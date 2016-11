Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Idarindel muutusteta, rääkimata paanikast

Esmaspäev, 28. november 2016.



9. novembril toimusid Ameerika Ühendriikides murrangulised, kuid samal ajal Eestis mitte nii pöördelised, aga siiski märkimisväärsed poliitilised muutused.



Suure lombi taga selgus Donald Trumpi mõnevõrra üllatuslik valimisvõit, mida Venemaa riigiduumas tähistati püstijalu, kestvate ovatsioonide saatel. Vastava teate luges ette ei keegi muu kui kurikuulsa Vjatšeslav Molotovi rahvasaadikust lapselaps.



Siinmail avaldati riigikogus peaminister Taavi Rõivasele kambakesi umbusaldust, et panna alus uuele valitsuskoalitsioonile, milles Keskerakond vahetas välja Reformierakonna.



Oleme üpris rahulikud, kuigi mõistagi valvsad



Keegi tuttav täheldas irooniliselt, et meie idanaabri riiklik lennufirma oli mõlema suursündmuse suhtes väga ettenägelik, olles juba aegsasti Tallinna lennujaama üles riputanud oma reklaami: “Lennake Aeroflotiga läbi Moskva USA-sse!”



Nali naljaks, kuid nende sündmuste taustal hakkasid läänemaailma meediakanalites peatselt peaaegu igapäevaselt ilmuma sensatsiooniliste pealkirjadega “uudised” à la “Eesti on paanikas” ning “Eestis toimub pööre itta”, kusjuures ei nähtud probleemi isegi Eesti asetamises ühte ritta Moldova ja Bulgaariaga (kus hiljuti valiti ilmselgelt venemeelsed riigipead).



Kus kohast võetakse selliseid hinnanguid? Nähtavasti arvestatakse Eesti ja teiste “idarinde” riikide püüdlusega suurendada ja kindlustada liitlaste sõjalist kohalolekut Läänemere piirkonnas, milles USA mängib võtmerolli, ning meenutatakse Trumpi vasturääkivaid ja kahjustavaid avaldusi NATO suunal, mis on tõepoolest tekitanud küllalt närvilist ja kriitilist vastukaja. See peaks justkui tähendama seda, et me ei saa enam olla päris kindlad liitlasvägede saabumises tuleval aastal, vaatamata juulikuus Varssavi tippkohtumisel langetatud otsustele, ning isegi USA pühendumuses Põhja-Atlandi lepingu artikkel 5-le ehk liitlaste kollektiivkaitsele.



Samas, “paanikast” rääkivad ajakirjanikud ja muud tegelased pole ilmselt vaevunudki Eestit külastama ning tuvastama, et me oleme tegelikult üpris rahulikud, kuigi mõistagi valvsad. Tagatipuks, Putini propagandamasin ei jäta selliseid võimalusi kasutamata. Viimasel ajal ongi hoogustunud Balti riikide vastane räige poriloopimine just nimelt näitamaks, et need “pisikesed ja ebaõnnestunud fašistlikud riigikesed” on nüüd täiesti “hirmunud”, kuivõrd Trump soovib suhteid Venemaaga parandada ning teatud kokkuleppeid saavutada.



Mis aga puudutab Eesti “pööret itta”, siis see väide on pärit – võib öelda eksimatult – meie enda sisepoliitilistest ringkondadest, mõistagi peamiselt opositsiooni suunatud poliitikutelt. Tõepoolest, Keskerakonna endine juht ja õpetaja käis regulaarselt ja poolsalaja Moskvas, uusi instruktsioone ning vahest ka piskut saamas. Tema ja tema jüngrite seos Kremliga on päevselge – nende jaoks ei ole Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööprotokoll tühipaljas paber.



Samas, haavu lakkuv Savisaar ja tema väga ahtakeseks jäänud toetajaskond on praktiliselt kaotanud kontrolli Keskerakonna üle. Savisaar võib küll hetkel kaaluda, kumb on kasulikum ja perspektiivikam tegevusvariant – ära kasutada oma viimased mõjuhoovad Keskerakonna sees, mille küllalt heaks näiteks on tõrvatilga sokutamine meepotti ehk uude valitsusse, või eralduda Keskerakonnast demonstratiivselt –, kuid fakt on see, et erakonda juhivad Jüri Ratas, Kadri Simson, Mailis Reps ja nende mõttekaaslased.



Samasugune fakt on seegi, et peaminister Ratas on väga kindlas toonis kinnitanud Eesti senise välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika jätkumist, mis peaks välistama igasuguseid jutte “pöördest itta”. Keskerakond on väga hapras seisus ning seda ei soovi (veel) keegi lõhkuda, mistõttu ripub endiselt õhus ka Ühtse Venemaaga sõlmitud koostööprotokolli küsimus.



Teisalt, Keskerakonna uued liidrid väga tõenäoliselt ei hakka Savisaare kombel ja samadel eesmärkidel poolsalaja Moskva vahet käima, mistõttu see protokoll muutub erakonnale mõttetuks paberitükiks, kuid jääb savisaarlaste viimseks reliikviaks.



Kremli ootused ei pruugi täituda



Lõpuks, tulles tagasi “paanika” juurde, ei saa muidugi salata, et mitte ainult Eesti, vaid peaaegu kogu maailm ootab ärevusega Trumpi administratsiooni välispoliitilise päevakorra ja rõhuasetuste järkjärgulist selgumist.



Iga päev toob üha uusi personalialaseid uudiseid Trump Towerist, kusjuures tundub, et tegemist saab olema pea seinast seina ulatuva Trumpi meeskonnaga, kus igaüks võib leida endale meeldivaid ja ebameeldivaid tegelasi.



Samas, kui USA välisministriks saab Mitt Romney, kes on peavoolu vabariiklane, ning kaitseministriks suurte kogemustega ja hinnatud merejalaväelasest erukindral James Mattis, siis ei tohiks olukord olla sugugi hull. Me võime siis küllalt rahulikult öösel magada.



Autor: Kalev Stoicescu, kolumnist

