Arvamus

Umbusaldus iseendale

Neljapäev, 24. november 2016.



Meie poliitiline kultuur on astunud suure sammu tõelise demokraatia poole. Tegelikkuseks on saanud olukord, kus üks osa valitsevast koalitsioonist umbusaldab iseennast.



Ainult Reformierakond ei saa asjale pihta ja ihkab jätkuvalt viljeleda vana poliitkultuuri. Kuid loodame, et opositsioonis istumise aeg on piisavalt pikk ja pingevaba, et järele mõelda, kas jätkata vanaviisi või siiski ka mõni kaasaegne nipp tulevasse valitsemisse kaasata. Kui nad muidugi üldse kunagi valitsemise juurde veel naasevad. Siinkohal meenub ju kohe Koonderakonna saatus.

Demokraatlike riikide valitsustes on seni olnud lahkhelide korral tavaks, et rahulolematu koalitsiooni osapool annab teada valitsusest lahkumisest. Sel juhul jääb juhterakonnal võimalus leida endale uus koostööpartner ja kui ta seda ei suuda, moodustatakse kas vähemusvalitsus või teatab ametis olev peaminister tagasiastumisest.



Esimese variandi korral peab ta siiski leidma valitsemiseks parlamendist toetushääli – nõnda valitses mingi aja Andrus Ansip, kes kasutas roheliste tuge. Teisel juhul ongi koalitsiooniga lõpp ja alustatakse läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks.



Eneseupitamise võimalus



Miks siis IRL ja SDE seekord nii kummaliselt käitusid ja iseennast umbusaldasid? Mis takistas neid ust paugutades koalitsioonist lahkuda? Ma ei näe siin midagi muud peale suurejoonelise eneseupitamise võimaluse, sest vähem kui aasta pärast kõlab juba kohalike omavalitsuste valimiste kellamäng.

Ütlen lugejale kohe ka ära, et ma ei ole Reformierakonna liige ega mitte isegi nende sinisilmne fänn. Nad on teinud asju, mis pole mulle meeltmööda olnud. Toon siinkohal vaid ühe näite: pooltoore kooseluseaduse läbisurumise pärast riigikogus jätsin neile viimastel valimistel hääle andmata. Ja see polnud ainuke põhjus.



Kui Keskerakond poleks suutnud Jüri Ratast esimeheks valida, oleksid iseennast umbusaldanud erakonnad pidanud valitsuses jätkama. Hambad ristis, aga minna polnuks kellegi jutule. Seni olid takistuseks Edgar Savisaare isik, IRL-ile punase rätikuna mõjunud koostööleping (nüüd juba koostööprotokoll) Putini Ühtse Venemaaga ja astmeline tulumaks.



Esimene takistus langes küll Keskerakonna kongressiga ära, kuid korraga oli see punane rätik Margus Tsahkna jaoks okei! Sest see pidavat kusagil sahtlipõhjas tolmu koguma ja üldse ebavajalik olema.



Pärast maksumuudatuste paketi avalikustamist nentis IRL-i esimees naerusui, et vaadake, astmelist tulumaksu ei tulnudki, jäi kehtima senine 20 protsenti! Teine pool ehk astmeline tulumaksuvaba miinimum ei tulnud jutukski. Ainus, kes teleekraanil avalikult tunnistas, et kokku lepiti astmelises tulumaksus, oli sotside ridadesse kuuluv Rainer Vakra.



IRL autsaideriks



Minu silmis on suurimaks kaotajaks selles protsessis just IRL. Erakond, mis tekkis Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisel, on algusaegadest alates tegelenud oma ideoloogia lahjendamisega. Esimees Tsahkna püüab igal võimalusel näidata, et tegemist on parempoolse rahvuslik-konservatiivse erakonnaga, kuid neist väidetest on alles vaid sõnad. Kogu tegevus on ajendatud vaid soovist püsida iga hinna eest valitsuses.



Koalitsiooniläbirääkimistel kõlas mõte, et seekord kaasatakse valitsusse rohkem spetsialiste. Ilmekas näide oma sõnade söömisest on erakonna ühe raudvara, Marko Mihkelsoni eemaletõrjumine kaitseministri portfellist. Kõik taandus sellele, et IRL-i esimehele oli vaja valitsuses väärilist positsiooni.

Seda, et IRL aga järgmiste riigikogu valimistega poliitiliselt kaardilt kaob, ma enam ei usu. Kameeleoni, kes vastavalt ümbritsevale keskkonnale värvi muudab, läheb poliitmaastikul alati vaja. Nii nagu alati leidub ka valijaid, kes hääletavad ilma oma näo ja ideoloogiata erakonna poolt.



Keskerakond alustas valitsemist tagasihoidlikult. Tundub, et Jüri Ratas on arukas mees, sest ei tormanud suuremat vastutust nõudvate portfellide haaramisega. Pikalt opositsioonis vindununa puudub neil ju ka ministritöö kogemus. Sellega on seletatav võrdne portfellide jaotus vaatamata Keskerakonna suuremale mandaadile.



Ratas ise ongi selle koalitsiooni kõige tugevam osa – tasakaalukas, arutlev ja teisi kuulav. Kas ta aga suudab valitsemisse tuua uut poliitilist kultuuri, näitab aeg. Eks paistab, millal saab vormitud esimene seadus, mille algatus on tulnud opositsioonist. Seni on kõik taoline nurka heidetud, olgu idee kui tahes mõistlik.



Sotsid on näo säilitanud



Sotsid on oma näo suutnud säilitada nii eelmises kui ka praeguses koalitsioonis. Kas see on Jevgeni Ossinovski või mõne telgitaguse nõustaja teene, ei tea.



Erakonna esimehe jätkamine samas ministeeriumis, kus tema sõnade kohaselt vajavad paljud pooleliolevad asjad lõpetamist, on plusspunktiks. Ta ei jätnud järglase kaela probleemide sasipundart ega haigekassa ülisuurt miinust. Ehkki oleks ju Tsahkna eeskujul võinud samuti mõnda “väärikamat” portfelli nõuda! Oma valijatele andis Ossinovski sellega igatahes positiivse ja selge signaali.

Niisiis, jääme huviga ootama, kuidas uus koalitsioon meid õnnele lähemale viib. Ehkki ma pole väga suur spetsialist riigieelarve tasakaalu küsimustes, on mul ometi pikk kogemus vallaeelarvete menetlemisel ja mõningaid paralleele neis protsessides tõmmata saab.



Seda kogemust kasutades kuulun minagi nende hulka, kes väljakäidud lubaduste valguses kahtleb neile kõigile rahalise katte leidmises. Kahtlema paneb ka asjaolu, et Keskerakonna liidritest on just Jüri Ratas ja Kadri Simson olnud ühed usinamad Savisaare õpilased.



