Arvamus

MÕTE: Spiraalid ja ajad (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Öeldakse, et elu on spiraalne. Nii väiksemas kui suuremas plaanis. Kindlasti on paljud märganud, et mustrid korduvad.



Ja mitte ainult isiklikus elus, vaid palju suuremas plaanis. Kõik kordub, aga tasand on uus. Sest aeg nihkub edasi ning ka spiraal kerib end laiali. Võib-olla on see hea, võib-olla on see vajalik millekski. Ei tea.



Alles see oli, kui räägiti sellest, kui hea on maal elada. Et maa tähendab vabadust. Tähendabki – maainimesed teavad, et see tähendab vabadust kõige otsesemas mõttes. Väiksemad kohad on ilma paljudest infrastruktuurielementidest ning ainult sõge, püstirikas või äärmiselt jonnakas inimene üritab hakkama saada kohas, kus oledki vaba. Kõigest.



Tundub, et unistused oma vallas elamisest kukuvad kokku. Mida tähendas oma väike vald? Ikka seda, et inimesel oli võimalik oma koduvallas kõik asjad korda ajada, mis iganes puudutas ametlikku poolt. Olid isegi postkontorid. Nüüd on postipunktid. Arst võttis vastu, küll vaid mõnel päeval, aga ta tuli kohale. Nüüd tuleb kuskile sõita. Mõnda suuremasse keskusesse näiteks. Sest väikesest pole abi – seal ei saa sõna otseses mõttes abi.



Aeg on ümber saanud – taas tekivad suured haldussüsteemid. Justkui oleks aeg tagasi läinud. Juhid olid kõrgel ja kaugel, see, mis ääremaadel toimub, ei huvita kedagi. Või kui, siis pidi midagi väga erilist juhtuma. Vabandust, peab.



Minu küsimus aga on, et miks piirduda vaid maakondade liitmisega? Terve Eesti võiks ju selle loogika alusel olla üks suur üksus, Tallinn muidugi mõista keskus. Või sealt edasi – põhjamaid võiks juhtida vaid üks linn, üks keskus. Või tervet Euroopat. Maailma.



Kui liita, siis ikka nii, et on liidetud. Miks tilgutada? Miks oli vaja Lääne-Saare valda, kui nüüd tuleb Suur-Saaremaa? Vastust ei pea aga ette ütlema… Natuke piinlik on.

