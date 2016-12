Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Silmade avanemise päev

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Kolmapäev, 07. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Kolmapäeval ja teisipäeval avaldas Postimees mahuka väljavõtte Edgar Savisaare ja ettevõtjate kriminaalasjast. Sellega rikuti süütuse presumptsiooni ja kaitseõigusi, aga mis sa hädaga ikka teed. Kuhugi tuli loik teha, et klikiajastul reklaamiandjatele meelepärane olla.



Isiklikult on mul kõige rohkem kahju julgeolekutöötajatest ja ajakirjanikest, kes selle pealtkuulatud jampsi pidid ümber kirjutama. Nojaa, esimeste jaoks on see töö, teistele paraku vaimunärimine. Stenogrammi lugedes polnud raske aru saada, et kõik pealtkuulatavad olid arvestanud sellega, et neid pealt kuulatakse. Nüüd olenes kõik sellest, kui sõnaosav (loe: ümbernurga ütleja) keegi on. Paraku oli pilt suhteliselt trööstitu, vaid Villu Reiljani väljaütlemistes oli kunagiste hiilgeaegade teravmeelsust.



Kellele oli see kasulik?



Kui nendes kohtutoimiku väljavõtetes minu jaoks üldse midagi üllatavat oli, siis üksnes see, kui abitud ja hädised olid Edgar Savisaar ja Kalev Kallo. Ja seda juba 2014. aasta sügistalvel.



Naljaga pooleks, aga kogu see jant meenutas Ilja Repini maali “Kasakad kirjutavad Türgi sultanile kirja”. Poleks uskunud, et mõjuvõimas Savisaar haarab viimases rahahädas kinni suvalise kolmandajärgulise kasuka varrukast. See kõik on nii naeruväärne ja armetu, et kindlasti ei olnud Edgar Savisaar see inimene, kes vahendajate kaudu kriminaalasja materjalid uurivale ajakirjanikule toimetas. Ka pole põhjust kahelda Lavly Perlingu väites, et riigiprokuratuurist ei ole seoses Edgar Savisaare süüasjaga dokumente lekkinud.



Esmapilgul tundub, et peale Postimehe polnud keegi huvitatud nende materjalide avalikustamisest enne kohtuprotsessi. Ometi need lekkisid ja kellelegi pidi see olema kasulik.



Kas tõesti süüdistuse saanud Keskerakond ise andis süüdistuskokkuvõtte ajakirjandusele, et saada vabamad käed Edgar Savisaarega kauplemiseks? Sest kauplemiseks kindlasti läheb ja see ei puuduta ammu enam auesimehe kohta, vaid Savisaare palka ja kohtuskäimise kulusid. Kas tõesti mõni Keskerakonna juhatuse liige, kes veel aasta tagasi viskus Savisaare eest ambrasuurile ning siunas Kadri Simsonit ja Mailis Repsi, on lõplikult pööranud isakesele selja?



Seda on raske uskuda. Samas: kõigi selle aasta Keskerakonna skandaalidega seoses on partei ja ajakirjanduse vahemeheks olnud üks hakkamist täis uustulnuk, kes hoolimata kongressil saadud nadist häältesaagist sai kõigile üllatuseks taas partei aseesimeheks. Kes hardal häälel räägib viimasel ajal Tallinna Televisioonis käiste üleskäärimisest, sisekaemusest ja enesepuhastusest. Kes jõi Tallinna linnavalitsuses Priit Kutseriga kohvi, kes sundis kompromiteeriva materjaliga ähvardades Priit Toobali peasekretäri ametist lahkuma. Kes oli kõneisik, kui “välja ilmusid” Priit Toobali ja Paavo Pettai garantiikirjad.



Veel aasta tagasi kuulutas see Haapsalust pärit poliitik, et “Mailis Reps on võimekam kandidaat kui Kadri Simson ning just Mailis Repsi kui ühe Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööprotokolli allkirjastajaga saaksime sellele lepingule lõpuks ka parema selguse luua”. (BNS, 16.11.2015)



Ja eilse Postimehe arvamusloos kirjutab Risto Berendson: “Eesti Vabariigi kodanikuna ootan ma peaministrilt ja erakonna esimehelt Jüri Rataselt selgeid seisukohti seoses kuramaaži ja võimumängudega Venemaa võimuparteiga, kes on Baltimaade iseseisvumist pidanud suureks strateegiliseks veaks.”



Jüri Ratas polnud küll veel eile pärastlõunaks oma meelt muutnud, kuid ma ei imestaks, kui lähipäevil see lepe tühistatakse. Savisaare pooldajate read hõrenevad iga tunniga, lõpuks saab ka vene valija aru, et punkar ja miilits ei saa lõpmatult kätelda. Lepib paratamatusega, sest keda tal järgmisel sügisel peale Keskerakonna ikka on valida?



Mis saab edasi?



Võib-olla kõneleb minus kalestunud hing ja rikutud fantaasia, võib-olla ei lekitanudki keskerakondlane seda meediale, et survestada peaministrit järgmisi radikaalseid samme astuma, võib-olla kogus uuriv ajakirjanik selle süüdistusmaterjali kild killu haaval ise kokku. Nii või teisiti, poliitiline olukord riigis pole täna see, mis oli eile.



Keskerakonna kohta tuleb uudiseid küllusesarvest: Martin Repinski jõudis ametis olla kõigest kümme päeva ning Tallinna Televisiooni juht Toomas Lepp ja arvamustoimetaja Mart Ummelas võeti mõned tunnid tagasi vahi alla. Kuhu me nii enne jõule jõuame? Samas: tänasida toimetusi ära viska homse varna! Küllap saabub varsti ka rahulikum aeg, mil Eesti suurima partei liikmed saavad küünlavalgel tegeleda sisekaemusega. Küsida endalt: kust me tuleme, kes me oleme, kuhu me läheme?



Loodan, et Hando Runnel annab mulle andeks, et lõpetan advendiaja mõtiskluse tema luuleridadega:



