Arvamus

JUHTKIRI - Leigri kauaoodatud saabumine (1)

Laupäev, 10. detsember 2016.



Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis täna varahommikul kell 6 saab Kuivastus imet näha. Türgi Sefine laevatehasest pikalt Eestisse teel olnud parvlaev Leiger teeb peatuse Muhus ja siirdub sealt edasi Heltermaale ning Rohukülla, jõudes päeva lõpuks Tallinna.



Laeva teekonna interaktiivne jälgimine arvutiekraanil on olnud paljudele nagu põnev arvutimäng, sest ohtusid oli tormisel teekonnal palju.



Leigri roolis olnud muhulasest kapten on suutnud aluse läbi tuua ka kõige raskematest ilmastikuoludest ning ehkki esimese uue laeva saavad hiidlased, on saarlastel selle üle ikkagi väga hea meel.



Tallinna suunduvale laevale paigaldatakse veel inventari, tehakse vajalikud õppused ning jõuluvana peaks saama Hiiumaale tulla juba uue laevaga.



Kahju ainult, et Leigri ristimine toimub 19. detsembril Tallinna Vanasadamas, mitte Rohukülas või Heltermaal. Varasematel aegadel on sellised asjad toimetatud ikka siin, kohapeal, aga ju suured saksad ei viitsi külma ajaga kaugele sõitma hakata.



