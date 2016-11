Arvamus

JUHTKIRI - Lambad läinud

Reede, 25. november 2016.



Nädal tagasi viidi Tõnu Angeri talust minema 114 lammast. Põhjust selleks oli enam kui küllaga – loomad olid hooldamata, pügamata, märgistamata. Lambad tegid tihti meelehärmi ka ümberkaudsete talude elanikele, sest nad luusisid vabalt ringi ning rüüstasid õuesid ja põllumaid.



Angerile tehti küll mitmeid ettekirjutusi, kuid mees ei olnud suuteline neid täitma. Jäigi üle kõige äärmuslikum samm – veterinaarteenistus tellis furgooni ning koos abilistega vedas lambad minema.



Ega olegi põhjust nuriseda, sest kui loomi pidada ei suudeta, siis tuleb astuda vajalikke samme.



Millegipärast ei suuda inimesed tihti olla ise oma võimete suhtes adekvaatsed ning lasevad halbadel olukordadel liiga kaugele areneda. Lihtsam oleks ju endale aru anda, et jaks, raha või mõistus on loomapidamiseks otsas ja edasi enam ei suuda. Kuid paraku on mõnel seda otsust raske teha. Nii läksid äraviimisele ka Angeri lambad.



Kahju, kui olukord muutub loomavaenulikuks või loomad kasvavad inimestel üle pea.



