Arvamus

JUHTKIRI - Valgust ja soojust

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Miks oodatakse valgeid jõule? Miks räägitakse sellest, kui palju või kui vähe lund sajab aastavahetuse paiku? Lumi tänavatel on ju sulaselge nuhtlus. Nii linnale kui tavakodanikele. Ega maainimesedki just ülearu õnnelikud pole, kui peavad end välja kaevama selleks, et jõuda tihedama inimasustuseni.



Vastus on absurdselt lihtne – siinne talv on väga pime ilma lumeta. Olgu või nuhtlus, kui ta lisab heledaid toone üldisesse hallusesse ja pimedusse, on lumi teretulnud kingitus.



Sama eesmärki täidavad ka kõiksugu jõulukaunistused, olgu nad nii nadid või kuitahes eklektilised nagu nii mõneski Eestimaa linnas, eesmärk on siiski üks: tuua ja luua valgust.



Valguse-idee taustal on aga mõneti veider vaadata Kuressaare tänavaid. Valgust nagu on, aga nagu pole ka. Nii on linn muutunud justkui väikeseks buduaarinurgakeseks – sumedaks ning omajagu maaliliseks.



Iseasi, kui see oligi eesmärk – muuta linn mitte valgeks, vaid hubaselt hämaraks.… Jõulud ju varsti kohal. Autor: MM Esmaspäev, 05. detsember 2016.Vastus on absurdselt lihtne – siinne talv on väga pime ilma lumeta. Olgu või nuhtlus, kui ta lisab heledaid toone üldisesse hallusesse ja pimedusse, on lumi teretulnud kingitus.Sama eesmärki täidavad ka kõiksugu jõulukaunistused, olgu nad nii nadid või kuitahes eklektilised nagu nii mõneski Eestimaa linnas, eesmärk on siiski üks: tuua ja luua valgust.Valguse-idee taustal on aga mõneti veider vaadata Kuressaare tänavaid. Valgust nagu on, aga nagu pole ka. Nii on linn muutunud justkui väikeseks buduaarinurgakeseks – sumedaks ning omajagu maaliliseks.Iseasi, kui see oligi eesmärk – muuta linn mitte valgeks, vaid hubaselt hämaraks.… Jõulud ju varsti kohal.

Veel artikleid samast teemast »