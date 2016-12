Arvamus

JUHTKIRI - “Kodutunne“ aitab

Laupäev, 03. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui eelmise aasta juulis süüdati Astes korterelamu, ei osanud keegi arvata, kui kaua läheb aega, mil maja taas korda saab. Toona abistas vald küll ajutise trepi ehitamisega, aga ajutised asjad ei tohi jääda alatiseks, ehkki vahel võib nii juhtuda.



Nüüd on aga kindel lootus saada majale uus korralik trepikoda, sest sel nädalal on Astes tegutsenud Kanal 2 “Kodutunde” remondibrigaad. Meestel tuleb teha uued trepimademed, paigaldada uus trepp, soojustada trepikoda ja seinad viimistleda.



Kogu see töö koos materjali ja transpordiga läheb maksma umbes 36 000 eurot. Abi on saadud nii annetustest kui Lääne-Saare vallast ja osa materjale hangiti abi korras.



Kui kogu seda suurt tööd vaadata, siis tuleb tunda siirast rõõmu, et “Kodutunne” Aste põlengumaja oma nimekirja võttis. Telesaatele on see suurim ettevõtmine oma sarja ajaloos ja seetõttu läks ka kauem aega, kuid tänaseks peaksid töö lõpusirgel olema.



Rõõmu teeb see ettevõtmine loomulikult nii vallale kui kohalikele inimestele, sest kole räämas maja ei loo kellelegi kodutunnet.



3. detsember 2016 Autor: MM Laupäev, 03. detsember 2016.Nüüd on aga kindel lootus saada majale uus korralik trepikoda, sest sel nädalal on Astes tegutsenud Kanal 2 “Kodutunde” remondibrigaad. Meestel tuleb teha uued trepimademed, paigaldada uus trepp, soojustada trepikoda ja seinad viimistleda.Kogu see töö koos materjali ja transpordiga läheb maksma umbes 36 000 eurot. Abi on saadud nii annetustest kui Lääne-Saare vallast ja osa materjale hangiti abi korras.Kui kogu seda suurt tööd vaadata, siis tuleb tunda siirast rõõmu, et “Kodutunne” Aste põlengumaja oma nimekirja võttis. Telesaatele on see suurim ettevõtmine oma sarja ajaloos ja seetõttu läks ka kauem aega, kuid tänaseks peaksid töö lõpusirgel olema.Rõõmu teeb see ettevõtmine loomulikult nii vallale kui kohalikele inimestele, sest kole räämas maja ei loo kellelegi kodutunnet.3. detsember 2016

Veel artikleid samast teemast »