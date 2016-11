Arvamus

JUHTKIRI: Luba küsimata

Neljapäev, 24. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Vahel võib väikesest asjast suur segadus tulla, sest tegijal pole teatud seadusepügalatest lihtsalt aimu. Samas ei vabasta teadmatus vastutusest.



Pealtnäha lihtne söögikoha reklaam Facebookis ja ajalehes pole iseenesest midagi uut, aga kui reklaamile on lisatud äsjavalitud USA presidendi nägu ja lause “Hr Trump kutsub sööma”, siis omandab kogu lugu hoopis teise varjundi. Kas tõesti andis Trump loa ennast ühe Saaremaa söögikoha reklaamivankri ette rakendada ja kui palju talle selle eest maksti?



Loomulikult mitte ja siit hakkab hargnema sügavam probleem, mis vihjab laiemale teadmatusele.



Kõik saavad ju aru, et tegemist on naljaga ja kui just keegi otseselt kuhugi kaebama ei lähe, siis midagi hullu ei juhtu, sest vaevalt hakkab USA saatkond esitama mingile väikesele söögikohale kahjunõuet. Kuid viisakas selline isikuvargus pole ning iial ei või teada, millal selline omavoliline kellegi ärakasutamine võib kaasa tuua kohtuasja. Keskerakonna juhtum Ameerika fotograafiga on ilmekas näide.



Nii et kasulikum on seadusi tunda, kui pärast kukalt kratsida.



24. november 2016 Autor: MM Neljapäev, 24. november 2016.Pealtnäha lihtne söögikoha reklaam Facebookis ja ajalehes pole iseenesest midagi uut, aga kui reklaamile on lisatud äsjavalitud USA presidendi nägu ja lause “Hr Trump kutsub sööma”, siis omandab kogu lugu hoopis teise varjundi. Kas tõesti andis Trump loa ennast ühe Saaremaa söögikoha reklaamivankri ette rakendada ja kui palju talle selle eest maksti?Loomulikult mitte ja siit hakkab hargnema sügavam probleem, mis vihjab laiemale teadmatusele.Kõik saavad ju aru, et tegemist on naljaga ja kui just keegi otseselt kuhugi kaebama ei lähe, siis midagi hullu ei juhtu, sest vaevalt hakkab USA saatkond esitama mingile väikesele söögikohale kahjunõuet. Kuid viisakas selline isikuvargus pole ning iial ei või teada, millal selline omavoliline kellegi ärakasutamine võib kaasa tuua kohtuasja. Keskerakonna juhtum Ameerika fotograafiga on ilmekas näide.Nii et kasulikum on seadusi tunda, kui pärast kukalt kratsida.24. november 2016

Veel artikleid samast teemast »