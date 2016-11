Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Märkamine teeb õnnelikuks

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühapäeval algas tänavune advendiaeg. Advent (ladina keelest Adventus Domini, issanda tulemine) on kirikukalendris neli nädalat vältav periood, mis algab neljandal pühapäeval enne esimest jõulupüha.



See on aeg, mil meist paljud süütavad küünla ja jäävad õhinaga ootama perekeskset jõuluaega, mil praad ahjus küpseb ja kapsad potis hauduvad. Aega, mil tehakse üksteisele kingitusi ja istutakse koos, et head-paremat mekkida ja möödunud aastale tagasi vaadata.



Pühademeeleolu paneb inimesed mööda poode sagima ja kuigi jõulud on ehk tõepoolest muutunud liialt kommertslikuks, liiga tarbimiskeskseks, on ometi selle sagimise põhjuseks ju pigem see, et soovitakse kellelegi rõõmu valmistada. Leida see kink, mis võiks hinge puudutada, naeratuse näole tuua, kink, mis on soetatud just sellele inimesele mõeldes.



Miks oodata jõuludeni?



Mind muudab see, tõsi, pisut trotslikuks. Miks vaid kord aastas? Miks just siis? Miks oodata jõuludeni, et öelda kellelegi kinki üle andes: “Ma armastan sind!“? Meie ümber on iga päev needsamad inimesed, kes oma ilus ja headuses väärivad palju enamat kui vaid jõulukink või emadepäeval saadavad lilleõied. Ja mitte ainult lähedased.



Seda lugu ootusajast ja inimlikust soojusest ajendas mind kirja panema tegelikult hoopis muu. Märkamine. Või õigupoolest selle puudumine. Hommikuti tööle tõtates ei märka me teisi enda kõrval, me sageli ei näe, kui kolleeg on nukrameelne, ei pane tähele, kui keegi vajab naeratuseks vaid üht tänusõna. Nii on mugavam, nii jääme me ise distantseerudes lihtsamini ellu – kui ei lase teiste emotsioonidest end mõjutada, ei süvene, ei küsi.



Ma ei taha sellises üksteisest kaugenenud maailmas elada ja kutsun teidki üles märkama. Selleks, et jõulud ei jääks aastas ainsaks ajaks, kui me astume sammu tagasi, võtame aja maha ning leiame endas emotsioonid. Koos kogu ebaõigluse ja valuga, kannatuste ja pettumuste kiuste on maailm ometi üks kaunis paik, kui sa ise seda tahad. Sul on üks elu – mõtle korraks, kuidas sa oma hetked veedad ja mida endast maailmale tagasi kiirgad.



Rusikas taskus kirumine, et valitsus on süüdi, raha on kogu aeg otsas, ilm on hall ja tori hobune on alatasa porine, ei aita ju ometi kedagi edasi. Märgates aga aastaaegade vaheldumist ja looduse ilu, sahistades ühtmoodi rõõmsalt mahalangenud kollastes lehtedes või sumades paksus hanges, oled oma elule juba lisanud nii mõnedki värvid.



Pärast väsitavat tööpäeva toidukauplusesse minnes näed kassas müüjatari, kes tõenäoliselt on tunde oma väsinud seljaga sama tooli peal istunud, robotlikult kaupu vasakult paremale tõstnud ja öelnud päevas sadu “teresid” võõrastele inimestele.



Temani jõudes sa juba eeldad, et ta on tülpinud ja torssis, sest tal on selleks justkui õigus, ilmselt on tal ebamugav. Ometi ta üllatab sind – “Ilusat õhtut teile!” ütleb see punapõskne rõõmus nägu täiesti siiralt. Ja sulle on ta midagi suurt andnud, killu heasoovlikkust ja soojust sinu õhtusse, tunde, et märkamine on nagu pall, mida veerema lükates saab lõpuks kokku palju-palju headust.



Andesta ja märka!



Maslow’ vajaduste hierarhia järgi on meie esmased vajadused tõepoolest seotud vaid ellujäämisega – füsioloogilised –, kuid sealt edasi: turvalisusvajadus, armastus- ja kuuluvusevajadus, tunnustus- ja eneseteostusvajadus on kõik servapidi seotud sellega, kuidas käituvad need, kes kuuluvad meie igapäeva. Või lihtsustatult: teised liigikaaslased. Siin on ruumi tegudeks.



Sinu külas on laps, kelle jalanõud on viledaks kulunud, sest tema ema ei saa uute ostmist praegu lubada. Äkki sa saad aidata? Sinu linnas on keegi teisest rahvusest inimene, kelle soov on lihtsalt kuulda, et ta on sinu jaoks üks omadest. Su vanaema ootab juba ammu, et helistaksid talle ja küsiksid, kuidas on tema tervis. Kuskil on bussijuht, kes avas uuesti ukse viimase hetke bussilejooksjale. Ütle talle aitäh, et ta seda märkas, ja ta teeb seda teinekordki.



Vii kolleegidele piparkooke või küsi, kas kõik on korras, kui näed kedagi nukrutsemas. Kunagi ei saa kõik maailma enam kui seitse miljardit inimest õnnelikuks ja ühtmoodi võrdseks, kõigil ei saa kunagi olema sooja tuba ja turvatunnet, aga meist igaüks saab teha midagi, et see maailm oleks veidikenegi parem paik. Selleks peab lihtsalt märkama! Iga päev on õnnistus, mida ei tuleks tähistada vaid kord aastas kuusepuu alla kingitusi kuhjates.



Kui sul ei ole raha, et sisseoste teha, siis anna kellelegi lihtsalt andeks. See võib olla hoopis suurem kink kui mis tahes käegakatsutav ja ajas kuluv ese. Leia endas see tugevus, andesta. Märka, et see inimene vajab seda. Märka, et sina vajad seda, et ise paraneda.



Mäletan, et keskkooliajal kirjutasin ühes nukravõitu kirjandis: “Tänapäeva inimestel ei ole enam aega olla hea.”



Soovin kogu hingest, et mul poleks ses osas kunagi õigus. Julgustan sel vaiksel, aastale tagasi vaataval perioodil kõiki pühendama pisut aega sellele, et märgata, kui palju eest on tegelikult võimalik olla tänulik. Ka hall ilm võib olla kaunis, kui sinu südames on päikesekiired. Ilusat advendiaega! Autor: Brit Kerbo, NAISkolumnist Neljapäev, 01. detsember 2016.See on aeg, mil meist paljud süütavad küünla ja jäävad õhinaga ootama perekeskset jõuluaega, mil praad ahjus küpseb ja kapsad potis hauduvad. Aega, mil tehakse üksteisele kingitusi ja istutakse koos, et head-paremat mekkida ja möödunud aastale tagasi vaadata.Pühademeeleolu paneb inimesed mööda poode sagima ja kuigi jõulud on ehk tõepoolest muutunud liialt kommertslikuks, liiga tarbimiskeskseks, on ometi selle sagimise põhjuseks ju pigem see, et soovitakse kellelegi rõõmu valmistada. Leida see kink, mis võiks hinge puudutada, naeratuse näole tuua, kink, mis on soetatud just sellele inimesele mõeldes.Mind muudab see, tõsi, pisut trotslikuks. Miks vaid kord aastas? Miks just siis? Miks oodata jõuludeni, et öelda kellelegi kinki üle andes: “Ma armastan sind!“? Meie ümber on iga päev needsamad inimesed, kes oma ilus ja headuses väärivad palju enamat kui vaid jõulukink või emadepäeval saadavad lilleõied. Ja mitte ainult lähedased.Seda lugu ootusajast ja inimlikust soojusest ajendas mind kirja panema tegelikult hoopis muu. Märkamine. Või õigupoolest selle puudumine. Hommikuti tööle tõtates ei märka me teisi enda kõrval, me sageli ei näe, kui kolleeg on nukrameelne, ei pane tähele, kui keegi vajab naeratuseks vaid üht tänusõna. Nii on mugavam, nii jääme me ise distantseerudes lihtsamini ellu – kui ei lase teiste emotsioonidest end mõjutada, ei süvene, ei küsi.Ma ei taha sellises üksteisest kaugenenud maailmas elada ja kutsun teidki üles märkama. Selleks, et jõulud ei jääks aastas ainsaks ajaks, kui me astume sammu tagasi, võtame aja maha ning leiame endas emotsioonid. Koos kogu ebaõigluse ja valuga, kannatuste ja pettumuste kiuste on maailm ometi üks kaunis paik, kui sa ise seda tahad. Sul on üks elu – mõtle korraks, kuidas sa oma hetked veedad ja mida endast maailmale tagasi kiirgad.Rusikas taskus kirumine, et valitsus on süüdi, raha on kogu aeg otsas, ilm on hall ja tori hobune on alatasa porine, ei aita ju ometi kedagi edasi. Märgates aga aastaaegade vaheldumist ja looduse ilu, sahistades ühtmoodi rõõmsalt mahalangenud kollastes lehtedes või sumades paksus hanges, oled oma elule juba lisanud nii mõnedki värvid.Pärast väsitavat tööpäeva toidukauplusesse minnes näed kassas müüjatari, kes tõenäoliselt on tunde oma väsinud seljaga sama tooli peal istunud, robotlikult kaupu vasakult paremale tõstnud ja öelnud päevas sadu “teresid” võõrastele inimestele.Temani jõudes sa juba eeldad, et ta on tülpinud ja torssis, sest tal on selleks justkui õigus, ilmselt on tal ebamugav. Ometi ta üllatab sind – “Ilusat õhtut teile!” ütleb see punapõskne rõõmus nägu täiesti siiralt. Ja sulle on ta midagi suurt andnud, killu heasoovlikkust ja soojust sinu õhtusse, tunde, et märkamine on nagu pall, mida veerema lükates saab lõpuks kokku palju-palju headust.Maslow’ vajaduste hierarhia järgi on meie esmased vajadused tõepoolest seotud vaid ellujäämisega – füsioloogilised –, kuid sealt edasi: turvalisusvajadus, armastus- ja kuuluvusevajadus, tunnustus- ja eneseteostusvajadus on kõik servapidi seotud sellega, kuidas käituvad need, kes kuuluvad meie igapäeva. Või lihtsustatult: teised liigikaaslased. Siin on ruumi tegudeks.Sinu külas on laps, kelle jalanõud on viledaks kulunud, sest tema ema ei saa uute ostmist praegu lubada. Äkki sa saad aidata? Sinu linnas on keegi teisest rahvusest inimene, kelle soov on lihtsalt kuulda, et ta on sinu jaoks üks omadest. Su vanaema ootab juba ammu, et helistaksid talle ja küsiksid, kuidas on tema tervis. Kuskil on bussijuht, kes avas uuesti ukse viimase hetke bussilejooksjale. Ütle talle aitäh, et ta seda märkas, ja ta teeb seda teinekordki.Vii kolleegidele piparkooke või küsi, kas kõik on korras, kui näed kedagi nukrutsemas. Kunagi ei saa kõik maailma enam kui seitse miljardit inimest õnnelikuks ja ühtmoodi võrdseks, kõigil ei saa kunagi olema sooja tuba ja turvatunnet, aga meist igaüks saab teha midagi, et see maailm oleks veidikenegi parem paik. Selleks peab lihtsalt märkama! Iga päev on õnnistus, mida ei tuleks tähistada vaid kord aastas kuusepuu alla kingitusi kuhjates.Kui sul ei ole raha, et sisseoste teha, siis anna kellelegi lihtsalt andeks. See võib olla hoopis suurem kink kui mis tahes käegakatsutav ja ajas kuluv ese. Leia endas see tugevus, andesta. Märka, et see inimene vajab seda. Märka, et sina vajad seda, et ise paraneda.Mäletan, et keskkooliajal kirjutasin ühes nukravõitu kirjandis: “Tänapäeva inimestel ei ole enam aega olla hea.”Soovin kogu hingest, et mul poleks ses osas kunagi õigus. Julgustan sel vaiksel, aastale tagasi vaataval perioodil kõiki pühendama pisut aega sellele, et märgata, kui palju eest on tegelikult võimalik olla tänulik. Ka hall ilm võib olla kaunis, kui sinu südames on päikesekiired. Ilusat advendiaega!

Veel artikleid samast teemast »