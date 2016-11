Arvamus

JUHTKIRI - Raekoja kell

Laupäev, 26. november 2016.



Kuressaare raekoja kellal on pikk ajalugu. Kellad seati raekoja torni üles 1865. aastal ja kui 1931 raekoja torn likvideeriti, demonteeriti ka kellad. Praegune kell on valmistatud endisaegse kella eeskujul ning kokku pandud järele jäänud kellaosadest. Kella taastas 1987. a Kuressaare kellameister ja peenmehaanik Uldo Aarnis.



Nii vana kella puhul pole imeks panna, et auväärne mehhanism vahel streikima hakkab. Kui aga linna nii vääriline kell seisma jääb, torkab see ikka silma ja võib küsida, kas kell on unustatud üles keeramata.



Nii lihtne see asi aga pole. Selgus, et kell tahab pidevalt ette käia ning vale aeg linna esindushoone seinal polnud ka kõige parem variant.



Seega pani uus kellameister ajanäitaja lihtsalt seisma. Kuid mitte enam kauaks. Arvatavalt vaatavad asjatundjad juba lähemal ajal kella südame üle ning õige aeg saab jälle paika.



Oleks ju päris kahju, kui nii ajalooline kell tuleks asendada digitaalsega, aga loodetavasti ikka leidub meistrimehi, kes vana ajanäitajat elus oskavad hoida.



