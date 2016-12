Arvamus

JUHTKIRI - Täitsa nutivaba

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Mis juhtub inimesega, kelle nutitelefoni aku saab ootamatult tühjaks või ta kaotab oma nutividina? Kui see on väga-väga tänapäevane inimene, siis läheb ta ilmselt pehmelt öeldes hulluks.



Mõned tunnid ilma teiste inimestega suhtlemata, see on ju sama hea kui surmanuhtlus. Sel hetkel ei suuda hädaline ilmselt mõelda, et olemas on ka muid suhtlemisvõimalusi. Et võid lihtsalt teise inimese juurde minna ja küsida, kuidas tal läheb. Keset moodsaid suhtlusvahendeid kipuvad tavalised ja inimlikud võimalused hägustuma.



Nädalavahetusel võtsid ka mõned saar-lased vastu väljakutse veeta paar päeva ilma nutivahenditeta. Kui palju nad selleks tahtejõudu pidid pingutama, eks seda tea nad ise kõige paremini, aga seda võib öelda, et õnneks väljusid kõik sellest katsest elu ja tervisega.



Kui väga on meil siis ikkagi vaja olla iga päev 24 tundi online’is ja hoida kätt ka magades elu pulsil? Maitse küsimus. Inimtõug on konstrueeritud nii, et ellu jäävad kohanemisvõimelisemad ja kohanemine on juba intelligentsuse tunnus.



