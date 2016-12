Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Kas klient on kuningas? (2)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Elame juba veerand sajandit ühiskonnas, kus klient peaks olema kuningas. Sest iga tootja või kauba vahendaja tahab müüa. Kui müüd, oled sa olemas, kui ei, pane oma vabrik või pood kinni ja mine ise tööpõllule!



See ongi kapitalismi põhialus, sest mida rohkem suudad müüa, seda rohkem suudad toota või tarnijatelt kaupa osta. Seda suuremat tulu teenivad ka vahendajad ja edasimüüjad. Seda rohkem tekib omanikule kapitali, millest saada omanikutulu, arendada firmat ja maksta riigimakse.



Riigimaksud, teadagi, puudutavad meid kõiki – nii neid, kes makse maksavad, kui ka neid, kes hüvesid saavad. Pole inimest, kes riigile makstust osa ei saaks. Kas siis teedevõrgu, meditsiini, sotsiaaltoetuste ja pensionide, hariduse või üldise turvalisuse kaudu. Kindlasti jäi siinkohal nimetamata veel kümneid elualasid, mida rahastatakse maksudest ja millest saadav kasu puudutab meid selliselt, et me ise seda ei märkagi.



Kala ja riisi ostmas



Minuealised mäletavad hästi riigikorda, mida iseloomustas defitsiit. Sel ajastul olid kõvad tegijad haiglate sanitarid, taksojuhid, müüjad, automehaanikud, restoranide šveitserid ja kelnerid, kaubaladude töötajad jne. Kui sul oli neis paigus tuttav inimene tööl, olid õnnega koos. Kui mõnega neist konflikti läksid, pidid seisma kaotajate ritta.



Sellepärast tuli tutvusi hoida ja aeg-ajalt ka “määrimas” käia. Rahvasuus oli käibel ütlemine, et aasta vanglat mõne eksimuse eest on tühiasi, kui aga sulle väänatakse tingimisi karistus koos kõigi tutvuste äravõtmisega, siis on jama kui palju. Olime kõik sellega harjunud, sest nii käis toonane igapäevaelu.

Nüüd peaksid ajad olema muutunud.



Eelmise reede hommikul läksin ühte suurde Kuressaare kaubanduskeskusesse, et osta punast kala ja riisi. Kuna müügisaal on suur, siis arvasin, et riisipaki leidmiseks kulub mul ilmselgelt liiga palju aega. Küsisin tööstuskaupade riiulite juures askeldavat noorikult, kust ma riisi leida võin. Ega ma oodanudki, et ta mind sõna otseses mõttes ise kohale viib, oleks piisanud, kui ta oleks pisut juhatust jaganud.



Aga inimene jättis oma poolelioleva töö, viis mind saali teise otsa otse riisipakkide juurde ja selgitas veel, milliseid tooteliike riiulil leidub ja mille valmistamiseks üht või teist kasutada saab. Tõesti super teenindamine, jõudsin veel mõelda!



Edasi seadsin sammud liha- ja kalaleti juurde. Ühtki ostjat seal polnud ja üsna eakas mammi sättis kalatooteid purustatud jääle. Astusin ligi ja küsisin punast kala.



Ootamatult nähvati mulle tigeda pilgu saatel: “Mul on ainult kaks kätt!” Sain aru, et inimene on millegipärast vihane, kuid ega ometi mina tema tundepuhangut oma lihtsa küsimusega esile kutsunud?



Mida müüjariietuses inimene selle lausega mõtles, jäigi arusaamatuks. Mul ükskõik, kas müüjal on kaks kätt, üks silm või neerukivid, mina soovisin poe kliendina kala osta! Ma ei osanud kuidagi reageerida ja et mitte konflikti suurendada, tegin minekut. Kuressaares leidub ju veel kalapoode, küll ma oma soovitud kauba ka leian.



Ometi jäin mõtisklema, kui erinev on ühes ja samas kaubanduskeskuses teeninduskultuur. Ka selle poe kassapidajad on alati olnud viisakad ja naeratavad. Korraks vilksatas peast läbi vanasõna meepütist ja tõrvatilgast. Kala ostsingi teisest kauplusest lahke müüja naeratuse saatel – seal ma ei pidanud leti taga juurdlema teenindaja anatoomiliste iseärasuste üle.



Ootamatu reaktsioon



Kirjeldasin sotsiaalmeedias oma elamusi kaupluse kalaleti juures ja ootamatult leidis see väga laialdast vastukaja. Teen mõned nopped kommentaaridest, mida lugejad minu juhtumi juurde lisasid. Kuna ma ei soovi rõhutada seda poodi, mille kalaleti juures mainitud vahejuhtum aset leidis, siis eemaldasin kaupluse nime. Aga kommentaaridest sain aimu, et mina polnud sugugi selle teenindaja ainuke ohver, kelle peal end välja elati. Siinkohal mõned näited:



“Mul on ka just sellest letist sarnane kogemus. Kindlasti oli sama eatu tädi.”

“Üldiselt see proua seal kalaletis ennast segada ei lase. Olen seal sama “meeldivat” suhtumist tunda saanud. Mulle tundub, et sealse kalaleti töötajate tööpäev algab lõunast.”



“Eks müüja peegeldab ettevõtte juhtkonna suhtumist. Kui ei väärtustata töötajaid ja selle kaudu kliente, kandub selline suhtumine ka töötajatesse.”



“Naersin kohe pikalt ja peaksin lausa tulema külastama teie kaubanduskeskust seal, väärtustage oma vanaprouat kui ajaloolist nähtust!”



“Nii tavaline selle poe käitumine. Mulle käratati liha küsimise järel, et võta ise! Ma küsisin, et mismoodi ma läbi leti seda võtan? Siis jäi vait. Kohutav käitumine!”

“Seal on vist enamus kalasoovijaid midagi sarnast kogenud.”



Siinkohal vabandan kõigi kommenteerijate ees, et ma nende tekste kasutanud olen, kuigi tegin seda veidi muudetud kujul. Aga ehk mõjutab see artikkel meie üldist teeninduskultuuri positiivses suunas?



Kõik algab suhtumisest



Kuna pidevalt tuleb suhelda igat masti teenindajatega, siis lasin mõtetest läbi kõik need kohad, kus ma eraisikuna või ka tööülesannetest tulenevalt viimase poole aasta jooksul teenuseid vajanud olen. Uskumatu, aga ei tulnud ette mitte ühtki sarnast juhtumit, kus teenindaja oleks ülbelt käitunud või konflikti esile kutsunud.



Eile hommikul tegin interneti kaudu laevapileteid ostes apsu, mis oleks mulle maksma läinud 15 lisaeurot. Helistasin TS Laevade klienditeenindajale ja see aps sai väga meeldiva vestluse käigus kiirelt likvideeritud.



Ees on jõuluaeg, mil kõik teenindajad, eriti kaubanduses, töötavad väga suure koormusega. Aga meie, kliendid, ootame ju sellegipoolest head teenindamist. Mis sest, et teil raske on.



Tahan öelda veel seda, et ka teenindatavad teeksid omalt poolt kõik, et teenindamine sujuks. Et ka meie jääksime viisakaks ja vaoshoituks isegi siis, kui teenindaja töötab võimete piiril. Autor: Toivo Vaik Teisipäev, 06. detsember 2016.See ongi kapitalismi põhialus, sest mida rohkem suudad müüa, seda rohkem suudad toota või tarnijatelt kaupa osta. Seda suuremat tulu teenivad ka vahendajad ja edasimüüjad. Seda rohkem tekib omanikule kapitali, millest saada omanikutulu, arendada firmat ja maksta riigimakse.Riigimaksud, teadagi, puudutavad meid kõiki – nii neid, kes makse maksavad, kui ka neid, kes hüvesid saavad. Pole inimest, kes riigile makstust osa ei saaks. Kas siis teedevõrgu, meditsiini, sotsiaaltoetuste ja pensionide, hariduse või üldise turvalisuse kaudu. Kindlasti jäi siinkohal nimetamata veel kümneid elualasid, mida rahastatakse maksudest ja millest saadav kasu puudutab meid selliselt, et me ise seda ei märkagi.Minuealised mäletavad hästi riigikorda, mida iseloomustas defitsiit. Sel ajastul olid kõvad tegijad haiglate sanitarid, taksojuhid, müüjad, automehaanikud, restoranide šveitserid ja kelnerid, kaubaladude töötajad jne. Kui sul oli neis paigus tuttav inimene tööl, olid õnnega koos. Kui mõnega neist konflikti läksid, pidid seisma kaotajate ritta.Sellepärast tuli tutvusi hoida ja aeg-ajalt ka “määrimas” käia. Rahvasuus oli käibel ütlemine, et aasta vanglat mõne eksimuse eest on tühiasi, kui aga sulle väänatakse tingimisi karistus koos kõigi tutvuste äravõtmisega, siis on jama kui palju. Olime kõik sellega harjunud, sest nii käis toonane igapäevaelu.Nüüd peaksid ajad olema muutunud.Eelmise reede hommikul läksin ühte suurde Kuressaare kaubanduskeskusesse, et osta punast kala ja riisi. Kuna müügisaal on suur, siis arvasin, et riisipaki leidmiseks kulub mul ilmselgelt liiga palju aega. Küsisin tööstuskaupade riiulite juures askeldavat noorikult, kust ma riisi leida võin. Ega ma oodanudki, et ta mind sõna otseses mõttes ise kohale viib, oleks piisanud, kui ta oleks pisut juhatust jaganud.Aga inimene jättis oma poolelioleva töö, viis mind saali teise otsa otse riisipakkide juurde ja selgitas veel, milliseid tooteliike riiulil leidub ja mille valmistamiseks üht või teist kasutada saab. Tõesti super teenindamine, jõudsin veel mõelda!Edasi seadsin sammud liha- ja kalaleti juurde. Ühtki ostjat seal polnud ja üsna eakas mammi sättis kalatooteid purustatud jääle. Astusin ligi ja küsisin punast kala.Ootamatult nähvati mulle tigeda pilgu saatel: “Mul on ainult kaks kätt!” Sain aru, et inimene on millegipärast vihane, kuid ega ometi mina tema tundepuhangut oma lihtsa küsimusega esile kutsunud?Mida müüjariietuses inimene selle lausega mõtles, jäigi arusaamatuks. Mul ükskõik, kas müüjal on kaks kätt, üks silm või neerukivid, mina soovisin poe kliendina kala osta! Ma ei osanud kuidagi reageerida ja et mitte konflikti suurendada, tegin minekut. Kuressaares leidub ju veel kalapoode, küll ma oma soovitud kauba ka leian.Ometi jäin mõtisklema, kui erinev on ühes ja samas kaubanduskeskuses teeninduskultuur. Ka selle poe kassapidajad on alati olnud viisakad ja naeratavad. Korraks vilksatas peast läbi vanasõna meepütist ja tõrvatilgast. Kala ostsingi teisest kauplusest lahke müüja naeratuse saatel – seal ma ei pidanud leti taga juurdlema teenindaja anatoomiliste iseärasuste üle.Kirjeldasin sotsiaalmeedias oma elamusi kaupluse kalaleti juures ja ootamatult leidis see väga laialdast vastukaja. Teen mõned nopped kommentaaridest, mida lugejad minu juhtumi juurde lisasid. Kuna ma ei soovi rõhutada seda poodi, mille kalaleti juures mainitud vahejuhtum aset leidis, siis eemaldasin kaupluse nime. Aga kommentaaridest sain aimu, et mina polnud sugugi selle teenindaja ainuke ohver, kelle peal end välja elati. Siinkohal mõned näited:“Mul on ka just sellest letist sarnane kogemus. Kindlasti oli sama eatu tädi.”“Üldiselt see proua seal kalaletis ennast segada ei lase. Olen seal sama “meeldivat” suhtumist tunda saanud. Mulle tundub, et sealse kalaleti töötajate tööpäev algab lõunast.”“Eks müüja peegeldab ettevõtte juhtkonna suhtumist. Kui ei väärtustata töötajaid ja selle kaudu kliente, kandub selline suhtumine ka töötajatesse.”“Naersin kohe pikalt ja peaksin lausa tulema külastama teie kaubanduskeskust seal, väärtustage oma vanaprouat kui ajaloolist nähtust!”“Nii tavaline selle poe käitumine. Mulle käratati liha küsimise järel, et võta ise! Ma küsisin, et mismoodi ma läbi leti seda võtan? Siis jäi vait. Kohutav käitumine!”“Seal on vist enamus kalasoovijaid midagi sarnast kogenud.”Siinkohal vabandan kõigi kommenteerijate ees, et ma nende tekste kasutanud olen, kuigi tegin seda veidi muudetud kujul. Aga ehk mõjutab see artikkel meie üldist teeninduskultuuri positiivses suunas?Kuna pidevalt tuleb suhelda igat masti teenindajatega, siis lasin mõtetest läbi kõik need kohad, kus ma eraisikuna või ka tööülesannetest tulenevalt viimase poole aasta jooksul teenuseid vajanud olen. Uskumatu, aga ei tulnud ette mitte ühtki sarnast juhtumit, kus teenindaja oleks ülbelt käitunud või konflikti esile kutsunud.Eile hommikul tegin interneti kaudu laevapileteid ostes apsu, mis oleks mulle maksma läinud 15 lisaeurot. Helistasin TS Laevade klienditeenindajale ja see aps sai väga meeldiva vestluse käigus kiirelt likvideeritud.Ees on jõuluaeg, mil kõik teenindajad, eriti kaubanduses, töötavad väga suure koormusega. Aga meie, kliendid, ootame ju sellegipoolest head teenindamist. Mis sest, et teil raske on.Tahan öelda veel seda, et ka teenindatavad teeksid omalt poolt kõik, et teenindamine sujuks. Et ka meie jääksime viisakaks ja vaoshoituks isegi siis, kui teenindaja töötab võimete piiril.

Veel artikleid samast teemast »