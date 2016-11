Arvamus

Märgime Arensburgi nullmeridiaani maha!

Laupäev, 26. november 2016.



Viimasel ajal on mitmes ajalehes olnud juttu Kuressaare keskväljaku uuendamise plaanidest. Kui need plaanid peaksid realiseeruma, võiks ehk Kuressaare keskväljakust kujuneda üks inimeste vaba aja veetmise meelispaiku.



Kuressaare kui kuurortlinna kuvandile annaks selline korrastatud ja inimesi ligi tõmbav puhkekoht palju juurde, lisaks kesklinnale hubasust ning pakuks rahvale silmailu.



Aga enne veel, kui kopp maasse lüüakse, võiks mõtteid mõlgutada ja plaani pidada, kas ei oleks võimalik nende uuendustööde käigus tähistada (maha märkida) kunagine Kuressaare (Arensburgi) nullmeridiaan.



Nullmeridiaan tõi Kuressaarele tuntust



1734. aastal üllitatud “Vene Impeeriumi atlas”, mille autor oli I. K. Kirillov (1689–1737), pani nullmeridiaani läbima tolleaegse Venemaa läänepoolseimat linna. Atlas koosneb 15 kaardist, koguteose krooniks on aga Vene riigi üldkaart. Väidetavalt on tegemist Vene impeeriumi esimese üldkaardiga, mis koostatud teaduslikel alustel.



Just selle kaardi kohaselt on algmeridiaaniks loetud meridiaani, mis läbis tookordse Vene riigi kõige läänepoolsemat linna, s.o Arensburgi ehk Kuressaaret. Kõnealust atlast müüdi kuni aastani 1745. Seejärel atlas kõrvaldati müügilt, kuna oli märgatud, et selles on rohkesti ebatäpsusi.



Kuna Kuressaaret läbiva nullmeridiaani täpne asukoht ei ole teada, siis ei ole ka väga oluline, kuhu Kuressaares nullmeridiaani põhja-lõunasihiline joon maha märgitud saaks. Kindlasti peaks see asuma tolleaegse Kuressaare (Arensburgi) linna piirides, mitte aga näiteks kusagil Weise heinamaal, tervisepargis või Upa karjamaal.



Kuna Kirillovi atlas tunnistati ebatäpseks ja kõrvaldati pärast 1745. aastat kasutusest, siis ei tohiks ka Kuressaare nullmeridiaani asukoha mahamärkimine Kuressaare linnas erilisi probleeme ja vaidlusi tekitada.



Tartu linnas on Küüni tänava algusesse maha märgitud mitu aastakümnete ja -sadade tagust hoonestusjoont ning sealkandis jalutades on alati meeldiv neid vaadata ja linna ajaloo üle mõtteid mõlgutada. Miks ei võiks nii olla ka Kuressaares?



Kuressaare nullmeridiaan tõi ju Kuressaare merekaartidele ja seeläbi teadsid sellest väikelinnast ka paljud tunduvalt kaugemalt pärit inimesed kui ainult Läänemare-äärsed rahvad.



Iga uus ajalooline leid siin Saaremaal rikastab meie ajaloo ja kultuuri varasalve ning meelitab siia neid leide uudistama turiste nii lähedalt kui ka kaugelt.

Aga et ajaloohuvilistele midagi ikka näidata oleks, selleks peaksid nii riik kui ka kohalikud omavalitsused aitama neid objekte korrastada ja eksponeerida – eelkõige oleks vaja, et selleks leitaks raha.



Riigi huvipuudus



Salme leid võiks teha Eestist tõelise viikingiriigi. Aga miks siis kõlab Salme viikingite meeskoori laul kurtidele kõrvadele?



Salmelt leiti 2008. aastal 11 meetri pikkune viikingilaev ja veidi hiljem veel üks, 17 meetri pikkune laev, kuid nagu väidavad paljud arheoloogid ja teadlased, ei ole riik suurt midagi teinud selleks, et kas või osagi leitud esemetest saaks läbi uuritud või korralikult konserveeritud.



Arheoloog Jüri Peets väidab, et selliste tööde tegemiseks puudub riigipoolne rahastus täielikult. Nii seisavad kaheksa aasta tagused leiud ikka endiselt pappkastides ja neid ei ole senini isegi mitte konserveeritud.



