Arvamus

Käitumist kujundav maksusüsteem

Kolmapäev, 23. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Maksuteema on viimase aja koalitsioonikõneluste valguses muutunud väga aktuaalseks. Soovitusi ja ettepanekuid tuleb uksest ja aknast. Peamine küsimus on, kas maksusüsteem on pelgalt raha ümberjagamine või midagi muud.



Hiljuti avalikustatud majandusarengu töögrupi (nn Erkki Raasukese töögrupp) raport sõnastab, et nende ettepanekud keskenduvad oskustööjõu kasvava puudujäägi korvamisele, ärikeskkonna parandamisele ning inimvara ja tootlikkuse kasvule. “Peame sellega silmas meie majanduse teadmusmahukuse, ettevõtlikkuse ning koostöö- ja juhtimisoskuse kasvu, samuti meie võimet plaanitud ja otsustatud tegevused ka ellu viia,” ütleb Raasuke töögrupi raporti eessõnas.



Kuna tegu on siiski majanduskasvu raportiga, siis see ei puuduta eriti inimeste üldist toimetulekut, mida poliitilise planeerimise juures tuleb loomulikult arvesse võtta.



Ettevõtted A ja B



Mis siis on meie maksusüsteemi probleemid suures plaanis? Vaatame seda esmalt kahe võimaliku ettevõtte tegevuse vaatevinklist. Aga hoiatan kohe, et see ei ole mingi maksuspetsiifiline süvaanalüüs, vaid arutelu üldiste trendide üle.



Ettevõte A on suunatud teadmusmahukale nutikale spetsialiseerumisele.



Igasuguse toote elutsükkel algab ideest. Ideed tekivad teadupoolest inimajus. Tänapäeval aitab palju kaasa ka IT, aga toote ideed sealt siiski puhtalt veel välja ei tule.



Mis kulu sellega kaasneb? Väikeettevõte või alustav ettevõtja ise omavadki tavaliselt seda eelist, et kui idee tuleb ettevõtjalt endalt, siis tal otseselt kulu puudub. Suuremas ettevõttes osaleb idee kujundamisel suurem grupp inimesi ja see on juba tööjõukulu, mis meil on kõrgelt maksustatud: 33+4,4+20=57,4%.

Tõsi, tulumaksu ning osa töötuskindlustusest ja kogumispensionist maksavad tööandjad, aga see on ikkagi palga komponent.



Edasi tuleb tootearendus – samuti valdavalt inseneride inimtööjõud. Sageli tuleb spetsialiste välismaalt sisse tuua. Taas on suur osa tööjõukuludel. Ja need ei ole madalapalgalised töökohad.



Siis on vaja tootmiseks sisse osta kaasaegset tehnoloogiat, millega hakkab tööle taas haritud ja keskmisest kallim tööjõud.



Ettevõte B keskendub lihtsale tootmisele.



See tähendab tavaliselt vähem tootearendust. Seadmed on lihtsamad ja tööle võetakse miinimumpalgaga töötajad. Tööjõu pealt makstakse vähem makse.



Teadmusmahukas ettevõte kulutab seega suure osa oma esialgsest investeeringust kallilt maksustatud tööjõule. Ettevõte B saab selle arvelt teha suuremaid investeeringuid.



Muidugi ei ole kõik mustvalge. Näiteks pea käsitöö peaks olema odav. Isikuteenindus, rahvuslik käsitöö ja kõik muu selline, kus on sees ka inimese hinge ja südant, peab olema aga sellise hinnaga, et tootja end ka hästi tunneb ja normaalset palka teenib.



Tark ja loll maksusüsteem



Maksusüsteem, mis soodustab investeeringuid tööjõusse, täiendõppesse ja inimvarasse, on tark maksusüsteem. Loll maksusüsteem soodustab vaid vara kasvatamist.



Raport rõhutab seda probleemi ja soovitab, et tuleb astuda samme tööjõusisendi maksukoormuse alandamisel kiirendatud tempos, vajaduse korral suurendada selleks omandimaksusid.



“Näiteks omandimaksude osakaalu tõstmine SKP suhtes 1 protsendipunkti võrra jätab Eesti rahvusvahelises võrdluses endiselt madalate varamaksudega riikide hulka, kuid see võimaldaks alandada sotsiaalmaksumäära pisut vähem kui 3 protsendipunkti võrra,” kõlab raportis.



Tööjõumaksudest oleks mõistlik järgmisena oluliselt vähendada just sotsiaalmaksu osakaalu.



Riik peab keskpikas perspektiivis midagi sellega ette võtma. Abi oleks juba ka sotsiaalmaksu lae kehtestamisest. Veel parem oleks selle märgatav vähendamine, kas või regresseeruva süsteemiga. Esialgu on konkreetsemalt juttu olnud regionaalsetest erisustest, mis on muidugi ka hea märk.



Sotsiaalmaksust ülevalpeetavat tervishoiusüsteemi tuleb aga suunata oluliselt rohkem raha. Me ei saa riiki veelgi õhemaks hööveldada. Seega, kui kusagile anname, siis kusagilt tuleb ka võtta.



Enne kui sotsiaalmaksu vähendada, on vaja luua maksusüsteem, mis kogub puuduva raha kokku mujalt. Ennekõike siis kapitali ja vara pealt: kinnisvara, sõidukid, maksustamata ettevõtlustulu ja välismaised väärtpaberid, pankadest maksuvabalt välismaale voolav raha. Miks mitte ka maksuvabade kapitalisiirete maksustamine, näiteks laenud ja maksed emaühingule (ja teistele sama kontserni ühingutele, eriti mitteresidentidele), mida saaks maksustada kindlate reeglite alusel. Juttu on olnud ka pangalõivust.



Elu reguleerib ise



Õiglane maksusüsteem ei ole pelgalt vara ümberjagamine, vaid ettevõtete ja inimeste käitumise suunamine maksusüsteemi kaudu.



Tulumaksuvaba miinimumi ja alampalga tõstmine vähendavad ebavõrdsust. Aga veelgi rohkem mõjutab alampalga tõus ettevõtlust. Sellele juhtis läinud kuul toimunud SDE majandusseminaril tähelepanu ka inseneriharidusega endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik.



Nimelt – alampalga tõus suunab osa töötajaid ümber tulusamale tööle. Töökäsi on meil niigi vähe ja pole mõtet raisata neid seal, kus väärtus väike. Elu reguleerib siis seda edasi juba ise.



On tulnud soovitus puudujääke katta käibemaksu tõusuga. Üldine käibemaksu tõus on vale valik. Sellega kaotavad kõige rohkem need inimesed, kes peavad kogu oma sissetuleku ära tarbima. Seega väikesepalgalised ja pensionärid. Nii me ühe käega anname ja teise käega võtame.



Näiteid käitumist kujundavast maksusüsteemist võib tuua veel mitmeid. Nn limonaadimaks on selgelt maks, mis ei ole loodud riigieelarve täitmiseks, vaid inimeste käitumise kujundamiseks.



Arvelaua ega -masinaga ei arvuta ju keegi



Eesti rahvas ei ole nii rumal ja tehnoloogia nii kiviaegne, et kõik peaks olema ülilihtne. Nagu üks maksuspetsialist ütles: “Lihtne maksusüsteem on nagu puulõhkumiskirves – töö saab tehtud ja naha saab soojaks, aga peenemat puutööd sellega ei tee.”



Arvuti, internet ja andmebaasid võimaldavad ka Exceli tabeli taga näha inimest.



Näiteks automaksu puhul saab ka registripõhiselt soodustada paindlikke ja säästvaid lahendusi, kus mootori mahu tõus suurendab maksuosa. Siin võiks kaaluda ka maksuvabastusi, näiteks paljulapselistele peredele ja talunikele. Kui pere ikka väikeautosse ei mahu, siis ju ei mahu.



Jah, maksusüsteem peab olema arusaadav, aga tehnilise arvutuse ja andmete kogumise teeb meie eest ära masin.



Arusaadavalt ei ole suured maksumuudatused tehtavad ühe korraga. Järgmiste sammude ootus jääb õhku. Autor: Jaanis Prii, SDE Saaremaa piirkonna esimees Kolmapäev, 23. november 2016.Hiljuti avalikustatud majandusarengu töögrupi (nn Erkki Raasukese töögrupp) raport sõnastab, et nende ettepanekud keskenduvad oskustööjõu kasvava puudujäägi korvamisele, ärikeskkonna parandamisele ning inimvara ja tootlikkuse kasvule. “Peame sellega silmas meie majanduse teadmusmahukuse, ettevõtlikkuse ning koostöö- ja juhtimisoskuse kasvu, samuti meie võimet plaanitud ja otsustatud tegevused ka ellu viia,” ütleb Raasuke töögrupi raporti eessõnas.Kuna tegu on siiski majanduskasvu raportiga, siis see ei puuduta eriti inimeste üldist toimetulekut, mida poliitilise planeerimise juures tuleb loomulikult arvesse võtta.Mis siis on meie maksusüsteemi probleemid suures plaanis? Vaatame seda esmalt kahe võimaliku ettevõtte tegevuse vaatevinklist. Aga hoiatan kohe, et see ei ole mingi maksuspetsiifiline süvaanalüüs, vaid arutelu üldiste trendide üle.Igasuguse toote elutsükkel algab ideest. Ideed tekivad teadupoolest inimajus. Tänapäeval aitab palju kaasa ka IT, aga toote ideed sealt siiski puhtalt veel välja ei tule.Mis kulu sellega kaasneb? Väikeettevõte või alustav ettevõtja ise omavadki tavaliselt seda eelist, et kui idee tuleb ettevõtjalt endalt, siis tal otseselt kulu puudub. Suuremas ettevõttes osaleb idee kujundamisel suurem grupp inimesi ja see on juba tööjõukulu, mis meil on kõrgelt maksustatud: 33+4,4+20=57,4%.Tõsi, tulumaksu ning osa töötuskindlustusest ja kogumispensionist maksavad tööandjad, aga see on ikkagi palga komponent.Edasi tuleb tootearendus – samuti valdavalt inseneride inimtööjõud. Sageli tuleb spetsialiste välismaalt sisse tuua. Taas on suur osa tööjõukuludel. Ja need ei ole madalapalgalised töökohad.Siis on vaja tootmiseks sisse osta kaasaegset tehnoloogiat, millega hakkab tööle taas haritud ja keskmisest kallim tööjõud.See tähendab tavaliselt vähem tootearendust. Seadmed on lihtsamad ja tööle võetakse miinimumpalgaga töötajad. Tööjõu pealt makstakse vähem makse.Teadmusmahukas ettevõte kulutab seega suure osa oma esialgsest investeeringust kallilt maksustatud tööjõule. Ettevõte B saab selle arvelt teha suuremaid investeeringuid.Muidugi ei ole kõik mustvalge. Näiteks pea käsitöö peaks olema odav. Isikuteenindus, rahvuslik käsitöö ja kõik muu selline, kus on sees ka inimese hinge ja südant, peab olema aga sellise hinnaga, et tootja end ka hästi tunneb ja normaalset palka teenib.Maksusüsteem, mis soodustab investeeringuid tööjõusse, täiendõppesse ja inimvarasse, on tark maksusüsteem. Loll maksusüsteem soodustab vaid vara kasvatamist.Raport rõhutab seda probleemi ja soovitab, et tuleb astuda samme tööjõusisendi maksukoormuse alandamisel kiirendatud tempos, vajaduse korral suurendada selleks omandimaksusid.“Näiteks omandimaksude osakaalu tõstmine SKP suhtes 1 protsendipunkti võrra jätab Eesti rahvusvahelises võrdluses endiselt madalate varamaksudega riikide hulka, kuid see võimaldaks alandada sotsiaalmaksumäära pisut vähem kui 3 protsendipunkti võrra,” kõlab raportis.Tööjõumaksudest oleks mõistlik järgmisena oluliselt vähendada just sotsiaalmaksu osakaalu.Riik peab keskpikas perspektiivis midagi sellega ette võtma. Abi oleks juba ka sotsiaalmaksu lae kehtestamisest. Veel parem oleks selle märgatav vähendamine, kas või regresseeruva süsteemiga. Esialgu on konkreetsemalt juttu olnud regionaalsetest erisustest, mis on muidugi ka hea märk.Sotsiaalmaksust ülevalpeetavat tervishoiusüsteemi tuleb aga suunata oluliselt rohkem raha. Me ei saa riiki veelgi õhemaks hööveldada. Seega, kui kusagile anname, siis kusagilt tuleb ka võtta.Enne kui sotsiaalmaksu vähendada, on vaja luua maksusüsteem, mis kogub puuduva raha kokku mujalt. Ennekõike siis kapitali ja vara pealt: kinnisvara, sõidukid, maksustamata ettevõtlustulu ja välismaised väärtpaberid, pankadest maksuvabalt välismaale voolav raha. Miks mitte ka maksuvabade kapitalisiirete maksustamine, näiteks laenud ja maksed emaühingule (ja teistele sama kontserni ühingutele, eriti mitteresidentidele), mida saaks maksustada kindlate reeglite alusel. Juttu on olnud ka pangalõivust.Õiglane maksusüsteem ei ole pelgalt vara ümberjagamine, vaid ettevõtete ja inimeste käitumise suunamine maksusüsteemi kaudu.Tulumaksuvaba miinimumi ja alampalga tõstmine vähendavad ebavõrdsust. Aga veelgi rohkem mõjutab alampalga tõus ettevõtlust. Sellele juhtis läinud kuul toimunud SDE majandusseminaril tähelepanu ka inseneriharidusega endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik.Nimelt – alampalga tõus suunab osa töötajaid ümber tulusamale tööle. Töökäsi on meil niigi vähe ja pole mõtet raisata neid seal, kus väärtus väike. Elu reguleerib siis seda edasi juba ise.On tulnud soovitus puudujääke katta käibemaksu tõusuga. Üldine käibemaksu tõus on vale valik. Sellega kaotavad kõige rohkem need inimesed, kes peavad kogu oma sissetuleku ära tarbima. Seega väikesepalgalised ja pensionärid. Nii me ühe käega anname ja teise käega võtame.Näiteid käitumist kujundavast maksusüsteemist võib tuua veel mitmeid. Nn limonaadimaks on selgelt maks, mis ei ole loodud riigieelarve täitmiseks, vaid inimeste käitumise kujundamiseks.Eesti rahvas ei ole nii rumal ja tehnoloogia nii kiviaegne, et kõik peaks olema ülilihtne. Nagu üks maksuspetsialist ütles: “Lihtne maksusüsteem on nagu puulõhkumiskirves – töö saab tehtud ja naha saab soojaks, aga peenemat puutööd sellega ei tee.”Arvuti, internet ja andmebaasid võimaldavad ka Exceli tabeli taga näha inimest.Näiteks automaksu puhul saab ka registripõhiselt soodustada paindlikke ja säästvaid lahendusi, kus mootori mahu tõus suurendab maksuosa. Siin võiks kaaluda ka maksuvabastusi, näiteks paljulapselistele peredele ja talunikele. Kui pere ikka väikeautosse ei mahu, siis ju ei mahu.Jah, maksusüsteem peab olema arusaadav, aga tehnilise arvutuse ja andmete kogumise teeb meie eest ära masin.Arusaadavalt ei ole suured maksumuudatused tehtavad ühe korraga. Järgmiste sammude ootus jääb õhku.

Veel artikleid samast teemast »