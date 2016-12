Arvamus

Minister midagi ju teab

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Ligikaudu kolmkümmend aastat tagasi esitas punkbänd J.M.K.E. muuhulgas loo “Nad ei tea mu nime”, kus kõlasid visionäär Villu Tamme tekstiread: “Minister ei tea mu nime / Kui ta üldse midagi teab.”



Ajad on teised ja täna võime öelda, et meie vähemalt teame järjekordsete ministrite nimesid. Sedagi, et kurikuulsa Repinski asemel on Tarmo Tamm. Kuna aga saabumas on jõulurahu, siis vaatleks üht teistlaadi persooni, kelle minevik – kui ehk “kuninga” jüngriks oleku periood välja arvata – näib üsnagi plekitu.



Kolmteist meest ja neli naist



Mainimata paljusid ennesõjaaegseid härrasmehi, saame koos Sven Mikseriga kokku 16 välisministrit, kellest Lennart Meri alustas juba aprillis 1990. Kuna olen ise Islandi väljakul üle elanud peaaegu üksteist ministrit, siis iseloomustaksin neist mõne ametiaega.



Meri kui omaette suuruse jätaks välja, selle kohta, kuidas ta Eesti “Maailma Skeemi” viis, on olemas groteskses vormis kohustuslik kirjandus – Mihkel Muti “Rahvusvaheline mees” (1994).



Vaatamata suure eurooplase Meri haardele oli vaja jätkuvalt tõestada, et oleme tsiviliseeritud inimesed, et oskame noa ja kahvliga süüa ning vestlust arendada. Sel ajal polnud Eesti tipud veel üleliia lihvitud ja poleeritud, kustud ega kammitud. Nii sobiski nagu valatult ametisse Jaan Manitski – rühikas, rikas ja Lääne vabaduse järgi lõhnav.



Järgnes rabedama olekuga Trivimi Velliste, kes inglise filoloogina ei jäänud vähemalt keelega hätta, kui reisis mööda “muud maailma”, et tutvustada üht unustusse vajunud riiki. Euroopa suund ei olnud toona veel kristalliseerunud.

Jüri Luike oli tahetud ministriks panna juba varem, kuid kõheldi seoses ta hilise sünniaastaga; tegu oli aga sündinud riigimehega – nii teadmiste, oleku kui ka välimuse poolest.



Luigele järgnenud Riivo Sinijärv ei pälvi paraku head hinnet. Mitte otseselt halb mees üritas end kuidagi kehtestada, ent pälvis majasisest tugevat vastupanu kohates iroonilise hüüdnime Kotkas. Meenub, kuidas välisministeeriumi (VM) 1995. aasta jõulupeol esitas kantsler Indrek Tarand erakordselt naljaka “kuplee” (tegelikult Simon & Garfunkeli tuntud pala plagiaadi) kondori/kotka lennu teemal, mis lõppes järgmiselt: “…mind toetas Luik, siis Kallast näen.”



Siim Kallas huvitus välisministrina toona pigem sisepoliitikast, ent mingeid vastuolusid välisteenistuses samuti nagu ei tekitanud.



Mis puutub Toomas Hendrik Ilvesesse, siis võime taunida tema talu majandamist ja muudki, ent välisministrina (1996–1998; 1999–2002) saab ta hindeks “väga hea“. Fakt jääb faktiks – Ilves pani meeskonna eesmärkide saavutamise nimel ülientusiastlikult tööle, samuti jaksas ta korralikult pidu panna. Läksid käiku ühemehesaatkonnad üle Euroopa Liidu, olime oma prioriteetide saavutamisel Lätist ja Leedust selgelt ees. Rebisime end “endise soveti” staatusest lahti ning kuulusime EL-i läbirääkimistel ühte kampa Visegradi riikide, Sloveenia ja Küprosega.



Eks see pani ka Balti naabrid omakorda pingutama, et järele jõuda.

Senitehtu tulemusena õnnestus ajaloolisel 2004. aastal EL-i ja NATO-sse astumise pidulikel tseremooniatel särada hoopis blondil Kristiina Ojulandil.



Urmas Paet sai välisminister olla hirmpika aja (aprill 2005 – november 2014), mistõttu ta tundis end Euroopa kolleegide seas nagu kala vees. Paet oli ettevaatlik, ent iga tema samm pidi kajastatud saama pressiteadetena uudisvoos, iseäranis siis, kui oli garanteeritud positiivne kajastus (Liibanonist vabastatud pantvangid jne).



See harjumus pärines tal juba Nõmme linnaosavanema päevilt ja sama liini jätkab ta jõudumööda ka europarlamendi liikmena. Seetõttu nimetati VM-i väljaspool maja “pressiteadete ministeeriumiks”.

Raul Mälk, Rein Lang, Keit Pentus-Rosimannus ja Jürgen Ligi viibisid hinde saamiseks väljakul liiga lühikest aega.



Ometi tuleb ära mainida Marina Kaljurand, kellega juhtunu on üldteada. Pieteeditundest endise kolleegi vastu ei tihkakski siinkohal hinnangut anda, aga peab. Õhinapõhine naine kasutati meedia ja teatud poliitikute poolt ära, tema enda viga oli mänguga kaasa minna. Igatahes oli VM-i normaalne tegevus Marina ametiaja lõpul tugevasti häiritud ja paratamatult allutatud presidendirallile. Millal see saaga ükskord ometi lõpeb? – nii olevat omakeskis oianud nii mõnigi VM-i ametnik.



Miks mitte Mikser?



Kui 2002. aastal määrati kaitseministriks – Jüri Luige järel! – noor keskerakondlane Sven Mikser, oli paljudel diplomaatidel ja kaitseministeeriumi ametnikel mure majas. Ent Mikser tegi endale asjad kiirelt ja põhjalikult selgeks. Peagi võis kuulda ameeriklastelt endilt, et teil on ikkagi parim kaitseminister! Võrdlus käis siis mõistagi kolme Balti riigi vahel.



Uus välisminister ise ütles hiljutises intervjuus, et välispoliitika alal temast “väga palju kogenumaid ülearu palju ei ole”. Eesti parteilise ladviku hulgas tõepoolest mitte, sest Marko Mihkelsoni puhul tuleb mainida, ent tema võimalust ei saanud.

Olen oma raamatus “Võimalik missioon. Märkmeid Ukrainast” (2016) kirjutanud: “Sven Mikser riigikogu väliskomisjoni esimehena oli mõistagi tasemel. Tema välispoliitilised teadmised olid tõesti põhjalikud. Hotelli fuajees kokteiliklaasi taga unustas Mikser end pikalt ja põhjalikult rääkima Süüria siseolukorrast. Vaevalt, et keegi Islandi väljakul Süüria küsimust sellal sel määral valdas – aasta oli alles 2008, Bashar al-Assad polnud veel eriline jututeema.”



Mikser pole pelgalt kuiv analüütik, kelle pea töötab nagu koorelahutaja, tema jutt on samuti hästi sõnastatud ja argumenteeritud. Välisministri amet pole ometigi üksnes “sõnumite pakendamine üht- või teistviisi”, vaid perspektiivis nii mõndagi enamat. Näiteks saavutada seisund, et Eesti välisministri sõnal oleks taas rahvusvahelist kaalu – nii Euroopa kui ka maailma mastaabis.



Lootust annab kas või kolmikhüpe. Kui kirjanikust sõber Tarmo Teder tuli kunagi C-klassis kolmikhüppes Eesti noortemeistriks, siis Sven Mikser sai hiljem samal alal noorteklassis kolm pronksmedalit ning täiskasvanuna sisevõistlustel ühe hõbemedali.



