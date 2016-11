Arvamus

JUHTKIRI - Libedus kutsub

Kolmapäev, 30. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui libeda saabudes muutub enamik inimesi üsna ettevaatlikuks, sest kardetakse kukkuda ja oma konte murda, siis uljad, ilmselt noored autojuhid on libedusest ogaras vaimustuses.



Sellise ilmaga, mil maanteed on põrgulikult siledad, on pargis jalutades kohati päris ohtlik tunne.



Nurga tagant tuiskavad välja libisevad autod ja kohati tekib hirm, et kui nüüd midagi viltu läheb, siis lendab kihutav masin pargiaeda või vastu puud. On ju Saaremaa ralli ajal juhtunud seda osavamategi sõitjatega.



Kuid driftimine kogub libeduse saabudes tuure. Drifting on Jaapanist pärinev sõidutehnika, mis seisneb auto liuglema panemises. See sai alguse mägiteedelt ning liikus sealt edasi maanteele. Sedasama driftimist kasutatakse ka linnatänavatel ning parklates.



Paneb imestama selliste libisevate autode roolis istuvate inimeste julgus. Näiliselt tühi pargiäärne tee võib ju väga ootamatult täituda teiste liiklejatega ning kas on ikka igaühel oskust oma auto kiiresti taas kontrolli alla saada? Ohtlik harrastus on see igatahes.



30. november 2016 Autor: MM Kolmapäev, 30. november 2016.Sellise ilmaga, mil maanteed on põrgulikult siledad, on pargis jalutades kohati päris ohtlik tunne.Nurga tagant tuiskavad välja libisevad autod ja kohati tekib hirm, et kui nüüd midagi viltu läheb, siis lendab kihutav masin pargiaeda või vastu puud. On ju Saaremaa ralli ajal juhtunud seda osavamategi sõitjatega.Kuid driftimine kogub libeduse saabudes tuure. Drifting on Jaapanist pärinev sõidutehnika, mis seisneb auto liuglema panemises. See sai alguse mägiteedelt ning liikus sealt edasi maanteele. Sedasama driftimist kasutatakse ka linnatänavatel ning parklates.Paneb imestama selliste libisevate autode roolis istuvate inimeste julgus. Näiliselt tühi pargiäärne tee võib ju väga ootamatult täituda teiste liiklejatega ning kas on ikka igaühel oskust oma auto kiiresti taas kontrolli alla saada? Ohtlik harrastus on see igatahes.30. november 2016

Veel artikleid samast teemast »