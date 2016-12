Arvamus

JUHTKIRI - Nõuded on täitmiseks

Reede, 09. detsember 2016.



Sõmera hooldekodu peab sotsiaalministeeriumi arengukava kohaselt aastaks 2023 olema maamuna pealt kadunud. See teema pole uus, sellel teemal on sõna võtnud juba paljud inimesed, aga väga palju on veel lahtisi otsi.



Kuna tegemist on ikkagi inimestega, kellest väga paljud on tundlikud suurte muutuste suhtes, siis on nende eestkostjad asunud otsustajatega dialoogi ja soovivad teada, kas oleks ka muid lahendusi.



Ehk oleks võimalik üleminekut korraldada kuidagi pikemalt ja sujuvamalt ning osa kliente saaks oma elu lõpuni veel vanas kodus elada.



Paraku seda võimalust ilmselt ei anta ning ettenähtud ajal peavad Sõmera majad inimestest tühjaks saama. Üheks põhjenduseks on seegi, et puudega inimesed tuleb tuua teiste hulka, anda neile kaasaegsemad elamistingimused ning võimalused linnas toimuvast osa saada.



Samas on kõik kiitnud Sõmerat kui hästi toimivat asutust, kus hoolealustel on piisavalt tegevust ja ruumi ning kohalikel inimestel tööd. Paraku oleme EL-i ühtses süsteemis, kus paljud nõuded ei ole meile mitte arutamiseks, vaid täitmiseks.



