Arvamus

Perekond, külakond, vald ja maakond

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Meie seljataga on kakssada aastat virgumist, ärkamist ja parema elu ehitamist. Kõik ühes seoses, tugevas ühenduses. Sellest alates, kus veres vemmeldasid veel viikingite veri ja ürgsed mälestused, mis veel minuealiste lapsepõlves, kahe sõja vahel, olid tajutavad ning põlvkonnalt põlvkonnale kasvades uhkust ja südikust kinkimas.



Me oleme astunud ellu Saaremaalt Saare maakonnast, mis oli ja on ka veel täna mereline märk viikingilaeva vapi all maavanemaga eesotsas. Justkui meenutamas, et saarlastel olid kunagi, ajaloo aovalgel ehitatud pikad laevad, millega vanemate ja parematega purjetati Riia alla lõunast tulvavate sissetungijate eest oma kaubakohti kaitsma ja heidutust tõestama.



Tookord olime kakskümmend seitse aastat sõjas oma iseseisvuse ja vabaduse eest. Vaatamata sellele, et olime veel paganad, jäid Saare maakonna nimi ja kuulsus püsima.



Kui mõnus kodune vald litsutakse laiaks...



Meie vanematega sõlmisid ordu ja piiskopid lepinguid ning salliti siinse elulaadi järjepidevust. Isegi raskel orjaajal, mis meil siin saarel ei kestnud seitsesada, vaid ainult kolmsada seitsekümmend aastat. Tänu saarlaste visadusele ja nutikusele säilitati ka rasketel aegadel rahvast ja jõudu.



Nüüd, taas Eesti riiki üles ehitades on noorem poliitikute põlvkond järsku leidmas, et maakondlikku jaotust ehk maakondi pole enam vaja, rääkimata midagi viisakalt ka maavanemast, kes on meil alles. Ja olukorra tõsidust arvestades nõus küll liitma valdu veel üsna toorevõitu haldusreformi poolt, millest loodetakse suurele kogukonnale pakkuda rohkem teenuseid ning paremat elu.



Täpsem on küll öelda, et seadus on juba laual, aga maakonna likvideerimise komisjoni pole veel näha. Pole ka valmis riigireformi. Selle üle veel arutatakse. Samas aga meelitatakse järk-järgult andma poolt olevat häält ehk kinnitavat kätt, et vabastada kõrgema künka ja küla vaheliselt teelt tõkked alla saadetavatele kurja kuulutavatele paberitele. Õnneks on see periood möödas, mil takistusi murti buldooserite ja teerulliga.



Sellises olukorras poeb hinge kartus, et kui mõnus kodune vald litsutakse laiaks, saab sellest külge kasvanud nimest mälestus. Saaremaa nimest nii kergesti ehk lahti ei saa, sest see jääb saarlaste mällu ja rahvusvahelistele merekaartidele alles. Aga kui see ajalooline nimi antakse ühendvallale, mis igast ilmakaarest käib merest mereni, siis muidugi pistetakse maakonna nimetus – kui üleliigne! – arhiivi kappi.



Ja kui Tallinna jaoks pole maakondi vaja, siis pole vaja ka maavanemaid. Sõbralike riikide suursaadikuid, kes kogu Eestist huvitatud, hakkab vastu võtma vallavanem. Viimane ei saa aga esindada riiki, tema on munitsipaalametnik. Ta ei saa näiteks meie kodusaare kaitsmist arutada Kaitseliidu maleva pealikuga, sest vabariigi kaitsmise kavad on riiklik asi. Seni on meil maakonda ja riiki esindanud tubli maavanem – see oleks riikliku sideme katkestamine, kui tema staatus hüljatakse.



Praeguses Saare maakonnas ei tule ainult ühte valda. Muhu ja Ruhnu ikka vist jäävad. Kes neid kolme riiklikult ühendab? Küllap keegi riigimajast. Aga see inimene ei saa olla selline, kes ei tunne maad ega rahvas teda. Soovitakse lähedust, tarkust ja usaldust. Niigi on võimu raskuskese tasapisi nihkunud väheste suletud ringkonda.



Räägitakse, et Eestis on liiga palju maakondi. Maavalitsusi olevat üleval pidada liiga kulukas.



Identiteet – rahva elujõu selgroog



Riigireform võiks säilitada maakonnad loogilistes piirides, mis tekivad pärast valdade ühinemist (ja liitmist). Kui valitakse mõistlikud vallavolikogud, siis maavanema nelja-viie nõunikuga kantseleil jääksid koordineerida teedevõrgu, liikluse, tervishoiu, hariduse, maakonna üldplaneeringu ja kriisisituatsiooni probleemid. Saaremaal on veel lisaks vaja kohapealset riiklikku järelevalvet väinaliikluse ning lennuühenduse üle.



Ja kõige olulisem on see, et laulupeorongkäigus kõnniksid maavanemad rõõmsa näoga oma maakonna lauljate-tantsijate ees. Identiteet on rahva elujõu selgroog. Me oleme siia maailma sündinud sirget selga kasvatama.



Peaksime püstipäi säilitama Saare maakonna nime ja tekkiva ühendvalla võiks nimetada Vesikaare vallaks. See on meie rahvakeelne asend Läänemerelt ja ka Euroopast vaadates. Kogu elav loodus siin saarel on ju tunda saanud, kuidas tuulte keerises vesikaarest tormab ja tuiskab. Edelast tulvav õnnistus kastab põua ajal nurmed ja põllud. Autor: Bruno Pao Teisipäev, 29. november 2016.Me oleme astunud ellu Saaremaalt Saare maakonnast, mis oli ja on ka veel täna mereline märk viikingilaeva vapi all maavanemaga eesotsas. Justkui meenutamas, et saarlastel olid kunagi, ajaloo aovalgel ehitatud pikad laevad, millega vanemate ja parematega purjetati Riia alla lõunast tulvavate sissetungijate eest oma kaubakohti kaitsma ja heidutust tõestama.Tookord olime kakskümmend seitse aastat sõjas oma iseseisvuse ja vabaduse eest. Vaatamata sellele, et olime veel paganad, jäid Saare maakonna nimi ja kuulsus püsima.Meie vanematega sõlmisid ordu ja piiskopid lepinguid ning salliti siinse elulaadi järjepidevust. Isegi raskel orjaajal, mis meil siin saarel ei kestnud seitsesada, vaid ainult kolmsada seitsekümmend aastat. Tänu saarlaste visadusele ja nutikusele säilitati ka rasketel aegadel rahvast ja jõudu.Nüüd, taas Eesti riiki üles ehitades on noorem poliitikute põlvkond järsku leidmas, et maakondlikku jaotust ehk maakondi pole enam vaja, rääkimata midagi viisakalt ka maavanemast, kes on meil alles. Ja olukorra tõsidust arvestades nõus küll liitma valdu veel üsna toorevõitu haldusreformi poolt, millest loodetakse suurele kogukonnale pakkuda rohkem teenuseid ning paremat elu.Täpsem on küll öelda, et seadus on juba laual, aga maakonna likvideerimise komisjoni pole veel näha. Pole ka valmis riigireformi. Selle üle veel arutatakse. Samas aga meelitatakse järk-järgult andma poolt olevat häält ehk kinnitavat kätt, et vabastada kõrgema künka ja küla vaheliselt teelt tõkked alla saadetavatele kurja kuulutavatele paberitele. Õnneks on see periood möödas, mil takistusi murti buldooserite ja teerulliga.Sellises olukorras poeb hinge kartus, et kui mõnus kodune vald litsutakse laiaks, saab sellest külge kasvanud nimest mälestus. Saaremaa nimest nii kergesti ehk lahti ei saa, sest see jääb saarlaste mällu ja rahvusvahelistele merekaartidele alles. Aga kui see ajalooline nimi antakse ühendvallale, mis igast ilmakaarest käib merest mereni, siis muidugi pistetakse maakonna nimetus – kui üleliigne! – arhiivi kappi.Ja kui Tallinna jaoks pole maakondi vaja, siis pole vaja ka maavanemaid. Sõbralike riikide suursaadikuid, kes kogu Eestist huvitatud, hakkab vastu võtma vallavanem. Viimane ei saa aga esindada riiki, tema on munitsipaalametnik. Ta ei saa näiteks meie kodusaare kaitsmist arutada Kaitseliidu maleva pealikuga, sest vabariigi kaitsmise kavad on riiklik asi. Seni on meil maakonda ja riiki esindanud tubli maavanem – see oleks riikliku sideme katkestamine, kui tema staatus hüljatakse.Praeguses Saare maakonnas ei tule ainult ühte valda. Muhu ja Ruhnu ikka vist jäävad. Kes neid kolme riiklikult ühendab? Küllap keegi riigimajast. Aga see inimene ei saa olla selline, kes ei tunne maad ega rahvas teda. Soovitakse lähedust, tarkust ja usaldust. Niigi on võimu raskuskese tasapisi nihkunud väheste suletud ringkonda.Räägitakse, et Eestis on liiga palju maakondi. Maavalitsusi olevat üleval pidada liiga kulukas.Riigireform võiks säilitada maakonnad loogilistes piirides, mis tekivad pärast valdade ühinemist (ja liitmist). Kui valitakse mõistlikud vallavolikogud, siis maavanema nelja-viie nõunikuga kantseleil jääksid koordineerida teedevõrgu, liikluse, tervishoiu, hariduse, maakonna üldplaneeringu ja kriisisituatsiooni probleemid. Saaremaal on veel lisaks vaja kohapealset riiklikku järelevalvet väinaliikluse ning lennuühenduse üle.Ja kõige olulisem on see, et laulupeorongkäigus kõnniksid maavanemad rõõmsa näoga oma maakonna lauljate-tantsijate ees. Identiteet on rahva elujõu selgroog. Me oleme siia maailma sündinud sirget selga kasvatama.Peaksime püstipäi säilitama Saare maakonna nime ja tekkiva ühendvalla võiks nimetada Vesikaare vallaks. See on meie rahvakeelne asend Läänemerelt ja ka Euroopast vaadates. Kogu elav loodus siin saarel on ju tunda saanud, kuidas tuulte keerises vesikaarest tormab ja tuiskab. Edelast tulvav õnnistus kastab põua ajal nurmed ja põllud.

Veel artikleid samast teemast »