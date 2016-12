Arvamus

MÕTE: Jõuluõunad

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sel sügisel sai õunapuudelt korjatud ilmselt liiga palju talveõunu. Lisaks veel paar kasti mahakukkunud imeilusaid sibulõunu. Ja nii avastad ühel hetkel, et ka kõige parema tahtmise juures ei suuda kõiki neid ubinaid ära süüa. Kevadeni need ei seisa, sest kelder pole piisavalt jahe, ning moose pole mõtet enam teha, sest neid on niigi küllaga.



Juba ongi esimesed mädatäpid õuntel peal ning kasti põhjalikumalt uurides avastad teiste õunte alt ka mõned täiesti mustad.



Sorteerid neid ja mõtled, et just nii võiks ka aasta lõpus oma elus väikese ülevaatuse teha. Säravamad hetked tuleks tallel hoida ja mädanenud mälestused prügikasti visata. Ja seda kõike tuleks õigel ajal teha, sest muidu leiad ühel päeval eest vaid mädanenud õunad ja saad aru, et sul pole olnud nutikust säravaid õunu ja hetki õigel ajal välja sorteerida.



Pakun õunu tuttavale, kes kodumaistest asjadest lugu peab ja nii saan suure kotitäie kraami ära anda.



Kuid ikka veel on õunu liiga palju. Ilus sibulõun kuusel on tänasel päeval üsna harv nähtus. Kõike muud kulda ja karda on küllaga ja väike ubin kipub kiiresti krimpsu tõmbuma. Kuid noor inimesehakatis, kes õunamajanduses tähtis nina tahab olla, haarab õunte kuuse otsa panemise mõttest õhinal kinni. See on tema jaoks midagi uut ja seda tahab ta sel aastal tingimata teha.



Nii, see osa õunu leiab siis väärikamast väärikama koha ja kui ka õunakisselli ja -kooki teha, saab kõige hädalisemad eest ära. Kõvemad talveõunad suudavad kastides ehk veel mõnda aega väärikat nägu säilitada.



Poodides võib ju õunu kümneid sorte olla, aga kodustes õunakastides jõulueelse inventuuri tegemises on midagi maagilist. Silme ette tuleb puu alla pandud redel, keegi turnimas puu ladva poole, keegi korviga õunu tassimas. Ning siis see talvine õunalõhn keldris ja käte külge jääv õunavaha.



Kõik on ehe ja päris, just nagu elus – särav rõõm ning must mädane pahupool. Autor: Heli Salong Teisipäev, 13. detsember 2016.Juba ongi esimesed mädatäpid õuntel peal ning kasti põhjalikumalt uurides avastad teiste õunte alt ka mõned täiesti mustad.Sorteerid neid ja mõtled, et just nii võiks ka aasta lõpus oma elus väikese ülevaatuse teha. Säravamad hetked tuleks tallel hoida ja mädanenud mälestused prügikasti visata. Ja seda kõike tuleks õigel ajal teha, sest muidu leiad ühel päeval eest vaid mädanenud õunad ja saad aru, et sul pole olnud nutikust säravaid õunu ja hetki õigel ajal välja sorteerida.Pakun õunu tuttavale, kes kodumaistest asjadest lugu peab ja nii saan suure kotitäie kraami ära anda.Kuid ikka veel on õunu liiga palju. Ilus sibulõun kuusel on tänasel päeval üsna harv nähtus. Kõike muud kulda ja karda on küllaga ja väike ubin kipub kiiresti krimpsu tõmbuma. Kuid noor inimesehakatis, kes õunamajanduses tähtis nina tahab olla, haarab õunte kuuse otsa panemise mõttest õhinal kinni. See on tema jaoks midagi uut ja seda tahab ta sel aastal tingimata teha.Nii, see osa õunu leiab siis väärikamast väärikama koha ja kui ka õunakisselli ja -kooki teha, saab kõige hädalisemad eest ära. Kõvemad talveõunad suudavad kastides ehk veel mõnda aega väärikat nägu säilitada.Poodides võib ju õunu kümneid sorte olla, aga kodustes õunakastides jõulueelse inventuuri tegemises on midagi maagilist. Silme ette tuleb puu alla pandud redel, keegi turnimas puu ladva poole, keegi korviga õunu tassimas. Ning siis see talvine õunalõhn keldris ja käte külge jääv õunavaha.Kõik on ehe ja päris, just nagu elus – särav rõõm ning must mädane pahupool.

Veel artikleid samast teemast »