Arvamus

JUHTKIRI - Kokku, ikka kokku

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Suur-Saaremaad on esitletud kui väga ilusat projekti, kus ainuke must lammas on tõrkuv ja pusklev Pöide vald. Samas näitas rahvaküsitlus, et ka Torgu, Salme ja Pihtla vald ei olnud ühinemise suhtes väga positiivselt meelestatud. Ka mõnes teises vallavolikogus on ühinemislepingule allakirjutamise hääletus läinud väga napilt.



Millest see kõneleb? Kas on see viimane meelsuse näitamine enne kokkuminemist, et pärast ei saaks “mahamüüjate” peale keegi näpuga näidata? Või on kuskil sügaval sisimas olnud osal inimestel kogu aeg mingi lootus, et äkki läheb see ühinemine ka seekord aiataha. Tegelikult ei tea mitte keegi, kui palju on neid inimesi, kes on päriselt ühinemise vastu. Lihtsalt oldi fakti ees, et muudmoodi ei saa.



Loomulikult pole mõtet hakata nüüd tagantjärele targutama, et oli seda ühinemist vaja. Halb on seegi, kui osa inimesi nüüd Suur-Saaremaad põhimõtte pärast igal võimalikul juhul maha tegema hakkab. See ei vii ka kuhugi. Tasub uskuda, et saarlastel on selles mõttes vedanud, et siin on olnud ikka üks ja ainuke tõmbekeskus – Kuressaare.



