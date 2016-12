Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Viimase revolutsionääri lahkumine

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Paljud hispaaniakeelsed väljaanded pealkirjastasid uudise Kuuba diktaatori Fidel Castro surmast just nii. Nädalavahetusel maeti urn Kuubas kommunistliku riigipöörde korraldanud pikaaegse diktaatori Castro tuhaga. Matusetseremoonia toimus perekonna ja võimurežiimi võitluskaaslaste kitsas ringis.



Fidel Castro surma võib ja saab suhtuda mitmeti.



Üks mu poja sõpradest näiteks imestas siiralt, et Castro üldse veel elus oli. Minu põlvkonnakaaslane aga teatas, et tema jaoks sai Castro aeg läbi koos Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega. Pärast soveti-impeeriumi langemist kadusid ju ka Kuuba ja diktaator Castro suuresti vaateväljast.



Sovetinostalgiat võib siiski praegugi kohata – Moskvas tassiti Kuuba saatkonna juurde lilli ja sigareid. Või nagu ütles üks kaasaegne mõtleja: “Kommunism on küll kaotanud tegelikkuses, kuid võitnud paljudes vasakpoolsete intellektuaalide peades.” Kommunismi kui ideoloogia mitmekesised värdsiirded eksisteerivad ja elavad seega edasi.



Hoopis tähtsam on aga see, missugused olid vastukajad ühe diktatuuri sümboolsele lõpule ning mida on maailmal Kuuba näitest õppida, sest diktatuuri toimimise loogika on igal pool ühetaoline ega too inimestele peale vaesuse ja orjuse mitte midagi, olgu see siis looritatud mis tahes ideoloogilisse rüüsse.



Diktatuur leiab alati sobiliku ideoloogia, toimib aga ikka ühetaoliselt

See, et Castro režiim kuulutas just kommunistlikku ideoloogiat, ei olnud sugugi sündmuste arengu vankumatu loogika. Ladina-Ameerika hulle diktaatoreid on kirjeldatud hästi Gabriel Garcia Marquezi kirjandusteostes. Need on marginaalid, kelle peas on sageli ajude asemel pudru ja kapsad ning seetõttu sünnitavad nad sürrealistlikke mõtteid.



Fidel Castro oli ristitud katoliiklane. Havanna ülikoolis õppis ta juurat, luges Mussolini, Lenini, Trotski, Mao ja Stalini õpetusi. Kuid vaatamata sellele ei suhtunud Castro kommunismi just erilise sümpaatiaga. Ükskord teatas ta naljatades: “Olen nõus kohe hakkama kommunistiks, kui minust tehakse Stalin.”



Kolmandal relvastatud riigipöördekatsel 1959. aastal õnnestus Castrol ja tema mõttekaaslastel Kuubal võim haarata. See toimus paljuski rahvusliku vabadusvõitluse sildi all, mis oli suunatud USA mõju vastu. Peab arvestama, et Kuuba poliitilises kultuuris olid pärast iseseisvumist Hispaania võimu alt (1902) tooni andnud autoritaarsed valitsejad ja režiimid, nagu mujalgi paljudes Ladina-Ameerika riikides.



Fulgencio Batista autoritaarne režiim oli Kuubale lasknud USA kapitali, mis vormis riigist paljuski kasiinosaare. Kuubast kujunes USA elanikele turismimagnet mängupõrgute, ööklubide ja kõigi selle juurde kuuluvate pahedega – narkokaubandus, prostitutsioon ja maffia. Kuid samal ajal oli majandus tõusuteel – isikuvabadused olid küll piiratud, kuid mitte täielikult alla surutud – ja tekkimas elujõuline keskklass kontrastiks vaesusele.



Ometi vihati USA-d ja Batista režiimi, mis oli üks põhjus, miks Castro relvastatud riigipöördele oli tegelikult üsna suur toetus. Tavaliselt ei mainita, et lõpufaasis kaotas Batista režiim ka USA valitsuse toetuse ning USA tunnustas kohe Castro valitsust.



Revolutsioon algas ilma igasuguste viideteta leninismile-marksismile. Kui Castro sai võimule, rääkis ta isegi ühes oma esimestes kõnedes, et Kuuba ei lähe mitte kunagi Nõukogude Liidu teed, neil ei ole mitte midagi ühist nende kommunistidega, kes uputasid 1956. aastal verre Ungari revolutsiooni jne.



Kuid Castro režiim alustas nagu diktatuurid ikka – repressioonidest teisitimõtlejate vastu. Eraomandi riigistamine ja majanduslik kollaps sundisid “vabaduse saare” uusi valitsejaid võimu kindlustamiseks vaatama sponsorite otsinguil Nõukogude Liidu suunas. Emapiimaga kommunistliku maailmarevolutsiooni unistuse kaasa saanud soveti-kommunistid nägid Kuubas muidugi oma võimalust. Soov oma peamisele vaenlasele USA-le igal sammul käkki keerata kulmineerus 1962. aastal Kuuba raketikriisiga, mis oleks viinud peaaegu tuumasõjani. Castro kuulutas aga Kuuba revolutsiooni sotsialistlikuks ning üks perekond valitseb seal ilma igasuguste valimisteta tänini. 2006. aastal andis Fideli tervis järele, tema asemel juhib nüüd riiki tema vend Raul.



Diktatuuri loogika võimul püsimiseks on lihtne – nii palju repressioone, kuni elanikel tekib püsiv hirm, mis lämmatab igasuguse vastupanu. Ka Nõukogude Liidus oli pärast Stalini surma hirm piisavalt suur, et Nikita Hruštšov võis lubada nn sulaaega. Režiim oli ennast kindlustanud.



Revolutsioonilisest romantikast haaratud Lääne vasakpoolsed intellektuaalid võiksid lugeda 1993. aastal USA-sse lahkunud Casto tütre Alina Fernandez Revuelta raamatut oma isast. Castro oli väga julm inimene juba enne revolutsiooni – despoot kõiges, ka peresuhetes. Castro võitluskaaslane, Argentina arst Ernesto “Che” Guevara, kelle ikoonilist pilti Lääne lollpead siiani oma särkidel kannavad, oli Castro režiimi peamine timukas, omamoodi Dzeržinski. Kuid diktatuuri loogika on ainuvõim, revolutsioon õgib oma lapsed ja nii lahkus ka Guevara Boliiviasse, kus ta kinni püüti ja hukati.



Repressioonide ulatus



Meil on kasutada usaldusväärsed andmed Kuuba repressioonide ulatusest.



Castro režiimi ohvrid 1959–2005

Hukatud 5640

Kohtuväliste repressioonide ohvrid 1203

Vanglates tapetud 198

Kokku 9240

Põgenemisel üle mere teadmata kadunud 77 833

Kõik kokku 87 073 inimest



Taustaks: 1959. aastal elas Kuubal 6,9 miljonit inimest, praegu üle 11 miljoni; Kuuba põgenike ja emigrantide hulk ajavahemikul 1959–1993 oli 1,2 miljonit. Need on arvud, mis peaksid pühkima kõigist peadest kõik illusioonid, aga ei tee seda.



Diktatuuridele on omane sõjaline agressiivsus ja Kuuba ei ole siin mingi erand. Haaratud sotsialistliku revolutsiooni ideedest, asus Castro režiim seda eksportima üle maailma. Kuuba lõi arvukuselt teise sõjaväe Ladina-Ameerikas, kogu ühiskond militariseeriti. Kuuba väed osalesid 1970. aastatel sotsialistlike diktatuuride poolel sõdades ja kodusõdades Aafrikas, nii Angolas kui ka Etioopias. Samuti toetas Castro režiim vasakpoolseid diktatuure ja relvastatud partisaniliikumisi Ladina-Ameerikas: Tšiilis, Nicaraguas, Grenadas, Venezuelas, Colombias jm.



Kui Batista režiimi ajal, enne 1959. aastat oli Kuubal 12 vanglat, siis Castro režiimi hiigelaegadel üle 300.



Majanduslik kollaps



Isegi Eestis leidus autoreid, kes rääkisid Fidel Castro surma puhul õhinaga Kuuba arenenud tervishoiu- ja haridussüsteemist ning püüdsid režiimile külge pookida teisigi majanduslikke edusamme. Ma ei räägi siin üldsegi Oudekki Loone Castro režiimist vaimustunud kirjutisest Pealinnas ja Sputnikus, kus ta avaldas lootust, et miljonid inimesed suudavad Castrost maha jäänud ideoloogilisi põhimõtteid edasi viia.



Kui enne 1959. aasta riigipööret oli Kuubal pead tõstva keskklassi kõrval tõepoolest hulgaliselt vaesust, siis kommunistlik režiim tegi kõik kuubalased ühetaoliselt vaeseks, muidugi peale Castro sakraalse perekonna. Samuti jättis Castro režiimi kuubalased ilma elementaarsetestki kodanikuõigustest. Tänagi kehtib Kuubal kõikidele olulistele tarbekaupadele kaardisüsteem ja riigist väljasaamiseks peab inimene läbima range parteilise kontrolli. Mäletate veel Eesti NSV-d?



Rääkimine selle kõrval, kui oluline on, et iga Kuuba kooliõpilane saab kätte oma kolm kohustuslikku süsti, tundub kohatu.



Majandusteadlane, Venemaa presidendi Vladimir Putini kunagine nõunik Andrei Illarionov analüüsis oma blogis väga põhjalikult Kuuba majandusarengut, et kummutada mitmeid levinud müüte. Alates Kuuba iseseisvumisest Hispaania võimu alt tõi ta esile järgmised perioodid:



1900–1929: tormiline majandusliku arengu periood;



1929–1940: sügava majanduskriisi periood, mille jooksul sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta vähenes 26,3%;



1940–1957: kiire majanduskasvu periood, mis oli tingitud Batista režiimi poliitikast väliskapitali (peamiselt USA) ulatuslikuks kaasamiseks Kuuba majandusse. Nende 17 aasta jooksul SKT elaniku kohta peaaegu kahekordistus (kasv 99,2%);



1957–1985: pikk, aeglase majanduskasvu, faktiliselt aga stagnatsiooniperiood. SKT elaniku kohta suurenes sel ajal keskmiselt 0,8% aastas;



1985–1993: majandusliku katastroofi ajajärk, mis oli eelkõige tingitud Nõukogude Liidu majandusabi vähenemisest ja pärast selle kokkuvarisemist täielikust katkemisest. Kuuba ei suutnud enam tagasi maksta oma välisvõlga. SKT elaniku kohta vähenes nende kaheksa aasta jooksul 39,4%;



Alates 1993: mõnede turumajanduslike reformide ebajärjepidev elluviimise periood. Kuid vaatamata sellele kasvas SKT elaniku kohta aastail 1993–2008 veidi üle kahe korra, 103,7%.



Enne Castro riigipööret oli Kuuba majanduslikult arengult ja elanike jõukuselt Ladina-Ameerikas kõva keskmik. Seda vastupidiselt Kuuba revolutsiooni romantikast siiani sisse võetud vasakpoolsete intellektuaalide kinnitustele, et Castro režiim lõpetas vaesuse ning lõi eesrindliku arstiabi ja haridussüsteemi. Teisalt ei ole tõsiseltvõetavad ka kinnitused, et enne Castro režiimi oli Kuuba majanduslikult arenenuim Ladina-Ameerika riik.



Aastatel 1957–1993 SKT elaniku kohta Kuubal ei kasvanud ja oli 1993. aastal 23,2% väiksem kui 1957. aastal.



Isegi diktaatorirežiimiga õnnetul ja puruvaesel Haitil oli SKT langus elaniku kohta samal perioodil väiksem kui Kuubal. Naabruses, Kariibi mere saarestikus asuvas Dominikaani Vabariigis aga kasvas SKT elaniku kohta samal ajavahemikul pea kaks korda ja riik möödus Kuubast, ehkki 1957. aastal oli see näitaja Kuubast pea kaks korda väiksem (1296 USA dollarit).



Samuti läheduses asuval Costa Rical oli see näitaja 1957. aastal praktiliselt sama mis Kuubal (2406 dollarit), aga kasvas 1993. aastaks 113,2% ja on praeguseks pea kolm korda kõrgem kui Kuubal. Veelgi edukamaks osutus Puerto Rico: 1957. aastal oli SKT elaniku kohta seal 20% kõrgem kui Kuubal, kasvas aga 1993. aastani 288,9% ja ületas Kuuba vastavat näitajat 1993. aastaks üle kuue korra (vastavalt 11 542 ja 1848 dollarit).



Keskmiselt suurenes Ladina-Ameerika riikides sel perioodil SKT elaniku kohta 79%. Kui 1957. aastal moodustas Kuuba SKT elaniku kohta veidi üle 80% Ladina-Ameerika riikide keskmisest ja 93% maailma keskmisest näitajast, siis 1993. aastaks olid Kuuba vastavad näitajad vaid 34% ja 35%.



Castro pärand



Praeguse Lääne poliitilise kriisi põhjusteks tuuakse tüdimust poliitkorrektsest eliidist, globalismist ja liberaalsetest dogmadest. Reageeringud Castro surmale võivad viia samuti nende põhjuste paremale mõistmisele.



Fideli surma järel teatas Raul, et teeb kõik, kaitsmaks Kuuba revolutsiooni saavutusi. Veel ametis olev USA president Barack Obama lubas aga Kuuba rahvale sõbrakäe ulatada.



USA järgmine president Donald Trump jättis aga igasuguse poliitkorrektsuse ja ütles seda, mis tegelikult on tõde: et Castrost jääb maha hukkamiskomandode, varguse, kujuteldamatute kannatuste, vaesuse ja fundamentaalsete inimõiguste salgamise pärand. Trump teatas, et Kuuba on endiselt totalitaarse režiimi saar ning avaldas lootust, et Castro surm märgib “sammu eemale liiga kaua kestnud õudustelt tuleviku suunas, milles imeline Kuuba rahvas elab lõpuks vabaduses, mida ta nii täielikult väärib”.



Kas mitte siit ei tuleks hakata otsima põhjusi, miks võitis Trump, keda valimiskampaanias toetas kõigist USA olulisematest meediakanalitest avalikult ainult Fox News?



