümberkujundajatega. Tõmbab endale vett peale ja rikub mainet. Terminaatori vokaal-instrumentaalansambel on ju kunagi osalenud suitsuvastases kampaanias. Andeks, mis rokimees see on, kes sotsiaalministeeriumi tädide põlvelt nende sõnumit iniseb. Paras põnts.



Samamoodi võib minna, et auväärsed viisakalt keelduksid, isegi kui küsitaks.

On märgatud, et ega endised joojad väga taha meenutada aega, kui rõõmsalt klaasipõhja vaadati, uskudes, et mis see pits mehele teeb. Jätsin maha, miks, pole kellegi asi, räägiks millestki muust. See on muidugi vaid mõne mehe arvamus.



Võib hirmutada. Ükskord, kui satuti needuses terviseedendajate jauramisele tõhustada-tugevdada-kiirendada, ja, eelkõige, rohkem rahastada – edendajate jutt jõuab alati halani, kuis neil on liiga vähe miljoneid põletada –, läksid mingid ajujupid jooksu. Mõtlesid ise välja, kuis noorukeid igasugu halbadest asjadest eemale hirmutada. Mitte näägutades, numbritega vehkides. Aga, õrritamise korras, ajujupid keelasid avaldada. Neil on terviseedendajatega mingi kana kitkuda. Ütlevad, ainult hea raha eest.



Kitsipungad. Õieti pole ju mingit vajadust keeruliseks väljamõtlemiseks. Tarvitseb vaid ringi kaeda. Siin külakeses/eeslinnaks moonduvas suvilarajoonis, kus pesitsetakse, poe man kell 10. Isegi keskealist pitsi mitte sülitajat võib tabada hirm ja mõte: filmi ainult üles, räägi nendega ja pole büroosid vajagi.



Oli siin üks. Nimega inimene, muide. Kui mõni mees kella 10 ümber poodi tatsas – ei salga, sageli rihiti, et tervistav õlu kätte saada –, oli ta alati kohal. Kindla ostukorviga, 0,2-ne viin ja 2 liitrit kanget õlut. Ta vedas, olemata veel kuigi vana mees, jalgu järel, pilk jõllis, nagu ei näeks midagi. Peale suuna käraka poole. Mokk ka veel töllakil.



Kassapidajad muretsesid ta pärast, et mis küll juhtunud on, miks inimene ennast kavakindlalt surnuks joob. Iga jumala päev. Muutumatult. Kui ta veel rääkis – lõpuks enam mitte –, kinkis ühele neist oma raamatud, pühendustega ja puha. Viimane kord, kui meest nähti, oli ta nii otsas, et ei märganud – pange võileivad käest! – oma nina otsas pikka tilka. 0,2 ja 2.



Mees nimega Seljakott



Teine vend on elus, noorem mees kah. Küla maskott, peaaegu. Et ilma seljakotita ei nähta, siis kleepuski külge nimi Seljakott. Nähtud, kuis harkisjalu poodi koperdab. Harkis, sest põhi ei pidanud. 30 millegagi, vare valmis. Kerjab õlut, kes vähegi tuttav tundub. Väidab, et peab õlut saama. Ükskord, jah, endal oli ka pikim viis minutit, mis teadupärast 9.55 algab, üle elatud ja ajasime vähe juttu.



Ma sain rabaka. Poiss on Westholmi vilistlane. Vabatahtlikuna kaitseväes ära käinud. Tehnikumi kah läbi teinud. Noor mees, käed-jalad otsas ja nüüd: anna lonksu!



