Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Maa haldamise lained

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Valdades toimuvad ühinemisteemalised rahvaküsitlused, millest osavõtt on küll vähene. Ei tea, kas jätab küsimus leigeks, ollakse vaikides nõus või ei puutu asi inimestesse.



Vaadates tagasi mitme inimpõlve taha, võime näha haldusjaotuse kujundamisel mitmeid laineid. Esmalt tuleb muidugi vahet teha, kas haldusüksuseks on omavalitsus, käskude edasiandja või teenindusasutus.



Omavalitsuses tulevad volitatud mehed ja naised kokku ning otsustavad, mida nende käsutuses oleva rahaga teha. Sel aastal remondime lasteaia ja järgmisel teeme staadioni korda, kuid mingi muu töö võib veel oodata. Käsuvõimu esindaja registreerib sünnid ja surmad, teeb inimestele mujalt tulnud korraldused teatavaks ning peab arvestust inimeste üle. Teenindusasutus võtab vastu taotlusi, annab ehitus- ja kasutuslube ning määrab sotsiaaltoetusi.



Mõisa eestkoste all



Eelmise sajandi muutustest haldusjaotuses saab ülevaate Eesti Omavalitsuste Ühenduse ja riigiarhiivi poolt 2002. aastal välja antud teatmikust “Eesti haldusjaotus 20. sajandil”, mille koostas Liivi Uuet.



Silma torkab, et end kindlana tundev keskvõim soosib haldusüksuste arvu vähenemist. Omavalitsuste arv kasvab vabanemise aegadel ja käske edastavate haldusüksuste arv siis, kui uuel võimul tuleb end maksma panna.



Eesti vallad tekkisid XIX sajandil pärast pärisorjuse kaotamist talurahva omavalitsusüksutena. Esialgu olid ühe mõisa talurahva-seisusest inimesed valla rahvaks ja kuulusid mõisa eestkoste alla. Kubermangu omavalitsuseks oli rüütelkond ja seal hääletasid rüütlimõisate omanikud maakondade esinduste kaupa. Kooli, kihelkonna ja kiriku asjad olid samuti mõisaomanikest eestseisjate ajada, valdade esindajatel oli seal pigem nõuandev hääl.



Keiser Aleksander II reformid vabastasid valla mõisa eestkostest ja algas ka valdade ühinemine. XX sajandi alguses oli praeguse Eesti alal 12 linna ja 366 valda. Keisrivõim, mida esindasid nii Eestis kui ka Liivimaal kubernerid, tundis end kindlalt. 1917. aastani liideti Liivimaa kubermangu Eesti osas 16 valda ja loodi üks uus.



Vabaduse tuuli tõi 1917. aasta veebruarirevolutsioon. Järgnevatel aastatel loodi uusi valdu rohkem kui ühendati. Uus seadus võimaldas alates 1917. aastast eraldada valdadest alevid, vald muutus seisuslikust omavalitsusest territoriaalseks ja maakonnad said omavalitsusteks.



Eesti riigi kindlustumisel tuli uuesti esile vajadus suuremate omavalitsuste järele. 1939. aasta vallareform vähendas valdade arvu kolmandiku võrra, 365-st jäi alles 248 valda. Mitmed alevid olid vahepeal saanud linnadeks (Otepää, Nõmme jt), sest 1938. aasta põhiseaduse kohaselt ei olnud alevid enam omavalitused ja need nimetati linnadeks. Võõpsu muutus küll alevist külaks, kuna piir Nõukogude Venemaaga oli kinni ja Peipsi laevanduse vähenemine pani põntsu asula majanduslikule elule. Linnade arv suurenes kokku 33-ni.

Külanõukogud, rajoonid, oblastid...



1940. aastal kaotas okupatsioonivõim kohaliku omavalitsuse. Tallinna linnaga ühendati ka rahvaarvult neljas linn, Nõmme. Sõja järel tuli nõukogude võimul end maksma panna. Kuigi maapiirkondade rahvaarv vähenes, suurendati haldusüksuste arvu. Moodustati uued maakonnad (Hiiu, Jõgeva, Jõhvi jt).

Kadus Petserimaa, millest suur osa koos Narva jõe taguste valdadega liideti Venemaaga. Rajati Kohtla-Järve ja Sillamäe linnad. Valdades loodi külanõukogud, misjärel vallad kaotati. Tallinnas moodustati linnarajoonid. Seejärel kaotati ära maakonnad ja moodustati 39 rajooni, mis koondati oblastiteks.



1950. aastal oli 699 esmatasandi haldusüksust (5 vabariikliku alluvusega linna, 4 Tallinna linnarajooni, 27 rajoonilise alluvusega linna, 22 alevit ja 641 külanõukogu). Seda oli ligilähedaselt sama palju kui 1870-ndatel.



1953. aastal kaotati oblastid. Ühendama hakati kolhoose ja sovhoose. Tegelikku kohalikku elu korraldasid majandid, esialgu ka masina-traktorijaamad. Sageli nimetati asulaid kolhoosi, mitte küla nime järgi. Majandite ühendamine tõi kaasa ka külanõukogude ühendamise, see omakorda rajoonide ühendamise. Mitmed külanõukogud olid allutatud linnade Töörahva Saadikute Nõukogudele ja nende täitevkomiteedele. Nii oli see näiteks Pärnu ümbruses.



Midagi sarnast tekib alanud haldusreformiga, kui Pärnu ümbruse vallad ühinevad Pärnu linnaks. Erinevus on siiski omavalitsuse olemasolus. Huvitav saab olema küsimus, kas tekib Pärnu vald, kus on vallasisene linn, või siis linn, mille sees on veel üks asustusüksus nimega linn.



Tallinna rajoonide täitevkomiteedele olid allutatud näiteks ka Saue alev ja Maardu linn.



Võim on end kindlustanud?



Uus ärkamisaeg ja vabanemine jällegi suurendasid haldusüksuste arvu. Samas said rajoonid uuesti omavalitsuslikeks maakondadeks ning valdadele ja linnadele hakati omistama omavalitsuse staatust arengukavade ja muude nõutud paberite esitamisega.



1989 eraldus Kuressaare külanõukogust Kaarma, millest tekkinud vallad ühinesid omakorda kümme aastat hiljem Kaarma vallaks. 1990 eraldus Pöidest Orissaare ning Kohtla-Järvest Kohtla-Nõmme alev ja 1991 ka Jõhvi linn.1993. aastal eraldus Nissist Kernu, Saku vallast Kiili, Juuru vallast Kaiu, Kadrina vallast Saksi ja Salme vallast Torgu. 1993 muudeti maakonnad riigivõimu haldusüksusteks.



Suuremate haldusüksuste moodustamine algas 1996, kui ühinesid Halinga ja Pärnu-Jaagupi. 1998 ühinesid Abja ja Abja-Paluoja linn, 1999 Otepää linn ja Pühajärve vald, Lihula linn ja vald, Karksi-Nuia ja Karksi vald, Võsu ja Vihula vald, Antsla linn ja vald.



Veel suurem ühendamine toimus riigi erihalduses. Nii jäi alles neli politseiprefektuuri. Sama toimus teiste ametitega.



1997. aastal tegid Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse ministrid ettepaneku radikaalseks haldusterritoriaalseks reformiks. Sellest ei saanud asja, kuid 2004. aastal hakati maksma valdadele ühinemistoetust. Ajavahemikul 1997–2008 moodustus 47 omavalitsusest 20. Praegu on Eestis 213 kohalikku omavalitsusüksust – 30 linna ja 184 valda. Uus seadus sunnib neist enamikku ühinema, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 5000 elanikku.



Ilmselt on võim end kindlustanud ja kahaneva elanikkonnaga maapiirkondade inimeste soov ennast valitseda omakorda vähenenud.



Põnev nimeteema



Ka asulate liiginimi on tähtis. Mäletan aega, kui olid Abja-Paluoja linn ja Abja vald. Koolid asusid linnas ja noored õpetajad ei saanud maaõpetajale ettenähtud toetust. Asi ei paranenud ka linna ja valla ühinemisel, sest tegemist oli ikka linnaga, mis sest, et vallasisesega.



Huvitav saab olema ühendatud omavalitsuste nimeküsimus. Tõsi, Saaremaal on mõnevõrra lihtsam – ühine vald võib kanda Saaremaa nime. Kuid mida teha siis, kui ühinevad kaks vana kihelkonnakeskust, näiteks Nõo ja Kambja? Ma arvan, et siin võiks kasutada ka muinasmaakondade nimesid, kui need hõlmavad nende tuumikala. Miks mitte Ugandi?!



Reform toob muutusi teisteski nimedes. Ühes vallas või linnas ei saa olla samanimelisi asustusüksusi ja asustusüksuses muid samanimelisi nimeobjekte. Seega tuleb paljudele küladele leida uued nimed. Põnev saab olema ka talu- või tänavanimede küsimus, kui ühinenud omavalitsuste seas on linn ja sel sees veel ka väiksem linn. Mis siis, kui linnas ja ühinenud valla asulas on samanimeline tänav.



Nimi on tähtis – see näitab, kelle hulka kuulutakse, kelle pärast tahetakse koos olla. Ladinlaste ütlus “Nomen est omen” on ilmselt pärit Plautuse komöödiast, kus ostetakse kallis orjatar Lucris (kasu), kuid selles on oluline tõdemus.



Võõras võim tegi meie maa endale omaks ja meile võõraks ka kohanimede kaudu. Meenutame siinkohal Kingissepa linna, Sommerlingi külanõukogu või tänavanimesid meie asulates – Suvorovi, Lomonossovi, Gagarini, Marxi, Belinski, Herzeni, Kreuksi, Kingissepa, Lauristini jt –, samuti Tallinna linnarajoone mis kandsid Kalinini ja Lenini nime.



Loodetavasti säilib omavalitsus ka mujal kui korteriühistutes ning uue nime saanud maa ei muutu võõraks. Autor: Vootele Hansen, kolumnist Esmaspäev, 12. detsember 2016.Vaadates tagasi mitme inimpõlve taha, võime näha haldusjaotuse kujundamisel mitmeid laineid. Esmalt tuleb muidugi vahet teha, kas haldusüksuseks on omavalitsus, käskude edasiandja või teenindusasutus.Omavalitsuses tulevad volitatud mehed ja naised kokku ning otsustavad, mida nende käsutuses oleva rahaga teha. Sel aastal remondime lasteaia ja järgmisel teeme staadioni korda, kuid mingi muu töö võib veel oodata. Käsuvõimu esindaja registreerib sünnid ja surmad, teeb inimestele mujalt tulnud korraldused teatavaks ning peab arvestust inimeste üle. Teenindusasutus võtab vastu taotlusi, annab ehitus- ja kasutuslube ning määrab sotsiaaltoetusi.Eelmise sajandi muutustest haldusjaotuses saab ülevaate Eesti Omavalitsuste Ühenduse ja riigiarhiivi poolt 2002. aastal välja antud teatmikust “Eesti haldusjaotus 20. sajandil”, mille koostas Liivi Uuet.Silma torkab, et end kindlana tundev keskvõim soosib haldusüksuste arvu vähenemist. Omavalitsuste arv kasvab vabanemise aegadel ja käske edastavate haldusüksuste arv siis, kui uuel võimul tuleb end maksma panna.Eesti vallad tekkisid XIX sajandil pärast pärisorjuse kaotamist talurahva omavalitsusüksutena. Esialgu olid ühe mõisa talurahva-seisusest inimesed valla rahvaks ja kuulusid mõisa eestkoste alla. Kubermangu omavalitsuseks oli rüütelkond ja seal hääletasid rüütlimõisate omanikud maakondade esinduste kaupa. Kooli, kihelkonna ja kiriku asjad olid samuti mõisaomanikest eestseisjate ajada, valdade esindajatel oli seal pigem nõuandev hääl.Keiser Aleksander II reformid vabastasid valla mõisa eestkostest ja algas ka valdade ühinemine. XX sajandi alguses oli praeguse Eesti alal 12 linna ja 366 valda. Keisrivõim, mida esindasid nii Eestis kui ka Liivimaal kubernerid, tundis end kindlalt. 1917. aastani liideti Liivimaa kubermangu Eesti osas 16 valda ja loodi üks uus.Vabaduse tuuli tõi 1917. aasta veebruarirevolutsioon. Järgnevatel aastatel loodi uusi valdu rohkem kui ühendati. Uus seadus võimaldas alates 1917. aastast eraldada valdadest alevid, vald muutus seisuslikust omavalitsusest territoriaalseks ja maakonnad said omavalitsusteks.Eesti riigi kindlustumisel tuli uuesti esile vajadus suuremate omavalitsuste järele. 1939. aasta vallareform vähendas valdade arvu kolmandiku võrra, 365-st jäi alles 248 valda. Mitmed alevid olid vahepeal saanud linnadeks (Otepää, Nõmme jt), sest 1938. aasta põhiseaduse kohaselt ei olnud alevid enam omavalitused ja need nimetati linnadeks. Võõpsu muutus küll alevist külaks, kuna piir Nõukogude Venemaaga oli kinni ja Peipsi laevanduse vähenemine pani põntsu asula majanduslikule elule. Linnade arv suurenes kokku 33-ni.Külanõukogud, rajoonid, oblastid...1940. aastal kaotas okupatsioonivõim kohaliku omavalitsuse. Tallinna linnaga ühendati ka rahvaarvult neljas linn, Nõmme. Sõja järel tuli nõukogude võimul end maksma panna. Kuigi maapiirkondade rahvaarv vähenes, suurendati haldusüksuste arvu. Moodustati uued maakonnad (Hiiu, Jõgeva, Jõhvi jt).Kadus Petserimaa, millest suur osa koos Narva jõe taguste valdadega liideti Venemaaga. Rajati Kohtla-Järve ja Sillamäe linnad. Valdades loodi külanõukogud, misjärel vallad kaotati. Tallinnas moodustati linnarajoonid. Seejärel kaotati ära maakonnad ja moodustati 39 rajooni, mis koondati oblastiteks.1950. aastal oli 699 esmatasandi haldusüksust (5 vabariikliku alluvusega linna, 4 Tallinna linnarajooni, 27 rajoonilise alluvusega linna, 22 alevit ja 641 külanõukogu). Seda oli ligilähedaselt sama palju kui 1870-ndatel.1953. aastal kaotati oblastid. Ühendama hakati kolhoose ja sovhoose. Tegelikku kohalikku elu korraldasid majandid, esialgu ka masina-traktorijaamad. Sageli nimetati asulaid kolhoosi, mitte küla nime järgi. Majandite ühendamine tõi kaasa ka külanõukogude ühendamise, see omakorda rajoonide ühendamise. Mitmed külanõukogud olid allutatud linnade Töörahva Saadikute Nõukogudele ja nende täitevkomiteedele. Nii oli see näiteks Pärnu ümbruses.Midagi sarnast tekib alanud haldusreformiga, kui Pärnu ümbruse vallad ühinevad Pärnu linnaks. Erinevus on siiski omavalitsuse olemasolus. Huvitav saab olema küsimus, kas tekib Pärnu vald, kus on vallasisene linn, või siis linn, mille sees on veel üks asustusüksus nimega linn.Tallinna rajoonide täitevkomiteedele olid allutatud näiteks ka Saue alev ja Maardu linn.Uus ärkamisaeg ja vabanemine jällegi suurendasid haldusüksuste arvu. Samas said rajoonid uuesti omavalitsuslikeks maakondadeks ning valdadele ja linnadele hakati omistama omavalitsuse staatust arengukavade ja muude nõutud paberite esitamisega.1989 eraldus Kuressaare külanõukogust Kaarma, millest tekkinud vallad ühinesid omakorda kümme aastat hiljem Kaarma vallaks. 1990 eraldus Pöidest Orissaare ning Kohtla-Järvest Kohtla-Nõmme alev ja 1991 ka Jõhvi linn.1993. aastal eraldus Nissist Kernu, Saku vallast Kiili, Juuru vallast Kaiu, Kadrina vallast Saksi ja Salme vallast Torgu. 1993 muudeti maakonnad riigivõimu haldusüksusteks.Suuremate haldusüksuste moodustamine algas 1996, kui ühinesid Halinga ja Pärnu-Jaagupi. 1998 ühinesid Abja ja Abja-Paluoja linn, 1999 Otepää linn ja Pühajärve vald, Lihula linn ja vald, Karksi-Nuia ja Karksi vald, Võsu ja Vihula vald, Antsla linn ja vald.Veel suurem ühendamine toimus riigi erihalduses. Nii jäi alles neli politseiprefektuuri. Sama toimus teiste ametitega.1997. aastal tegid Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse ministrid ettepaneku radikaalseks haldusterritoriaalseks reformiks. Sellest ei saanud asja, kuid 2004. aastal hakati maksma valdadele ühinemistoetust. Ajavahemikul 1997–2008 moodustus 47 omavalitsusest 20. Praegu on Eestis 213 kohalikku omavalitsusüksust – 30 linna ja 184 valda. Uus seadus sunnib neist enamikku ühinema, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 5000 elanikku.Ilmselt on võim end kindlustanud ja kahaneva elanikkonnaga maapiirkondade inimeste soov ennast valitseda omakorda vähenenud.Ka asulate liiginimi on tähtis. Mäletan aega, kui olid Abja-Paluoja linn ja Abja vald. Koolid asusid linnas ja noored õpetajad ei saanud maaõpetajale ettenähtud toetust. Asi ei paranenud ka linna ja valla ühinemisel, sest tegemist oli ikka linnaga, mis sest, et vallasisesega.Huvitav saab olema ühendatud omavalitsuste nimeküsimus. Tõsi, Saaremaal on mõnevõrra lihtsam – ühine vald võib kanda Saaremaa nime. Kuid mida teha siis, kui ühinevad kaks vana kihelkonnakeskust, näiteks Nõo ja Kambja? Ma arvan, et siin võiks kasutada ka muinasmaakondade nimesid, kui need hõlmavad nende tuumikala. Miks mitte Ugandi?!Reform toob muutusi teisteski nimedes. Ühes vallas või linnas ei saa olla samanimelisi asustusüksusi ja asustusüksuses muid samanimelisi nimeobjekte. Seega tuleb paljudele küladele leida uued nimed. Põnev saab olema ka talu- või tänavanimede küsimus, kui ühinenud omavalitsuste seas on linn ja sel sees veel ka väiksem linn. Mis siis, kui linnas ja ühinenud valla asulas on samanimeline tänav.Nimi on tähtis – see näitab, kelle hulka kuulutakse, kelle pärast tahetakse koos olla. Ladinlaste ütlus “Nomen est omen” on ilmselt pärit Plautuse komöödiast, kus ostetakse kallis orjatar Lucris (kasu), kuid selles on oluline tõdemus.Võõras võim tegi meie maa endale omaks ja meile võõraks ka kohanimede kaudu. Meenutame siinkohal Kingissepa linna, Sommerlingi külanõukogu või tänavanimesid meie asulates – Suvorovi, Lomonossovi, Gagarini, Marxi, Belinski, Herzeni, Kreuksi, Kingissepa, Lauristini jt –, samuti Tallinna linnarajoone mis kandsid Kalinini ja Lenini nime.Loodetavasti säilib omavalitsus ka mujal kui korteriühistutes ning uue nime saanud maa ei muutu võõraks.

Veel artikleid samast teemast »