Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Nõiajaht Repinski ümber

Teisipäev, 29. november 2016.



“Kui veel nädalavahetusel püsis võimalus, et Eesti saab endale ajaloo lühimat aega ametis olnud ministri, siis eile (esmaspäeval – toim) otsustas Keskerakonna juhatus, et maaeluminister Martin Repinski jääb tema äritegevuse kohale tõusnud kahtlustustest hoolimata ametisse,” oli teisipäevane Eesti Päevaleht nördinud.



Ületas lubatud kiirust ja päästis daami au



30-aastane Martin Repinski jõudis olla XIII riigikogu liige 21 kuud. Opositsioonis olles jäävad käed paratamatult lühikeseks, seetõttu paistis Repinski rohkem silma väljaspool istungitesaali. Ületas korra lubatud kiirust ja päästis daami au (Repinski: “Lõin Dmitrijevit Siret Kotka kaitseks”, Postimees, 8.01.2016). Noor mees, veri vemmeldab, ütleks selle peale ega lahkaks rohkem sangari aastavanuseid tegemisi.



Pruukis aga Martin-poisil ministriks saada, kui päevavalgele tariti “keevitaja haridusega kitsekasvataja” valgustkartvad teod.



Eelmisel teisipäeval ilmus Delfis üleskutse: “Palume kõigil, kes soovivad Martin Repinski äride kohta uut infot jagada, meiega ühendust võtta.” Alati leidub ju aktiivseid inimesi, kes helistavad saatesse “Vox Populi”, isegi siis, kui neil midagi öelda ei ole. Nime ja nägupidi on nad tuttavad “Võsareporterist”. Küllap olid nad ka värske maaeluministri puhul hindamatuteks infoallikateks.



Nii või teisiti, igatahes pärast eelmise nädala Eesti Ekspressi ja neljapäevase Eesti Päevalehe ilmumist oli õhus nii palju dramaatikat, et professor Rein Raud kirjutas sotsiaalmeedias: “Iga tunniga, mil Repinski on endiselt minister, kahaneb uue valitsuse usaldusväärsus. Mis iseenesest ei tähenda, et tal ei võiks õigus olla, ehkki mind isiklikult veenab ajakirjaniku versioon rohkem ja pidev keerutamine ei lisa tema argumentidele jõudu. Kuid sõltumata sellest, kellel on õigus, peaks petturluskahtlustusega minister ametist lahkuma.”



Ümbrikupalgad, maksmata arved ja hingevaakuvad kitsed olid enim esinenud märksõnad, mis käsitlesid Repinski tegevust farmerina.



Kuulun sellesse põlvkonda, kes pidid kooli kehalise kasvatuse tunnis hüppama üle kitse ja kelle jaoks “kitse panema” tähendas kaebamist. Ja kes mäletab enam-vähem peast Artur Alliksaare luuletust “Alternatiive”:



Kas palju kitsendada või kitse paljundada?



Seetõttu omandas uuriva ajakirjanduse poolt kirjeldatu humoorika varjundi. Isegi naljaka, ja seda hoolimata sellest, et ajakirjanikud ei säästnud närve ega värve, kirjeldamaks kohutavat olukorda, mis Konju mõisas valitses.



Kottijad lugegu professor Koti reisikirja



Nõustun Anvar Samosti ja Hannes Rummuga, kes leidsid, et ajakirjandus läks Repinski kottimisega liiale (Vikerraadio, 27.11). Kui jätta kõrvale kaikameeste pahatahtlikud arvamusavaldused (Urmas Sutrop: “Repinski pooldab maaelanikkonna küüditamist, kuna ei kirjutanud alla avaldusele “75 aastat juuniküüditamisest””, Delfi, 26.11), siis isegi minusugusele linnavurlele tundusid reportaažid Konju mõisast asjatundmatud. Palju ei puudunud, et reporter oleks oma loos maininud, et kõhnunud kitsed veedavad oma väheseid allesjäänud päevi lageda taeva all ja vahetusjalatsiteta.



Meenus paarkümmend aastat tagasi loetud professor Koti reisikiri (Andrus Kivirähk, “Kalevipoeg”, Tallinn 1997), kus “kuulus teadlane” kirjeldab oma läbielamisi maapiirkonnas. Lehmad sünnivad mustusest, mulda pole võimalik pesta, kas lehm on švamm – need on vaid mõned professori tähelepanekud ja hüpoteesid.



“Ühel hommikul märkasime oma ehmatuseks maa-inimest, kes sammus mööda õue, pikk nuga käes. Tema ilme oli julm. Siiski ei rünnanud ta meid, vaid viskus hoopis suure roosa looma kallale, keda maa-rahvas “seaks” hüüab. Veri pritsis, siga röökis ja maa-inimene kähises. Jälgisime jubedat võitlust hirmust tardununa. Maa-inimene nüsis noaga looma kõri. Millest oli saanud tüli alguse, me ei teadnud.”



Eelkirjeldatut silmas pidades on ka Luuletaja saanud vastuse oma küsimusele:



Kas elu on naljakalt tõsine või tõsiselt naljakas?



Aga tagasi reformierakondlase Urmas Sutropi juurde. Kirjandusmuuseumi direktor väitis, et Repinski pooldab maaelanikkonna küüditamist. Jälgides meedias toimuvat ja anonüümseks jääda soovivate naabrite puhtsüdamlikke ülestunnistusi, olen kindel, et kui korduksid kolmveerandsaja aasta tagused koledad sündmused, oleks Repinski oma vallas esimene, kes Siberisse küüditatakse.



Esiteks on ta ju kulak ja teiseks elab tema lähikonnas kohutavalt palju pealekaebajaid, kes ta esimesel võimalusel üles annaksid. Mitte ei vähendaks, vaid luuletaks kitsekarja kordades suuremaks.



Autor: Mart Soidro, literaat

