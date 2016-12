Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Venemaa petlik suurus ja suurusehullustus

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Putinismi ajastut Venemaal iseloomustab püüdlus taastada kõigest väest – nii palju kui see on enam võimalik – kunagise Vene impeeriumi ja kadunukese Nõukogude Liidu sümbioosset hiilgust ja suurust, mille riiklikeks sümboliteks ongi tsaariaegne kahepäise kotkaga vapp ja trikoloorne lipp ning nõukaaegse viisiga riigihümn.



Venemaa suuruse pealiskaudne tajumine, nii enamiku venelaste kui ka teiste rahvaste poolt, seisneb eelkõige selle riigi mandrisuuruses pindalas ja sõjalises võimsuses, eriti väljendatuna tuumalõhkepeade koguarvus, kuid ka tohututes maavarades, mis on peamiselt Siberi maapõues peidus.



Unistus uuest liidust ja endistest piiridest



Venemaa on, tõepoolest, maailma suurima territooriumiga riik – oma 17 miljoni ruutkilomeetriga, mis laiuvad üle 11 ajavööndi, endisest Ida-Preisimaast kuni Tšuktši poolsaareni.



Standardsetel kahemõõtmelistel maailmakaartidel kasutatav Mercatori silindriline projektsioon moonutab maismaa-alad maakera poolustele lähenedes üha suuremaks: näiteks Gröönimaa tundub olevat pea Aafrika-suurune, kuigi ta mahub Alžeeria piiridesse ning on Mustast Mandrist koguni 14 korda väiksem!



Samavõrd petliku mulje jätab Venemaa suurus sellistel maailmakaartidel, kus Uurali mägede tagune Siber tundub olevat Hiinast mitte 50% võrra, vaid kordades suurem. Lisaks mongolimentaliteet, mida iseloomustab küllaltki hästi ütlemine “vsjo nasha”, võrdub pidurdamatu ekspansioonitungiga ja piiride puudumisega, millele hiljuti vihjas – väidetavalt naljatledes – lastega vestelnud president Putin.



Abhaasia, Lõuna-Osseetia, Transnistria, Krimm... Millised piirkonnad satuvad veel sellesse ämblikuvõrku? Ämblikul ei paista kunagi isu täis saavat. Seega, Venemaa on suur ja lai, aga mitte veel “piisavalt” ning me ei tea, kui suureks ta võib veel saada. NSV Liidu viimane ja ainuke president Mihhail Gorbatšov tundub unistavat “uue liidu” loomisest “endistes piirides” (meie ka???)



“vabatahtlikkuse” alusel. Uuest liidust ja endistest piiridest unistab kindlasti ka Putin, kes ilmselgelt muretseb oma ajaloopärandi pärast, kuid vabatahtlikkusest rääkimine meenutab 1940. aasta juunipöördeid Balti riikides.



Tuumarelvade poolest on Venemaale tõsiseltvõetavaks vastukaaluks ainult USA, sest kõikidel teistel ametlikel ja mitteametlikel tuumariikidel on tuumalõhkepäid suurusjärgu võrra vähem, nagu ka nende kohaletoimetamise vahendeid ehk (mandritevahelisi) ballistilisi rakette. Samas, Kreml on viimastel aastatel väga suurt rõhku asetanud just oma tavarelvastuse ja -relvajõudude moderniseerimisele, sealhulgas ekspeditsiooniliste võimete arendamisele (Süüria näide), mille nimel ollakse valmis ohverdama peaaegu ükskõik mida, peaasi et Venemaa oleks hambuni relvastatud (moodsate relvadega).



Siiski, Venemaa sõjaline võimsus, olgugi ilmselgelt paranenud, on paljuski petlik. Venemaa siirdas oma ainsa lennukikandja Admiral Kuznetsovi (sisuliselt hirmsasti tossav vanaraud, mida venelased ei nimetagi lennukikandjaks, vaid lennukeid kandvaks raskeristlejaks) Süüria rannikuvetesse tohutu meediakajastuse saatel. Lühikese aja jooksul kaotati seal kaks sõjalennukit, mis on selge ebaõnnestumine, kuid sellegipoolest suudeti süvendada kuvandit Venemaa sõjalise võimsuse kasvust ning edusammudest ekspeditsioonilises sõjapidamises, kaugel Venemaa territooriumist ja kodubaasidest.



Samas, USA-l on tervelt üksteist lennukikandjagruppi ning iga Nimitz-klassi lennukikandja on kaks korda suurem ja kordades Admiral Kuznetsovist võimekam, kuid kas te olete viimasel ajal ühtegi uudist neist näinud või kuulnud?



Ja veel üks näide – Venemaa õhujõududest, mis puudutab selle riigi kõige võimekamaid mitmeotstarbelisi hävituslennukeid SU-35S. Kreml püüab jätta sellise mulje, et neid efektiivseid sõjariistu jätkub igale poole, kuid tegelikkus on hoopis teine. Süüriasse toimetati eskadrillisuurune üksus koguni Amuuri-äärsest Komsomolskist, kus nüüd mõistagi haigutab ajutine “auk”.



Venemaa suurus seisneb muidugi ka nafta- ja gaasirikkuses, mille eest toodetakse (ja eksporditakse) relvi ning “määritakse” nii-öelda sõpru lääne- ja ka kolmanda maailma riikides. Aga naftarikkus on tsükliliselt muutuv – nagu aastaajadki –, mis ei saa Venemaa-taolise majandusmudeli jätkusuutlikkust ja arengut tagada.



Mida teeb padakonn viimases hädas?



Tegelikkus on see, et Venemaa majanduse sisekoguprodukt on pea võrdne Austraalia omaga, rahvaarv on väiksem Prantsusmaa ja Saksamaa kogu elanikkonnast, kuid poliitilised ambitsioonid on vaata et suuremad kui USA-l! Talupojaloogika ütleb, et Venemaad ei tohiks alahinnata, kuid teisest küljest ka mitte ülehinnata.



Mulle tundub, et Kremli spin-doktorid on suutnud panna Venemaa riiklikku propagandamasinat mitte ainult valesid, pooltõdesid, konspiratsiooniteooriaid jpm seesugust kogu maailmas levitama, eriti lääneriikide õõnestamiseks, vaid ka looma ülepaisutatud pildi edukast, rikkast ja võimsast Venemaast, mis ei vasta paljuski reaalsusele.



