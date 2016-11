Arvamus

JUHTKIRI - Head inimesed

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 23. november 2016. Vahel võib tunduda, et eestlased on üsna tuimad ja osavõtmatud inimesed, kellel on asja peamiselt iseenda heaoluga. Kuid tegelikkus näitab sageli midagi muud. Kui on vaja annetada abi vajavatele lastele, tulekahjus kodu kaotanud perele või kellegi ravikulude katteks, siis avanevad eestlase rahakotirauad tegelikult üsna heldesti.



Seekord sai seda tunda Saaremaa lemmikloomade turvakodu, kus kallist operatsiooni vajanud kassi jaoks saadi heade toetajate abiga vajalik raha kokku.



Teine seekordne rõõmustav uudis aitamisest on see, et väärkoheldud lehm Valjalas, kellest ka meedia kirjutas, leidis endale uue kodu.



Vahel on eestlastele isegi ette heidetud, et meelsamini toetavad nad kasse ja koeri kui inimesi, aga nii hull see olukord ka pole. Loomulikult võivad abi vajavad loomad tekitada teinekord inimestes suuremagi tahtmise aidata kui mõni hädas olev inimene, aga eks annetaja valikud on tema enda teha.



On tore teada, et leidub selliseid inimesi, kes ei pea paljuks oma abikäsi ulatada.



