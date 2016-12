Arvamus

Algus ja lõpmatus

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Lõppev aasta algas füüsikas teatega, et sügisel 2015 saadi USA-s vajaliku tõenäosuse ja täpsusega jälile gravitatsioonilainele, mis pärineb ajast millalgi ennemuiste. Meie Maa oli siinkandis üks esimesi ajalehti, mis sellele sündmusele reageeris.



Aasta lõpeb minu jaoks aga ühe tähtpäevaga astrofüüsikas ja kahe raamatuga. Pool sajandit tagasi, umbes aastal 1966, esitas vene täheteadlane Igor Novikov (1935) hüpoteesi valgetest aukudest (white hole). Vastandina mustadele aukudele, mis ei lase enda seest välja midagi, sest nad neelavad kõik nagu Charybdis Odysseuse teel Messina väinas Calabria ja Sitsiilia vahel, on valged augud niisugused, et nad ei lase midagi sisse.



Mustad augud lekivad



Oletuste järgi on valged augud mateeria väga ajutised seisundid mustade aukude arenguloos. Sellistena on nad vaatlustehnika praegusel tasemel fikseerimatud, esialgu niisiis puhtteoreetiline konstruktsioon.



Olgu lisatud, et Stephen Hawkingi – ja mitte ainult tema – arvates lekivad ka mustad augud. Seda, mida nad välja või ära annavad, nimetatakse Hawkingi kiirguseks (kuidas Hawking selleni jõudis, kirjeldab ta väga põgusalt oma raamatus „Minu lühiajalugu“, Tallinn 2014, lk. 88–93). Sellest ei järgne siiski, nagu oleks valge auk anti-must auk. Kui teravmeelitseda, siis peaks anti-auk olema... mägi. Või kuhi.



Mustad augud puutuvad universumi ehitusse niivõrd, kuivõrd gravitatsioonilainete üheks põhjuseks võib lugeda kahe musta augu kokkupõrget. Mis juhtub siis, kui põrkuvad kokku kaks valget auku ehk kuhja? Kas siis tekib olematus? Praktilisem on minu meelest uurida kas musta augu matemaatikat või vastava teadusaparaadi ehitamist, igatahes midagi sellist, mis viib asjatundmist edasi.



Kaasaegses astrofüüsikas kasutatakse küllalt sageli imitatsioonilisi katseid. Niisugune eelnes ka ülisuure laserinterferomeetri (LIGO) käivitamisele Ameerika Ühendriikides. Sealse interferomeetri õlgade pikkus on 4 km. Vastav mudel koosnes kahest torust pikkusega 40 m (pikemat ruumi polnud lihtsalt kasutada) läbimõõduga pool meetrit. Need ei ole mänguasjad. Nende „pealt” on võimalik mõjutada võimalikke rahastajaid, kuid nende „põhjal” saab täiustada ka valmisehitatud seadmete osi.



Praegu on näiteks Haifas töös Iisraeli tehnoloogiainstituudi füüsikaprofessori Jeff Steinhaueri katsed gravitatsioonilainete imiteerimiseks helisignaalide vormis. Mitte et laborikatse on samaväärne katsega ilmaruumis ja Maale mahub ära kogu universum, ent nende katsetega luuakse tingimused, kus vaatleja asub objektide keskel, mitte kättesaamatus kauguses.



Taevased eksperimendid on tihtipeale kalkulatiivsed, st puhtarvutuslikud ja võib-olla ka väga ligikaudsed. Maapealsed katsed on küll kogemuslikud ehk empiirilised, aga see-eest saab vähendada nende juhuslikkust (mitte küll alati – näiteks keravälk).



„Tartu Tähetorni kalender2017. aastaks” (Tõravere 2016) sisaldab sabas kümme lugemispala, millest dr Piret Kuuse artikkel „Gravitatsioonilainete lugu” ongi pühendatud just nende lainete otsimise ajaloole, riistapuudele lainete detekteerimiseks ja gravitatsioonilainete matemaatikale.



Tihti nihkub selliste artiklite vaatepunkt kas katsete efektile või teadlaste isikuloole. Milles katse tegelikult seisneb ja kuidas see sobitub juba teadaoleva informatsiooniga, see jäetakse kõrvale. Muidugi ei ole ka Piret Kuusk kirjutanud gravitatsioonilainete väikest entsüklopeediat, nii et tema käsitluse lugeja peab juba varasemast teadma, mis on gravitatsioon ja mis on laine füüsikalises mõttes.



Mereäärsele inimesele võib tunduda kummalisena, aga neist kahest on laine kirjeldamine keerulisem, sest kuigi laineid võib inimene näiteks vannis ise luua (füüsikas eristataksegi lihtrahvale ka vannitoafüüsikat), koosneb laine profiil rohkematest osistest kui 3+paar konstanti, mistõttu on ka laine matemaatika aspektirohkem.



Kellele see, mis Piret Kuusel mahub ühele leheküljele (lk 55) käib siiski üle mõistuse, võib kõrvalt lugeda tema ülevaadet ülisuurtest projektidest gravitatsioonilainete kindlakstegemisest, sääraste projektide majandamisest ja rahataotlustest. Nõnda visandab Piret Kuusk meile pildi gravitatsioonilaine-katsete argi- ja pidupäevadest, mitte häbenedes esimesi ning sattumata andumuslikku vaimustusse teistest. Ta ei paku meile reporteri jutuvada mustade aukude avarii sündmuskohalt. Küsimus seisneb mitte selles, mis toimus tegelikult, vaid kuidas püüti kinni sündmuse järelkaja.



Teatripärasemal kujul jutustab musta augu lugu Columbia Ülikooli Barnardi kolledži (New York, Manhattan) füüsikaprofessor Janna Levin (1967) oma raamatus „Musta augu blues ja teisi lugulaule välisest ilmaruumist” (London 2016). Raamatu alapealkiri eksitab pisut, sest Maa-väliseid tsivilisatsioone autor otseselt ei käsitle. Ta kirjeldab ikkagi gravitatsioonilainete tuvastamise viimast vaatust, lähtudes seejuures projektiosaliste astrofüüsikutega tehtud eraintervjuudest ajal, mil kõik on veel väga värske.



Suulise ajaloo talletamine on avatud ühiskonnas tavaline uurimisvõte, see ei ole sul vana mamsli saladused Eesti teaduses ja poliitikas. Meil on vähesed pööranud tähelepanu näiteks tõsiasjale, et teaduslike revolutsioonide sotsioloogia klassik Thomas Kuhn (1922–1996), kes muide esitas omapoolse loo mustast august juba 1978, rajas oma teaduslike revolutsioonide morfoloogia suulisele pärimusele tuuma-uuringute ja tuumapommi ehitamise kohta.



Janna Levin on raamatus „Musta augu blues” tagasihoidlikum; filosoofilised arutlused on jäetud ära. Sisse pole toodud ka kvantfüüsika arengulugu.





Tuleviku füüsika lähemale



„Musta augu blues” on jutustus sellest, kuidas transkontinentaalne teadus võib sündida paljude täiesti juhuslike asjaolude kokkusattumise tõttu ja tihtigi nõnda, et ka asjaosalised ise ei pruugi saada aru, mida nad siis teinud on. Ning vastupidi – kuidas väga sihipärane tegevus kummatigi õiget lahendust ei anna, sest idee ei tööta.



Nii juhtus professor Joe Weberiga (1919–2000), kes konstrueeris alumiiniumist silindrilise gravitatsioonilainedetektori ja uskus, et püüdis selle abil laine kinni juba 1968. aastaks. Paraku ei leidnud see tulemus kinnitust ning kuigi umbes 40 aasta jooksul suurendati Weberi detektori tundlikkust mitme suurusjärgu võrra, võeti projekti LIGO aluseks hoopiski teine lahendus.



Must auk on kujund, nagu neid füüsikas on ohtrasti. Tuleb aeg, mil kujundist saab proosaline oskussõna, mille tarvis on vajalikud vaatlused, korratavad katsed, teooria ja rahvusvaheline nomenklatuur. Selles mõttes toob Piret Kuuse kalendrisaba-artikkel tuleviku füüsika meile lähemale kui Janna Levini raamat.



Viimasel on oma riiul, kuhu musta augu matemaatika ei mahu, aga augu-uurimise tehnika mõistatused küll. Mõistatuste all peab Janna Levin silmas mitte seadmete konstrueerimist ja seadistamist ning suhtlemist tehnoloogiliste firmadega, vaid seda, kuidas seadmetega töötavad teadlased otsivad rohkem kui leiavad.



