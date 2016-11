Arvamus

JUHTKIRI - Hullud ideed

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kati Mäekallas on toimekas Kuressaare linnakodanik, kes on otsustanud, et Saaremaal elavad või siia kolinud hakkajad inimesed võiksid aeg-ajalt kokku saada ja heas mõttes hulle ideid välja mõelda.



Esiteks liidaks see inimesi, kes üksteist ehk kuigi hästi ei tunne, ühtsemasse kogukonda ja teiseks aitaks selline ajutrust välja mõelda huvitavaid üritusi ka talviseks vaikelu ajaks.



Mujal Eestis on sellised näited olemas, kus linnas on tekkinud oma elukeskkonda väärtustavad liikumised. Näiteks Tallinnas Uue Maailma linnaosa festivalid, laadad või Kalamaja piirkonna erinevad ettevõtmised.



Kui meil on olemas hästi toimekad külakogukonnad, siis miks ei võiks meil olla hakkaja ja toimekas Kuressaare linna kogukond?



Loodetavasti saavad täna õhtul kokku just sellised ärksa mõtlemisega inimesed, kes suudavad linnakeskkonda, aga miks mitte kogu Saaremaad rikastada piisavalt hullude ideedega ja kes suudavad leida ka inimesed ja vahendid, et need ideed ellu viia. Altpoolt sündinud initsiatiiv on alati teretulnud.



29. november 2016 Autor: MM Teisipäev, 29. november 2016.Esiteks liidaks see inimesi, kes üksteist ehk kuigi hästi ei tunne, ühtsemasse kogukonda ja teiseks aitaks selline ajutrust välja mõelda huvitavaid üritusi ka talviseks vaikelu ajaks.Mujal Eestis on sellised näited olemas, kus linnas on tekkinud oma elukeskkonda väärtustavad liikumised. Näiteks Tallinnas Uue Maailma linnaosa festivalid, laadad või Kalamaja piirkonna erinevad ettevõtmised.Kui meil on olemas hästi toimekad külakogukonnad, siis miks ei võiks meil olla hakkaja ja toimekas Kuressaare linna kogukond?Loodetavasti saavad täna õhtul kokku just sellised ärksa mõtlemisega inimesed, kes suudavad linnakeskkonda, aga miks mitte kogu Saaremaad rikastada piisavalt hullude ideedega ja kes suudavad leida ka inimesed ja vahendid, et need ideed ellu viia. Altpoolt sündinud initsiatiiv on alati teretulnud.29. november 2016

Veel artikleid samast teemast »