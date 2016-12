Arvamus

JUHTKIRI - Tule parki!

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Kui kõik läheb plaanitult, siis juba sügiseks saab Orissaare endale ühe toreda pargi – olgu selle nimeks siis Tammepark, Noortepark või Orissaare park. Nimi ideed ei riku.



Mõte rajada Orissaarde tore tegevusi pakkuv koht, on olnud jutuks 2009. aastast ning selleks otstarbeks taotles vald riigilt tagasi maa, kus praegu asub looduslik park. Kui projektiga vajalikku summat ehk 55 000 eurot kokku ei saada, rajab vald pargi oma vahenditest.



Kogu loo teeb keeruliseks aga see, et erinevatel inimestel on pargi suhtes erinevad ootused. Kes soovib rohkem sporti teha, kes koeraga jalutada, kes lapsega kiikuda.



Eks vald peab olema nüüd selgeltnägija ja võtma vastu otsuse, kuidas kõiki osapooli võimalikult hästi rahuldada.



Samas ei tohiks orissaarlased ka väga kurjad olla, kui igaühe tahtmist sajaprotsendiliselt ei täideta.



Tähtis on see, et üks koht korda tehakse ja uus vaba aja veetmise võimalus välja pakutakse. Vähetähtis pole seegi, et üks teemapark tooks Orissaarele atraktiivsust juurde.



