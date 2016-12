Arvamus

JUHTKIRI - Armastan aidata

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



On üsna tavapärane, et lähenev aastalõpp ja jõulupühad muudavad inimesi veidi rabedaks, kuna viimaste nädalate jooksul on vaja seni tegemata asjad kiiruga ära teha, tungelda kaubandusvõrgus ja soetada jõulukinke, mis veel ostmata.



Samal ajal on inimeste südamed avalamad, mistõttu ei peeta paljuks ka väetimaid toetada. Selline suurepärane võimalus oli reedel ja laupäeval Kuressaare kahes suures toiduketi kaupluses, Rimis ja Selveris, kus kenad saarlased annetasid oma toidukorvist nii kuivaineid, konserve ja teisi esmatarbe toidukaupu, millele lisaks oli ilmselgelt jõuludele ja lastele mõeldes rohkem kui tavaliselt poetatud ka maiustusi.



Rahvas on lahke ja mõistab, et elus juhtub asju, mida endal kontrollida pole võimalik ning mille läbi oled sunnitud elukvaliteedis järeleandmisi tegema. Alati pole aga abi sugugi rahaline ja asine. Toidupanga Kuressaare kampaanias osales 22 vabatahtlikku, nii mõnigi neist juba mitmendat korda, nii mõnigi neist on lubanud end appi ka järgmisel korral. Tore, et paljud on raatsinud loovutada seda kõige kallimat, oma aega.



