Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Uus valitsusliit ja perede rahakott

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Reede, 02. detsember 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Uudised valitsusliidu läbirääkimistest ja kavandatavatest maksumuudatustest andsid teada, et kaob abikaasade võimalus esitada ühine tuludeklaratsioon.



Paneb imestama, et lubaduste täitmiseks sirutatakse käsi perede rahakotti. Peetakse ju majandustegevuse üksuseks perekonda (inglise keeles household), mitte üksikisikut. Ka sõjaeelne tulumaksuseadus maksustas perekonna, mitte üksikisiku tulu.



Miks on ühine deklaratsioon hea? Esmalt – enamiku Eesti perede abieluvararežiim on ühisvara. Seega on abielu jooksul saadud vara ühine. Teiseks annab see võimaluse valida sobiv pereelu korraldus. Võib-olla peab üks abikaasadest hooldama abi vajavat pereliiget, kas last või eakat inimest, ega saa tööl käia. Või on siis muudel põhjustel kodune. Või tal ei ole hoopis aasta läbi kestvat tööd. Ühise deklaratsiooni korral arvestati tulumaksuvaba tulu kahe inimese kohta ja see andis pere makstud maksud tagasi.



Programmid on üks, poliitika teine asi



Ühise deklaratsiooni kaotamine näitab ka suhtumist perekonda, mis on palju põlisem institutsioon kui riik ning on taganud eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise ka rasketel aegadel.



Mida on perekonnast kirjutatud uue võimuliidu erakondade programmides?

Keskerakond: “Tulumaksu määramisel arvestame senisest enam laste arvu perekonnas.”



Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programmis 2015. aasta valimisteks seisab kirjas: “Inimeste Eestis toetab riik laste sündi ja kasvamist ning võimaldab töö- ja pereelu edukalt ja valusate kompromissideta ühendada.”



IRL deklareeris valimiste eel: “Kõik meie poliitilised otsused, alates haridusest kuni majanduspoliitikani, peavad lähtuma just laste ja perede huvidest.”



Paraku on programmid üks ja poliitika hoopis teine asi. Me mäletame sotsiaaldemokraatide lubadust muuta huviharidus igale lapsele kättesaadavaks. Programmis väljendati seda järgmiselt: “Kindlustame igale noorele võimaluse osaleda spordi- ja huvitegevuses, loome selleks tervikliku riikliku toetussüsteemi.”



Sellegipoolest võttis riigikogu 2015. aasta veebruaris vastu täiskasvanute koolituse seaduse. Muudeti ka tulumaksuseadust, haridusseadust ja huvikoolide seadust. Sel ajal olid sotsiaaldemokraadid valitsuses.



Loetletud seadusemuudatuste koosmõju tagajärjeks oli Tallinna loomaaia looduskoolis õppivate laste vanematele saadetud teade, et makstud õppemaksule ei laiene 1. jaanuarist 2016 koolituskulude tulumaksusoodustus. Võib-olla on eesmärk asendada tulumaksusoodustus riikliku toetusega, kuid siis võiks ühe kadumine ja teise rakendamine toimuda samaaegselt. Küllap oli neid huviharidust andvaid asutusi, kellele makstud õppemaks ei kõlba enam maksustatavast tulust mahaarvamisele, veel teisigi.



Ühisvarast mittearusaamist näitab ka kehtiv maamaksupraktika. Maamaksuteade saadetakse ühisvarasse kuuluva maa kohta kummalegi abikaasale, justkui oleks tegemist kaasomandiga. Ühisvara on abikaasade ühisomand ja seal ei ole osad kindlaks määratud – erinevalt kaasomandist, kus mõttelised osad on kindla suurusega. Ühisvarasse võib lisaks maale kuuluda ka teisi esemeid.



Perekonnaseaduse järgi valitsevad abikaasad ühisvara ühiselt. Järelikult peaks nad ka ühiselt ehk solidaarselt vastutama varal olevate kohustuste eest.



Küsimuse peale, miks ei saadeta abikaasadele ühist maamaksuteadet, vastas maksuameti esindaja: “Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”



Perekonnaseadus on ühisomandit sätestav seadus. Näiteks on seal kirjas: “Abikaasa ei saa käsutada oma osa ühisvaras ega üksikus ühisvarasse kuuluvas esemes.”



Kaasomandi käsutamise kohta ütleb asjaõigusseadus järgmist: “Kaasomanik võib temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada.”



Suhtlus indiviidide, mitte perekondadega



Eelnevast on näha, et kahe maksuteatise saatmine pole põhjendatud. Vägisi tekib mulje, et Eesti riik tahab suhelda indiviidide, mitte perekondadega. Kuigi isikuks saab inimolend suhetes teistega ja eelkõige pereliikmetega, kellega koos ka ühist vastutust kantakse.



Ühise deklaratsiooni kaotamine on samuti valitsuse soov ühine tulu kuidagi oma tahtmist mööda pereliikmete kohta määrata, et vähendada maksuvaba tulu osas tagasimakseid.



Huvitav saab olema ka uue tulumaksuvaba tulu osa igakuine arvestamine, kui inimene töötab mitmel kohal. Praegu arvestab igakuist maksuvaba tulu üks tööandja, kuid kuidas ta seda teeb siis, kui maksuvaba tulu sõltub kogutulust ja too tööandja ei tea teiste makstava palga suurust? Paneb imestama, et lubaduste täitmiseks sirutatakse käsi perede rahakotti. Peetakse ju majandustegevuse üksuseks perekonda (inglise keeles household), mitte üksikisikut. Ka sõjaeelne tulumaksuseadus maksustas perekonna, mitte üksikisiku tulu.Miks on ühine deklaratsioon hea? Esmalt – enamiku Eesti perede abieluvararežiim on ühisvara. Seega on abielu jooksul saadud vara ühine. Teiseks annab see võimaluse valida sobiv pereelu korraldus. Võib-olla peab üks abikaasadest hooldama abi vajavat pereliiget, kas last või eakat inimest, ega saa tööl käia. Või on siis muudel põhjustel kodune. Või tal ei ole hoopis aasta läbi kestvat tööd. Ühise deklaratsiooni korral arvestati tulumaksuvaba tulu kahe inimese kohta ja see andis pere makstud maksud tagasi.Ühise deklaratsiooni kaotamine näitab ka suhtumist perekonda, mis on palju põlisem institutsioon kui riik ning on taganud eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise ka rasketel aegadel.Mida on perekonnast kirjutatud uue võimuliidu erakondade programmides?Keskerakond: “Tulumaksu määramisel arvestame senisest enam laste arvu perekonnas.”Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programmis 2015. aasta valimisteks seisab kirjas: “Inimeste Eestis toetab riik laste sündi ja kasvamist ning võimaldab töö- ja pereelu edukalt ja valusate kompromissideta ühendada.”IRL deklareeris valimiste eel: “Kõik meie poliitilised otsused, alates haridusest kuni majanduspoliitikani, peavad lähtuma just laste ja perede huvidest.”Paraku on programmid üks ja poliitika hoopis teine asi. Me mäletame sotsiaaldemokraatide lubadust muuta huviharidus igale lapsele kättesaadavaks. Programmis väljendati seda järgmiselt: “Kindlustame igale noorele võimaluse osaleda spordi- ja huvitegevuses, loome selleks tervikliku riikliku toetussüsteemi.”Sellegipoolest võttis riigikogu 2015. aasta veebruaris vastu täiskasvanute koolituse seaduse. Muudeti ka tulumaksuseadust, haridusseadust ja huvikoolide seadust. Sel ajal olid sotsiaaldemokraadid valitsuses.Loetletud seadusemuudatuste koosmõju tagajärjeks oli Tallinna loomaaia looduskoolis õppivate laste vanematele saadetud teade, et makstud õppemaksule ei laiene 1. jaanuarist 2016 koolituskulude tulumaksusoodustus. Võib-olla on eesmärk asendada tulumaksusoodustus riikliku toetusega, kuid siis võiks ühe kadumine ja teise rakendamine toimuda samaaegselt. Küllap oli neid huviharidust andvaid asutusi, kellele makstud õppemaks ei kõlba enam maksustatavast tulust mahaarvamisele, veel teisigi.Ühisvarast mittearusaamist näitab ka kehtiv maamaksupraktika. Maamaksuteade saadetakse ühisvarasse kuuluva maa kohta kummalegi abikaasale, justkui oleks tegemist kaasomandiga. Ühisvara on abikaasade ühisomand ja seal ei ole osad kindlaks määratud – erinevalt kaasomandist, kus mõttelised osad on kindla suurusega. Ühisvarasse võib lisaks maale kuuluda ka teisi esemeid.Perekonnaseaduse järgi valitsevad abikaasad ühisvara ühiselt. Järelikult peaks nad ka ühiselt ehk solidaarselt vastutama varal olevate kohustuste eest.Küsimuse peale, miks ei saadeta abikaasadele ühist maamaksuteadet, vastas maksuameti esindaja: “Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, kui ühisomandit sätestavas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”Perekonnaseadus on ühisomandit sätestav seadus. Näiteks on seal kirjas: “Abikaasa ei saa käsutada oma osa ühisvaras ega üksikus ühisvarasse kuuluvas esemes.”Kaasomandi käsutamise kohta ütleb asjaõigusseadus järgmist: “Kaasomanik võib temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada.”Eelnevast on näha, et kahe maksuteatise saatmine pole põhjendatud. Vägisi tekib mulje, et Eesti riik tahab suhelda indiviidide, mitte perekondadega. Kuigi isikuks saab inimolend suhetes teistega ja eelkõige pereliikmetega, kellega koos ka ühist vastutust kantakse.Ühise deklaratsiooni kaotamine on samuti valitsuse soov ühine tulu kuidagi oma tahtmist mööda pereliikmete kohta määrata, et vähendada maksuvaba tulu osas tagasimakseid.Huvitav saab olema ka uue tulumaksuvaba tulu osa igakuine arvestamine, kui inimene töötab mitmel kohal. Praegu arvestab igakuist maksuvaba tulu üks tööandja, kuid kuidas ta seda teeb siis, kui maksuvaba tulu sõltub kogutulust ja too tööandja ei tea teiste makstava palga suurust?

Veel artikleid samast teemast »