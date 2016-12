Arvamus

LÕSKOVI AVASTUS: Tunnustame Anton Lõskovi! (JUHTKIRI) (1)

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Esmaspäeva õhtul Meie Maa veebis ja teisipäevases paberlehes ilmunud uudis venelasest hobiajaloolase Anton Lõskovi avastatud nimekirjast sõja ajal kadunuks jäänud saarlastest läks sotsiaalmeedias kohe kulutulena ringlema.



Tänane Meie Maa toob lugejateni veel ühe nimekirja Teise maailmasõja ajal Siberis Punaarmee tööpataljonis kadunuks jäänud saarlastest. Läbi kerge huumoriprisma öeldes: need nimekirjad võiks nüüd ju ristida Lõskovi nimekirjadeks.



Hoogsalt arhiivides tuhlanud Lõskov on oma kiiduväärt tegevusega leevendanud juba mitmete siitkandi perede ja suguvõsade teadmatust. Kindlasti väärib ta tunnustust nii Saare maavanemalt kui ka Kuressaare linnapealt.



Meie Maa teebki ettepaneku – Kaido Kaasik ja Madis Kallas, pidage seda inimest meeles! Saatke Anton Lõskovile kindlasti tänukiri, samuti vääriks see mees kutset nii maavanema kui ka linna juhtide pidulikule vastuvõtule.



