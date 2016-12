Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Rohkem kui üheksast viieni

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Brit Kerbo, kolumnist Laupäev, 10. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Brit Kerbo. Üleriigilise vabatahtlike tänuürituse patroon president Kersti Kaljulaid andis möödunud pühapäeval koos liikumise Kodukant eestvedajatega Estonia teatri talveaias üle aasta vabatahtlike aumärgid. Saalitäis tublisid sädeinimesi leidsid märkamist, nende toetajad ja lähedased tundsid uhkust, pisarad silmanurgas pärlendamas. Tunnustati inimesi, kes teevad rohkem, kui neilt oodatakse.



Vabatahtliku tegevuse riikliku tunnustamise eesmärk on tuua esile inimesed, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse ja vabatahtlikku tegevust toetanud. Nagu president oma kõnes toonitas – kui püüda üle Eesti vabatahtlike poolt tehtav töötundideks rehkendada, võrduks see umbes 10 000 inimese täiskoormusega aastatööga. See on suur number, mille üle võime oma väikeses Eestis õigustatult uhked olla.



Mida sina teha saaksid?



Vabatahtlikud on inimesed, kel on missioonitunne ja soov võtmise kõrval ka anda, sisemine põlemine ja teadlikkus, et ärkveloleku aega saab kasutada ka teisiti kui teleri ees mugavalt võileiba nosides. Inimesed, kes päevatöö ja pere kõrvalt leiavad mahti osaleda oma kodupaiga sotsiaalprobleemide lahendamisel, tulekustutustöödel või tagada ka mõne meelelahutusliku traditsiooni järjepidevust. Need, kes märkavad, ja teavad, et ükski asi ei juhtu iseenesest.



Nii oli seekord tunnustatute seas vanim Mustjalast pärit 94-aastane mitmekülgne aktivist Henno Sepp, kes vangilaagritestki tagasi tulnuna püsib täis kustumatut tegutsemistahet ja innukust, ning noorim Norman Aasma, kes 16-aastasena aitab oma vabast ajast Tallinna keskraamatukogus arvutikasutajaid järje peale.



Kes teeb, see jõuab. Jah, see on hoiak, mis neid kahte nii erineva aja ja põlvkonna inimest seob. President ütles nõnda: “See on hoiak, et elu ümberringi on just nii hea, milliseks me ise selle kujundame. Et meie endi kätes on muuta seda, mis ei ole nii, nagu peaks. Et me ei kurda jõuetult, miks ometi küll keegi midagi ette ei võta, vaid hakkame ise pihta.”



Mis paneb selle leegi süttima? Kõige tõenäolisemalt just tunne, et kuskilt king pigistab, riik ja/või omavalitsus on liiga kauged, et kohe sekkuda või siis potentsiaalsed koostööpartnerid on suutmatud kogu kerkinud murel silma peal hoidma. Nii astubki mängu kolmanda sektori vabatahtlikkus, mis nõuab pisut enam kui üheksast viieni töölkäimist. Haarates härjal sarvist ja kaasates teisi omasuguseid, saab kokku terve pundi inimesi, kellest igaühel on erinev kompetents, mis kokku moodustab suure potentsiaaliga koosluse.



“Kui mitte meie, siis kes? Kui mitte praegu, siis millal?” võib küsida Margaret Thatcheri sõnadega.



Mul meenub siinkohal Misso külaselts. Misso vald, kus elab vaid 645 inimest, sai samuti seekord märgatud ja tunnustatud – vabatahtliku päästekomando eest. Seal tegutsevad mehed, kes ei pea paljuks pärast muid toimetusi olla pidevas valmisolekus päästmaks inimesi ja nende vara tuleroaks langemise eest. See on suur vastutus, mille need inimesed enesele ise võtnud on. Neid ridu kirja pannes helisevad peas read 1971. aastal loodud palast “Tuhanded külad”:



Tuhanded külad, tuhanded talud

Laiali Eestimaal

Sündinud nendes kadunud põlved

Vanavanemad

Oo sünnimaa, oo Eestimaa

Kuni Su küla veel elab, elad Sina ka



Mida sina teha saaksid? Ehk on ka sinu külas/vallas/linnas midagi sellist, mille üle kipuks õhtusöögilauas meelsasti nurisema, aga mida ometi saaks üheskoos teistega parandada? Vahest on vaja just seda, et keegi lööks selja sirgu ja ütleks: “Mis toonud meid siia, see enam edasi ei vii!”, kääriks käised üles nagu veskimees muiste, ja asuks tegutsema.



Kas sa oled tuttav aastatuhandeid vana ütlusega: “Küsi ja sulle antakse. Otsi ja sa leiad. Koputa ja sulle avatakse.”? Just nii see sageli ongi. Presidendilt vabatahtlike kaasamise eest tunnustuse saanud Oleviste hoolekande liikme Riina Solmaniga on mul au juba mitmendat aastat järjest koos panustada kodutute ja vähekindlustatute jõulupeosse, mis traditsioonide kohaselt jõulude paiku kirikus aset leiab.



Riina on ürituse toimumisele kaasa aidanud juba üle 15 aasta. See tähendab igal aastal ligi tuhandele inimesele pakutud pühadeaegset soojust ja kosutavat toitu. Me võiksime valida, et pigistame selle viletsuse ja kurva oleku ees silma kinni ning tõstame ignorantselt oma kodus lauale suure mahlaka jõuluprae. Me võiksime valida selle, et ei lase nende elusaatustest end loksutada, et me ei süvene. Nõnda oleks mugav, nii ei kõlaks ühegi kodutu nägu meile kunagi tuttavalt.



Missioonitunne ei lase aga niisama olla. Need inimesed väärivad ka kord aastas hoidmist ja tunnet, et nende peale mõeldakse. Ning alustades ettevõtjate ja annetajate kaasamisega võin rõõmuga väita, et ma ei ole veel saanud eitavaid vastuseid. Ei ole öeldud, et “vabandust, meie ei toeta”.



Alustame juba täna?



Toetatakse! Väga hea meele ja tänulikkusega, et neid kaasati, et nad saavad anda oma panuse kellegi heaolusse. Iga kord jaatavaid vastuseid lugedes võtab silma niiskeks – kes ütles, et maailm on kole ja ignorantne paik? Sa pead lihtsalt oskama müüa visiooni ja andma oma tegevusele väärtuse. Väärtuseks võib olla nii see, kui 800 vähekindlustatud ja/või kodutut saavad jõulude puhul nosida kiluvõileiba, kui ka mõne külakiige püstitamine, mis piirkonna lastele lusti pakuks.



Aga tulles tagasi Kersti Kaljulaidi mõtte juurde: “Meie endi kätes on muuta seda, mis ei ole nii, nagu peaks.”



Lihtsalt kuskilt peab alustama. Võib-olla on just täna hea päev alustada naabrimehega naabrivalve piirkonna loomisega, ehk on just täna see päev, mil panna kogukonnaliikmetega paika kevadlaada esimese korralduskoosoleku aeg?



