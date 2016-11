Arvamus

Ko’o sa lihad?

Esmaspäev, 28. november 2016.



Ko’o sa lihad, küsin ma Eesti riigi käest aastal kaks tuhat kuusteist. Mul on tõesti kahju, et Torgu kuningriik üheksakümne teisel aastal kas või üheks päevaks Eesti Vabariigist täitsa ametlikult lahku ei löönud.



Küll olnuks palju kisa, kuid riigile oleks ehk igaveseks selgeks saanud, et ei tohi teha nalja inimeste põhiseadusliku õigusega ise oma elu üle otsustada ning ise oma kohalikke asju korraldada.



Vähe on tänaseks neid, kes mäletavad, kuis mind tollal Kuressaare kultuurimajas kuningaks löödi ja aujärjele istuma pandi. Troon, tõsi küll, viidi pärast lattu tagasi. Tegin kõik selle kaasa seepärast, et kuningriigi välja kuulutanud mehed ja naised olid tõesti hädas. Neid, taga-sõrulasi, oli jäetud ilma oma vallast ja ka kodanikuõigustest. Veel enam, Torgu maa-ala oli koguni Eesti riigi territooriumi hulgast välja arvatud1.



Möödas on kaks tosinat aastat ja ring saab uuesti täis. Põhiseadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Kuid põhiseadus jätab valdade moodustamise ametnike otsustada. Ja kui uus reform inimeste tahtega ei sobi, siis minnakse tagaukse kaudu2. See on täielikus vastuolus põhiseaduse vaimuga, võttes kohalikelt taaskord õiguse omaenda asjade otsustamiseks ja korraldamiseks.



Saaremaal on nii palju rahvast, et Torgu vallast või Sõrvest üldse vaevalt keegi uue suurvalla volikokku pääseb. Kõikide asjade otsustamine läheb seega võõraste kätte, kes parimal juhul on käinud paar korda Säärel merd ja majakat vaatamas. Torgul on omad elulised mured, mida tarvis sättida ja lahendada, aga miks peaks need võõraid kottima?



Siiski on sõrulastel endiselt tagataskust võtta oma ühendus, millel nimeks kuningriik3. Ees on aeg, mil kuningriik tulebki uuesti välja käia. Kogukonna volitatud esindajail ei saa suud kinni panna. Neid peavad kuulda võtma – olgu või vastu tahtmist – ükskõik millised uued moodustised.



Sõrulastele jääb alles oma kuningriigi kogukond, mis väljendab kohalike tahet, ega mängi kaasa erakondlikke võimumänge. Aga üheksakümne teisel ei puudunud palju, et Saaremaa oleks kogu täiega kuningriigiks kuulutatud. Tollal ei juletud. Äkki on nüüd aeg see asi ette võtta?



___________________________________________________________



1. Kuningriigi asutamise põhjuseks oli 30. juulil 1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu võetud haldusreformi seadlus, mille kohaselt kunagise Jämaja kihelkonna, NL okupatsiooni eelse Torgu valla maa-ala ei olnud enam de jure Eesti Vabariigi territooriumi osaks.



2. Torgu ja Salme valla elanikud hääletasid lõppenud rahvaküsitlusel suurvallaga ühinemise vastu, kuid käsiloleva reformikava kohaselt järgneks isegi volikogude ei-otsustele ikkagi sunniviisiline liitmine.



