Arvamus

JUHTKIRI - Rahulik jõuluootusaeg

Esmaspäev, 28. november 2016.



Eile süüdati kõikjal üle Eesti esimesed advendiküünlad. Traditsiooniliselt tehti seda ka Kuressaare keskväljakul asuval jõulupuul.



Üks aastaring on taas täis saamas ning käes on advent, see imeline jõuluootuse aeg. Head lapsed ootavad päkapikke, kuid ka suurtel on oma ootused.



Kodudes süüdatakse igal advendipühapäeval üks küünal. Kui neid on kogunenud neli, on ka jõulud, lunastaja Jeesuse Kristuse sünnipäev, varsti käes. Kogu kristlikus maailmas on advendiaeg rahu, ühtsuse ja üksteise toetamise ning hoolimise aeg. See on rahulik jõuluootuseaeg.



Kuid see on ka mõnes mõttes aeg, mil tuleks iseenda ja oma elu üle järele mõelda ja kokkuvõtteid teha. Mis on aasta jooksul tehtud, mis tegemata jäänud, mida veel kiiruga jõuaks. Millised soovid ja unistused on täitunud ning milliseid neid peagi algavasse uude aastasse kaasa võtta.



Soovime siis meiegi kaunist ootuseaega!



27. november 2016

