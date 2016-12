Arvamus

THI labidaks! Või kes siis?

Laupäev, 03. detsember 2016.



Karmidel vanadel aegadel oli võim üks ohtlik amet. Praegusega võrreldamatult. Iga kuningas pidi üle õla vahtima, kas sõbralik sugulane ei kavatse talle midagi jooki puistata, kindaid mürgiga määrida või muidu ilmutada leidlikkust ise riskikäitumisele anduda.



Üldiselt suhtuti sellesse leplikult ja notiti eriti kahtlase silmavaatega velled maha. Türgi sultanitel olnud see lausa kohustuslik – troonile asudes kõik vennad kuludesse. Lihtne maailm.



Ministritel oli hullem. Kui siin kuidagi Türgi suunas jutt liikus, siis suurvesiirid võisid olla võimsad ja rikkad, aga vähimgi viga viis paremal juhul kohtumisele palee aednikuga, kes kõrvalt ametliku kägistajana töötas, halvemal juhul koguni teibasse. No ja valitseja vahetumisel peaaegu kindlasti.



Makaronil on kaks otsa



Mitte et lääne pool parem oleks olnud. Palju oli neid ministreid, kes, kui nad just võlla või mõõga alla ei läinud, vähemalt varast ilma jäeti ja pagendati. Vahetus kuningas, läks kohe ümberkorraldusteks ja organisatsioonilisteks järeldusteks. Hea nüüd sellega.



Õnneks oleme sest ajast vähe pehmemate väärtustega, otseselt elu kallale ei kipu. Teeme niisama sõnadega labidaks, nagu Setumaa pool kõneldakse. Nagu praegu Toomas Hendrik Ilvesega näib tehtavat.



Eks mees sai vabariigi presidendina kah oma jao, aga nüüd on jutud päris hulluks läinud. Esikohal on loomulikult Ärma – milleni jõuab tagasi –, aga küll on veel naised, küll on nätsud, küll on päritolu. Ühesõnaga, juba koolisööklas pildus leiba ja suitsetas võimla nuka taga, läbinisti vaenulik element.



Kohe tunda, et nüüd võib. Kuigi presidendil suurt võimu ei ole, on Pätsu aegadest – vist – mingi väike kõheduse tunne säilinud. Ei tasu torkida, äkki tulevad poliitilise politsei assistendid ukse taha ja soovivad, noh, vestelda.



Hea küll. Kuidagi kummaline, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus just THI lahkumise aegu võttis pähe talle Ärmasse antud toetuse tagasi nõuda. Võib-olla juhuslik kokkulangevus, aga välja näeb küll, et nüüd võib. Näidata oma kindlameelsust ja selgroogu. Veel inetum – vabariigi presidendina tarvitses THI-l vaid vihjata, et väike 190 000 kuluks ära – jah, kõrge ekstsellents, kas paneme ikka kuhja ka peale...



Inetu. Pealegi on igal makaronil kaks otsa. Keegi ju pidi alla kirjutama, et andke raha. Nagu ka Jürgen Veberile antud 140 000-le, mida kah tagasi nõutakse, sest et pole nagu see tulemus, mida taheti.



Antagu andeks, toetus on toetus. Tahtmine jääb ikkagi sellele, keda toetatakse, mitte EAS-i komissaridele – või on mõni mees millestki täiesti mööda aru saanud. On natuke kahtlane, kas seal putkas on tugevaid spetsialiste mulgi talu taastamise või mustkunsti osas.



Võib-olla muidugi on. Oskavad hanetalle ehitada, assistente pooleks saagida. Eesti riigiaparaat kubiseb ju üliinimestest, kes kõike teavad ja näevad. Nüüd siis märkasid ja vangutavad päid: kõik on valesti, nii valesti. Hea, et õigel ajal jaole saadi, muidu oleks pankrot paistnud, rahva raha kadunud.



Olgu ära märgitud, et sel aastal jagab/jagas EAS laiali 187 537 358 eurot. Ega me väga tea, kuhu see läks. On ainult teatavad muljed. Umbes, et mine sinna teatega: leiutasin äpi! Mis see äpp teeb? Ütleb sulle, mis kuskil maailma otsas kell on! Oo! Innovatiivne! Meie, eestlased, ikka oskame! Palju teil vaja läheb, et väärt ideed edasi arendada?



Või siis hoopis – leiutasin kolmerattalise tõukeratta! Oo! Me anname teile “Ajujahi“ peaauhinna! Muide, ma ei tee siin lolli nalja, nii oligi.



Teate “Ajujahi“ võitjatest?



Kui keegi sel teemal tõelist õelust lugeda tahab, siis vaadaku hirmsat lehekülge http://doteebubble.blogspot.com.ee/. Seal istub mingi kamp anonüümikuid, kes küll harva ja juhuslikult, aga siiski jälgivad, kuis Eesti riik igasugu veidratele ideedele raha ängab ega küsigi, kuhu läks, mis edasi sai. Kas keegi teab midagi “Ajujahi“ võitjatest? No vat.



Ehk siis küsimus pole, kes on suli, kes on valesti raha jaganud. Küsimus on, milleks üldse selline putka eksisteerib, kust õigesti kirjutatud projektiga lihtsalt raha saab. Ainult vahele ei tohi jääda, nagu kaks ülalmainitud kodanikku jäid. Mis edasi? Keegi võiks päris korralikult näpuga järge ajada, et mis sellest toetuste pillutamisest tegelikult tolku on olnud. Väike raamatupidamine nii-öelda, mida siin maal koledasti napib.



