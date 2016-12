Arvamus

JUHTKIRI - Leid, mis rikastas ajalugu (1)

Teisipäev, 06. detsember 2016.



Ühel päeval, kui Kamensk-Uralski linnas elav Anton Lõskov taas arhiivis kodulinna ajalugu uuris, sattus ta peale peatükile ajaloost, mille avastamine tuli suure üllatusena nii temale kui suurele ajaloohuvilisele, aga ka saarlastele, kelle omaksed 1941. aastal Punaarmee tööpataljoni koosseisus Siberisse saadeti ning kellest hiljem enam midagi ei teatud.



Nagu mees isegi ütles: unikaalsed materjalid lihtsalt seisid arhiivis, keegi neist ei huvitunud.



Anton Lõskov pöördus leitud eestlaste nimekirjaga Eesti saatkonna poole Moskvas, soovides info anda edasi nimekirjas olevate meeste sugulastele.



Mees ise peab avastust oluliseks ja tunneb tõsist heameelt, et tema tööst võib kellelegi reaalset kasu olla. Siberisse saadetud ja seal hiljem surnud meeste nimekirja avalikustamist peab oluliseks ka Eesti Genealoogia Seltsi Saaremaa osakond.



Seega palub Meie Maa toimetus saarlastel, kelle sugulased on Siberis tööpataljonides olnud või on neilt kirju saanud, endast märku anda tel 666 1897 või meilil ahto@meiemaa.ee.



