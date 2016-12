Arvamus

JUHTKIRI - Tubli, Osilia!

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



On mõneti uskumatu, et üks kooliväline teadmisteasutus on vastu pidanud 20 aastat. Aga nii see on. Eile tähistas oma 20. sünnipäeva koolituskeskus Osilia.



Läbi kõigi nende aastate on keskus pakkunud väga paljudele inimestele võimalust saada teadmisi kodusaarelt lahkumata. On ju siit, mere tagant mandrile käimine olnud ikka üsna aeganõudev ettevõtmine, aga kui sulle värskeimad teadmised koju kätte tuuakse, tasub selle üle siirast rõõmu tunda.



Tore on see, et koolituste peale mõeldes on lausa omaette grupp õpetajad, kellele korraldatakse täienduskursusi ja õppereise. Laiemalt võttes on läbi aegade olnud väga tähtis teema kõiki haarav täiskasvanuharidus. Ja tudub, et saarlased tahavad õppida.



Osilial on olnud nutikust siduda ennast ka rahvusvaheliste projektidega ning sedakaudu on koolitusteks toetust saadud.



Osilia juhatajad on küll vahetunud ja kõik tegijad on olnud väga tublid, aga kõige tähtsam on see, et asja on suudetud elus hoida ning pidevalt edasi arendatud. Tubli!



2. detsember 2016 Autor: MM Reede, 02. detsember 2016.Läbi kõigi nende aastate on keskus pakkunud väga paljudele inimestele võimalust saada teadmisi kodusaarelt lahkumata. On ju siit, mere tagant mandrile käimine olnud ikka üsna aeganõudev ettevõtmine, aga kui sulle värskeimad teadmised koju kätte tuuakse, tasub selle üle siirast rõõmu tunda.Tore on see, et koolituste peale mõeldes on lausa omaette grupp õpetajad, kellele korraldatakse täienduskursusi ja õppereise. Laiemalt võttes on läbi aegade olnud väga tähtis teema kõiki haarav täiskasvanuharidus. Ja tudub, et saarlased tahavad õppida.Osilial on olnud nutikust siduda ennast ka rahvusvaheliste projektidega ning sedakaudu on koolitusteks toetust saadud.Osilia juhatajad on küll vahetunud ja kõik tegijad on olnud väga tublid, aga kõige tähtsam on see, et asja on suudetud elus hoida ning pidevalt edasi arendatud. Tubli!2. detsember 2016

Veel artikleid samast teemast »