Arvamus

Jõuluks koju

Reede, 09. detsember 2016.



Neljapäeva hommikul väljus Kieli kanalist Läänemerele pikalt Heltermaa–Rohuküla liinile oodatud parvlaev Leiger. Nüüd on kindel, et jõuluks muutub Hiiumaa ja mandri vaheline ühendus juba normaalsemaks. Aga täisväärtusega kingitus olnuks see, kui sõsarlaev Tiiu ka Türgist veel lõppeval aastal kodusadamasse jõudnuks.



Kahjuks on uute praamide toomine Väinamerele mitme kitsaskoha taga kinni. Võib-olla ajame venimise põhjused loodusjõudude süüks? Me ju kuulsime, kui tormine oli tänavu sügisel Vahemeri ja Biskaia laht. Leiger pidi mitmes sadamas tuulevarju otsima. Muidugi, ka jõuluvana võib oma saaniga hädas olla, kui soojad ilmad muudavad lumetee mustaks mudaks. Kliimamuutuste eitajatele toovad ootamatud ebaõnnestumised enamasti kaela mustad mured.



Kõrvale tõrjutud eelmine Väinamere liikluse suurtegija Vjatšeslav Leedo teatas aga kesknädalal “Pealtnägija”-saates rõõmsa rahuloluga, et tema tulud on üleval pool sogatud vahetusprotsessi tulemusel hoopis kasvanud.



Pealiskaudne juhtimine



Meie mereäärse riigi juhtimine merenduse ja laevanduse vallas on olnud siiani pealiskaudne. Hoomame ju seda olukorda, kus kaubalaevad, mis pagenud meie riigilipu alt mugavuslippude alla, ei too oma riigile ja rahvale võimalikku tulu. Selle kaotuse suurust saame mõõta veel säilinud reisilaevanduse kasu kaudu.



Huvitav oli digikaardilt vaadata, kuidas Leigri kodutee kursile Elbe jõe suudmes sattusid ka meie endised väinaliikluse iludused Muhumaa ja Saaremaa, mis liiguvad nüüd Cuxhaveni ja Brunsbütteli vahel. Neile on Saksamaal antud teised nimed ja laevaperedestki pole vist enam siiapoole jõuluks koju tulijaid.



Meremeeste jõulud merel on enamasti täidetud mõtete ja unistustega kodust ning omastest. Meresõit peab jätkuma tingimusteta, sest inimeste ja kaupade voolu peetakse olemuslikult katkematuks.



Jõulukingiks koju jõudev Leiger on nime poolest müütiline vägilane ja sisult ka heategija. Rahvusvaheliselt nimetati teda oma pikal teekonnal, mida sai arvuti kaudu jälgida, reisilaevaks (passenger ship), vahel oli ka lisatud sõna ferry – ülevedaja.



Vanasti tähendas sõna fähre saksa keele kultuuriruumis parve, millega pääses üle jõe. Sõna pram tähendas slaavlastele jõelaeva. Vene keele vahendusel said meie Väinamerel toimetanud alused üldnimeks praam. Hinnatud merekeele arendaja kapten Uno Laur tõi käibele parvlaeva mõiste. Tegelikult olid need vanad väina voorilaevad sisuliselt veeremilaevad ehk roll-on/roll-off-tüüpi laevad. Reisijate mugavused olid nende pardal minimaalsed.



Nüüd pakuvad uued praamid reisijatele mõnusust ja heaolu. Nad on sisuliselt üle saja meetri (114) pikkused reisilaevad, kuhu saab lastida ka igasugu veeremit, mis liigub ratastel. Uhkem on neid nimetada just laevaks. Passenger ship on ju nende klassi tunnus.



Omanikfirma õigus on neid ka praamiks nimetada. Aga see nimetus on väljast tulija jaoks minu arvates odavam. Enne Teist maailmasõda väinaliiklust toimetanud Gustav Sergo & Ko. aurualused, mis võtsid vahel pardale ka mõne mootorsõiduki, nimetati kindlalt laevaks.



Aga aeg on muutunud ja meie ühes ajaga teistsuguseks saanud. Oleme rohkem maisemad ega julge mereasjadesse nina pista, ehkki lõppev merekultuuri aasta on meile mõndagi õpetanud ja meelde tuletanud.



Meile, saarlastele on oluline see, et Kuivastu–Virtsu vahel kurseerima hakkav reisilaev Tõll on ka peagi koduteele asumas. See vägilane ehitati Poola laevatehases ja on lootust, et poolakate suurem kogemus laevaehituses tagab usaldusväärse kvaliteedi. On ju kõige ebameeldivam see hetk, kui pikematel nädalalõppudel viiakse laev liinilt remonti.



Uue laeva sisse ei näe



Uue laeva puhul peab arvestama asjaolu, et tema sisse igasse varjatud kohta enne ei näe, kui ta on mere meelevallas loksunud ja väänatud. Alles siis saavad tegematajätmised avalikuks. Tuntud vana hea Regula oli ju alati võtta, kui nooremad ära väsisid. Seda ehitati kunagi Põhjamaade tarkuse ja hoolega.



Kahju, et meie oskuslikud laevameistrid, kes ikka veel kestvaid puust purjekaid ehitasid oludes, kus viletsa laeva ehitanud meistrilt enam ühtegi uut laeva ei tellitud, on igavikku läinud. Kahju on ka sellest, et meie laevatehas Nasval veel suuri reisilaevu ei ehita. Tuleval aastal saame ehk kodukootud Soelaga Triigist Sõrule sõita ja Heltermaa kaudu tagasi tulles näeme ka Leigri ära.



