In memoriam Senta Room

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. detsember 2016. 10.11.1942 – 2.12.2016



Teenekas õpetaja ja koolijuht Senta Room sündis 10.11.1942 Jõhvi linnas. 1944 kolis perekond Muhusse.



Kooliteed alustas Senta 1950. aastal Hellamaa 7-kl koolis. Koolitarkust kogus ta veel Tamse algkoolis, Piiri 7-kl koolis ja Orissaare keskkoolis. Viimase lõpetas Senta 1962. aastal. Õpetajakutse omandas ta Tallinna pedagoogilises instituudis 1977. aastal, diplomile kirjutati matemaatikaõpetaja.



Õpetajatööd alustas Senta 1962. aastal Kallemäe 8-kl kooli matemaatikaõpetaja asendajana. Järgnesid tööaastad õpetajana Tamse algkoolis (1963–1964), Tumala 8-kl koolis (1964) ja Piiri 8-kl koolis (1965–1976).



1976. aastast sai Sentast J. Smuuli nim Muhu 8-kl kooli direktor, direktoriametit pidas ta kuni 2011. aasta sügiseni. Selle aja jooksul sai kool juurdeehituse, mis valmis 2001. aastal. Senta aitas tõsiselt kaasa kooli muutmisele kaasaegseks, nagu see praegu on.



Senta seisis hea selle eest, et Muhust pärit õpilastel oleks võimalik õpinguid jätkata ükskõik millises õppeasutuses. Tähtis on ju, et saadud haridus oleks konkurentsivõimeline.



Senta aitas kooli direktorina igati kaasa erinevate projektide kirjutamisele. Ta soodustas õpilasvahetust erinevatesse riikidesse, mis on õpilastele mõjunud silmaringi avardavalt.



Muhu kooli varustamist IT-vahenditega pidas Senta samuti tähtsaks. Esimesed arvutid saabusid kingiks Utajärvi vallalt, hiljem kirjutati projekte Tiigrihüppe sihtasutusele. Praeguseks kasutatakse koolis e-kooli teenust ja oleks mõeldamatu, kui suhtlus õpetaja, õpilase ja lapsevanema vahel jätkuks paberkandjal.



Koolist väljaspool oli Senta aktiivne suhtleja kiriku-liinis ning valla esindajana hoidis sidet teiste sõprusvaldadega.



Senta panus Muhu hariduselu kujundamisse on olnud suur. Ka maakonna tasandil oli tema panus märgatav, aastaid oli ta Saaremaa koolijuhtide eesotsas. Samuti oli ta Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige ning Saaremaa koolijuhtide esindaja ühenduse esindajatekogus.



Senta ja haridus olid lahutamatud.

Mälestus Sentast elab meis edasi.



