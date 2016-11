Arvamus

TOOMAS ALATALU AINULT MEIE MAAS: Trump trambib oma rada

Reede, 25. november 2016.



Autor: Toomas Alatalu Reede, 25. november 2016. Toomas Alatalu Vastuvoolu minnes alustan meenutusest, et eelmine USA presidendivalimistel ajalugu teinud võitja, mustanahaline Barack Obama teatas alles 1. detsembril 2008: minu riigisekretäriks saab Hillary Clinton. Et küsida, miks siis kõik – alustades ameeriklastest ja lõpetades eurooplastega – nüüd suisa nõuavad teiselt ajaloolise võidu võtnult mehelt, Donald Trumpilt juba teist nädalat tema meeskonna liikmete nimesid?



Kogu press on nii siin- kui ka sealpool ookeani täis pahandamist, et ei teata seda, teist ja kolmandat. Mis teha, kui poliitika sai ootamatu lisa(väärtuse?!) ülirikka ärimehe näol, kelle valimisvõit ja stiil, kuidas ta selle võidu võttis, paiskas segi tuhandete poliitikute, ärimeeste ja ajakirjanike – kui poliitikas peamiste kaasalööjate – senise mõttemaailma. Tuleb välja, et ka mõtlemisvõime.



100 päeva plaan



Protsess, mis tõi Trumpi tippu, käis juba mõnda aega paljudes riikides. Kas või Brexit pakkus ju palju kõneainet. Ent eks ole praegu kõigile selge, et brittide poolt serveeritud “üllatus” oli tegelikult köömes võrreldes vapustusega, mille tõi kaasa Trumpi võit.



Päevapealt kehtima hakanud uue tõega leppimine ja sellega arvestama hakkamine nõuab kõigilt aega. Seda kinnitavad kenasti valimisjärgsed reaktsioonid USA-s endas – Clintonit võitjaks pidajate raevukad demonstratsioonid, suure osa ajakirjanike jätkuv rippumine Trumpi valimiskampaania-aegsete lausungite küljes ning iseendi oskamatuse või ka küündimatuse väljaelamine moel, et nõuda Trumpilt seda, mida ei nõutud tema eelkäijatelt.



Eeskätt nõutakse välispoliitiliste plaanide avamist. Unustades nagu nimme selle, et maailma esiriigi tulevane juht lihtsalt ei saa olukorras, kus 20. jaanuarini on veel võimul teine mees, oma kaarte avada. Või kui ta seda ka teeb, siis kohe kindlasti sääraselt, et ei saaks eriti kahjustatud president Obama autoriteet ega ka ühegi USA liitlase ja partneri huvid.



Võib väita, et kõik jutud Trumpi võhiklikkusest said järjekordse ninanipsu selle nädala esmaspäeval, kui nn avalikkuse survel avaldati Trumpi 100 päeva plaan. Trump esitas selle videoläkitusena ja kuna ajakirjanikelt oli jällegi ära võetud nende püha õigus küsida, siis olid pea kõik Trumpi plaani kajastused pikitud kommentaaridega stiilis “Ei olegi müüri Mehhiko piiril”. Samuti ei kuulutatud kadu Obama tervishoiuprogrammile.



Lühidalt – Trumpi mittetoetamise ja lauskriitikaga hiilanud ajakirjandus (suure levikuga ajalehtedest toetas Trumpi vaid Las Vegas Review) jätkab uues presidendis vaid vigade ja puuduste otsimist, samas kui Trump trumpab nad oskuslike käikudega üle.



Väidan seda eeskätt seetõttu, et Trumpi plaanist nopiti üksmeelselt välja just lubadus kõvast välispoliitilisest sammust esimesel tööpäeval – USA lahkub TPP-st ehk Trans-Pacific Partnershipist. Loomulikult arvestas Trumpi meeskond seda, et ameeriklased ja teised teadsid sel hetkel rohkem teist Vaikse ookeani ülest organisatsiooni – APEC –, mis parasjagu pidas oma tippkohtumist Limas Obama, Putini, Xi Jinpingi, Abe jt osalusel (ühtekokku 21 riiki).



2005. aastal Kagu-Aasias tekkinud TPP on 12-liikmeline ja sinna ei kuulu Hiina ega Venemaa. Jaanuaris 2008 otsustas George Bushi vabariiklaste valitsus (!) sellega ühineda. Obamal oli TPP-d vaja pigem vabariiklaste toetuse saamiseks mujal. Sestap karistab Trump oma otsuse elluviimisega demokraatide kõrval ka oma parteikaaslasi – detail, mida suures pressis kohe keegi ei taha käsitleda.

Nagu ka kõige kõvemat välispoliitilist sõna Trumpi antud 100 päeva plaanis. Selleks on otsus kohe keelata ametist ilma jäänud riigiteenistujatel tegeleda järgmisel viiel aastal lobismiga ehk äri- ja muude mõjugruppide huvide esindamisega.



Pole kahtlustki, et kogu elu äri ajanud Trump teab, mida ta üritab. Selgitagem asja meile rohkem tuntud sõnaga “korruptsioon” ja tuletagem meelde kas või seda, kuidas Saksamaa ekskantslerist Schröderist sai Nord Streami ehituse nõukogu esimees või kuidas Euroopa Komisjoni eksesimees Barroso maandus Goldman Sachis. Elik – peaks olema selge, miks Trumpi niigi lühike plaan leiab veel lühemat kajastamist.



Varuks veel üks üllatus



Kolmapäeval oli Trumpil varuks veel üks üllatus – ta teatas, et USA uueks esindajaks ÜRO-s saab India päritolu Lõuna-Carolina kuberner Nikki Haley. Daam, kes oli valimiskampaanias toetanud ridamisi kõiki Trumpi konkurente.



Washington ja New York olid šokeeritud, sest Haleyl pole suure poliitika kogemust. Trump aga soovitas pöörata tähelepanu sellele, kui palju välisinvesteeringuid oli kuberner oma välismaasõitudelt osariiki toonud! Aga see on ju regionaalareng!



Lõpetaks siinkohal tõdemusega, et eelmine USA president, kes ka kõiki üllatas ja tegi trumpilikke käike, oli samuti n-ö kõrvalt poliitikasse tulnud Ronald Reagan. Hiljem tunnistati ta sõjajärgse ajaloo suurimaks USA poliitikuks. Täna saab nentida nii: uus sajand polnud veel alanudki, kui (esimene) Trump pani poliitikud oma ideede teenistusse.

