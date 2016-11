Arvamus

MÕTE: Peopsühhoos kohal!

Teisipäev, 29. november 2016.



Enamik lugejaid tõenäoliselt teab nüüdseks juba klišeeks muutunud sententsi “jaanist jõuluni ja jõulust jaanini”, mida võiks lahti sõnastada ehk nii, et eestlaste elurütm käib laias laastus nagu kellapendel kahes taktis.



Jaanik peetud, hakkame jõulusid ootama ja vastupidi. Ajatsükkel on täpselt poolaasta pikkune, mille pöördepunktideks on suvised ja talvised pööripäevad ehk aasta kõige valgem ja pimedam aeg.



Need pühad annavad ka võimaluse koos perega võtta ette asju, milleks rutiinne argielu tavaliselt aega ei anna. Näiteks jõuluaja kohta ju öeldaksegi, et need on perepühad. Ehk et jõulud annavad justkui ajendi kokku tulla õdedel ja vendadel, emadel-isadel ja nende täiskasvanud lastel jne. Tullakse kokku Eesti erinevatest piirkondadest ja isegi välismaalt, et süüa üheskoos jõulusööke, juua jõulujooke, teha pereringis üksteisele kingitusi, käia kirikus ja surnuaial.



Viimastel kümnenditel on aga üha enam hakanud süvenema jõulupidude korraldamine töökohtades, huviklubides ja muudes organisatsioonides, mille liikide arvul siinkohal targu peatuma ei hakkaks. See oleks normaalne, kui selline pidutsemine jõulupühadest kuu aega varem pihta ei hakkaks. Näiteks allakirjutanu on juba eeloleval laupäeval kutsutud kahele erinevale “jõulupeole”. Kas ei pane õlgu kehitama, kui jõuluvana kolm nädalat enne jõulupühi täiskasvanud inimestele kinke kätte jagama hakkab?



See on tööandjate jaoks kujunenud nagu must be (peab olema – toim) ürituseks, mis on kulukas nii neile ja tihtilugu ka peol osalejatele, sest sageli nõutakse veel mitmekümneeurost omaosalust ja stiiliriietust.



