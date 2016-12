Arvamus

JUHTKIRI - Jõulupreemiad

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Pisut üllatuslikult selgub, et pooltes Saare maakonna omavalitsustes ei makstagi jõulupreemiat.



Põhjus loomulikult väga lihtne – majandusaasta pole olnud kõigil piisavalt edukas, et preemiate peale raha kulutada. Kes maksavad, ei kuluta ka hiigelsummasid. Kõige heldem on Kuressaare linnavalitsus, kes käib iga töötaja ja enamiku allasutuste töötajate jaoks välja 160 eurot. Teised omavalitsused jäävad 50 ja 120 euro vahele.



Muidugi on tore preemiat saada, aga kui rahakott on õhuke, siis pole jõuluüllatust loota. Tekib ainult küsimus, kuidas uues, Suur-Saaremaa vallas tulevikus jõulupreemiaid maksma hakatakse. Kas võtta aluseks kõige kallim preemia või arusaam, et preemiate peale pole raha raisata. Need, kes seni kõige kõrgemat preemiat on saanud, sooviksid ju samas vaimus jätkamist, ja need, kes senini pole sentigi preemiaraha saanud, tahaksid olla võrdsel pulgal parimatega.



Kuidas seisukoht tulevikus kujuneb, saab näha, aga tunne on, et kõik hakkavad midagi saama, sest uues suures vallas peavad ju asjad paremini käima.



